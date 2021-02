El caucus novoprogresista en la Cámara busca reunirse esta semana con el nominado secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez, mientras muchos de los representantes de la Palma, siguen molestos con el exsenador por las expresiones que hizo de que la deuda pública empeora el escenario para que Puerto Rico sea admitido como un estado de la unión americana.

En el caucus penepé en el Senado, que hoy discutió la controversia, también hay malestar, pero el portavoz alterno de la delegación, Carmelo Ríos Santiago dijo que aguardarán por la reunión que sus compañeros novoprogresistas de la Cámara tendrán con Seilhamer, para decidir los pasos a seguir.

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló dijo por su parte, que ante la declaración de emergencia por COVID-19 decretada en la Cámara, por un caso positivo y cinco legisladores varios empleados en cuarentena, no han determinado dónde y cuándo será la reunión.

“No sabemos si el caucus va a ser aquí en el Capitolio o fuera”, dijo para agregar que la reunión la está coordinando el portavoz de la delegación, Carlos “Johnny” Méndez. Añadió que “al momento” se está coordinando que la reunión sea sólo con el caucus de la Cámara.

Rodríguez Aguiló dijo que en su carácter personal tuvo una conversación con Seilhamer. “Dialogué con él, le dejé saber lo importante que era esa reunión con la delegación y aclarar todos los puntos”, sostuvo el portavoz alterno.

No quiso entrar en el contenido de su conversación con Seilhamer. “Fue una conversación privada, personal. No voy a hablar del intercambio que tuvimos, sí puedo decir que mi recomendación fue que viniera al caucus para que hablara con todos los legisladores del PNP y que aclarara todas las preocupaciones que tienen muchos de los compañeros, por no decir todos”, sostuvo Rodríguez Aguiló.

Dijo que “en general la incomodidad, la molestia, está enmarcada en que se interpreta, que se está condicionando el incluir a Puerto Rico como estado a la situación económica”.

“Para nosotros eso no es negociable. Si vamos a ver la historia, Hawaii, uno de los últimos estados que entró como parte de los 50 estados que componen la nación norteamericana, estaba en peor situación económica que nosotros. De hecho, Estados Unidos se hizo en parte, responsable de la deuda. Así que eso no puede ser condicionado. Esto es un asunto de derechos humanos”, indicó el portavoz alterno.

Además, dijo que “más allá está la votación del pueblo en las pasadas elecciones con más de 655 mil votos a favor de la estadidad”.

“La molestia está enmarcada ahí, no se puede condicionar. Como representante de alta jerarquía del gobierno, la política pública que ha establecido nuestro gobernador (Pedro Pierluisi), es hacer cumplir la voluntad del pueblo en las urnas y adelantar la igualdad. Eso es lo que aspiramos, a que todos los funcionarios que estén en posiciones de liderato que mantengan esa política pública”, sostuvo.

Rodríguez Aguiló reconoció, sin embargo, que el récord legislativo de Seilhamer “es claro” a favor de la estadidad. Dijo que como senador presentó legislación enmarcada en la elección de funcionarios para representar a Puerto Rico e impulsar la estadidad que es básicamente lo que recoge la ley del referéndum.

“El Secretario está en récord de que es un estadista genuino. La situación es en el contexto en que se dieron las expresiones. Entiendo que una vez se dé el caucus se pueda explicar, atender directamente y no leer un reportaje, una cita o un titular y discutir directamente con la persona que es lo que va a ocurrir y creo que se puedan satisfacer todas esas preocupaciones que tienen los compañeros”, dijo.

Preguntado si en el caucus le van a pedir a Seilhamer que haga una aclaración, el portavoz alterno dijo que hay que esperar a que se dé el caucus. “Sé que él está en la mejor disposición de atenderlo y discutirlo. Vamos a esperar que se de esa dinámica con los 20 compañeros que componemos la delegación del PNP en la Cámara”, expresó.

Cuando se le preguntó si la discusión lo hace hábil para conseguir los votos de la Cámara para su confirmación, Rodríguez Aguiló dijo que “no se puede llegar a ninguna conclusión hasta que se dé el caucus”.

Sostuvo que una vez termine el caucus, “sí, tiene que haber expresiones del nominado junto con el caucus”.

Rodríguez Aguiló también hizo hincapié en la importancia del cargo de Secretario de Estado por ser el que sustituye al gobernador en la línea de sucesión.

“Vamos a esperar a que pase el caucus de la Cámara para ver que acción tomaremos al respecto”, dijo por su parte el senador Ríos Santiago.

El senador indicó que “ciertamente hay un malestar dentro del caucus” por las expresiones de Seilhamer. “La estadidad no puede estar condicionada a si somos ricos o pobres”, sosutuvo Ríos Santiago.