Los legisladores populares Rossana López y Luis Raúl Torres reclamaron este sábado al Departamento de Educación que aclare la situación de las 82 escuelas que tiene la ciudad Capital, pues se ha anunciado que hay planteles abiertos o sin daños cuando alegan que esa no es la realidad.

De hecho, aludieron en una conferencia de prensa que lo que existe es un “caos comunicacional” en la agencia con los padres y el personal de la agencia.

“Hoy estamos denunciando la situación de las escuelas en San Juan y no nos imaginamos cómo estará la situación en el sur de Puerto Rico. La gerencia del Departamento de Educación debe organizarse y comunicar efectivamente. El futuro de nuestros niños y adolescentes está en juego”, manifestó la senadora López, al hacer alusión a la situación que se ha registrado tras los terremotos que han afectado al país.

Según expusieron los legisladores, San Juan tiene 82 escuelas que atiende unos 30,785 estudiantes. De estas, unas 30 escuelas han abierto tras los sismos de registrados en enero y otras 52 supuestamente están listas para abrir.

“Al día de hoy, los padres, estudiantes y personal escolar no tienen información clara y precisa ante la apertura de escuelas públicas luego de las inspecciones realizadas con motivo de los movimientos telúricos de inicios de año. Incluso, hay algunos legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) que están difundiendo listas de escuelas que no son ciertas. Por ejemplo, la Escuela José Julián Acosta del Viejo San Juan la anuncian como lista para atender estudiantes de manera parcial y eso no es cierto”, detalló la senadora.

Por su parte, Torres, quien es representante del precinto 2 de San Juan, comentó que “tenemos casos de directores que de buena fe están solicitando a los padres y comunidades hagan arreglos en las escuelas, cuando es el Departamento de Educación el que tiene los recursos para realizar estas reparaciones y supervisarlas”.

Una de las irregularidades que denunció el representante es sobre la escuela Las Américas, ubicada en la avenida Jesús T. Piñero.

Alegó que “personal contratado por su agencia han estado maquillando grietas en las paredes de la escuela. Usan el componente blanco conocido como ‘caulking’ para luego empañetar dichas grietas”.

Tras estas denuncias, el secretario de Educación, Eligio Hernández, informó a Primera Hora que entre esta noche o mañana, domingo, Educación emitirá una comunicación en la que informará de la apertura de 39 escuelas de San Juan. No mencionó cuántos otros planteles habrían a nivel Isla. Sin embargo, indicó que las clases iniciarían entre miércoles a jueves de esta próxima semana.

Además, aceptó que las restantes 13 escuelas de San Juan no están aptas para impartir clases. Entre los planteles está la José Julián Acosta, mencionada por los legisladores.

“Esa escuela se estará ubicando en modalidad de ‘interlocking’. Le estamos ofrecido alternativas de escuelas, que son los consejos escolares que estarían determinando opciones y van a seleccionar”, expresó.

El titular insistió que los directores y el personal administrativo tienen conocimiento de toda la información referente a su escuela.

Sobre la escuela Las Américas, Hernández informó que en la misma se realizan unas mejores, pero no es porque la misma no esté apta para recibir estudiantes.

“Yo entiendo que hay una inquietud genuina que tienen los compañeros del Capitolio. De ellos tener duda o pregunta, lo que debe proceder es preguntar al Departamento. En la escuela Las Américas se va a ubicar un grupo de autismo de la escuela Rafael Hernández. La escuela Rafael Hernánez no puede abrir y estará en interlocking en la William D. Boyce. Ahí no hay espacio para el salón de autismo y se estará reubicando en la escuela de Las Américas”, explicó.

Dijo que el área en que se atenderán a los estudiantes de Educación Especial se está remozando y pintando.

“La escuela Las Américas fue identificada como escuela apta. No está comprometida ni la salud ni la seguridad de los estudiantes. Se están haciendo ejercicios para ambientar el salón... Lamento que los compañeros tengan una información que es incorrecta o es inadecuada, pero si se hubieran acercado a nuestro personal se hubiera atendido la duda que ellos tienen”, puntualizó.

Por otro lado, los legisladores presentaron un memo emitido por Educación donde se anuncia que se iniciarían clases por internet para estudiantes de noveno a décimo grado.

“Nosotros favorecemos el uso de la tecnología educativa, sin duda alguna, pero ¿cómo es posible que esta iniciativa se anuncie sin la preparación adecuada y sin saber cuántos estudiantes tengan el acceso a internet para completar sus clases de matemáticas, ciencias, español e inglés?”, indicó Torres.

Mientras, la senadora añadió que “en el caso particular de San Juan, la tasa de deserción escolar a nivel secundario es increíblemente alta, de 10.20% y nuestra preocupación es que un proyecto como las clases en línea, que en principio es recomendable, se lleve de manera incorrecta y atropellada y termine siendo un fracaso”.

El secretario de Educación indicó que estos cursos en línea estarán disponible para los maestros y estudiantes de noveno a cuarto año que así lo soliciten.

Indicó que los cursos “son producto intelectual del Departamento y son los maestros del sistema que lo desarrollaron”.

Dijo que con estos cursos se pretende atender diversas situaciones, principalmente las que se registren en la zona más afectada por los sismos. A modo de ejemplo, habló que si un padre no se siente cómodo con que su hijo esté en la escuela, pues tendrá la opción de seguir los cursos a través del internet.

“En este momento, hemos hecho la invitación mediante un memorando formal del Departamento de Educación para aquellos que tengan interés lo puedan expresar”, sostuvo Hernández, al señalar que los interesados pueden conseguir información en la página cibernética de la agencia.

Asimismo, habló que hay disponibles otros cursos en línea de universidades. El estudiante que se acoja podría graduarse con al menos tres créditos universitarios, por español básico, dijo.

El titular detalló que los estudiantes que se acojan a uno de estos proyectos tendrán que cumplir con ciertas horas y reunirse con frecuencia con el maestro.