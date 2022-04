Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), responsabilizaron hoy al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia por la poca fiscalización a LUMA Energy y la falta de mantenimiento al sistema eléctrico del País, en medio de un nuevo apagón masivo que mantiene paralizadas en Puerto Rico las labores públicas y privadas.

Mientras, un representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) anunció que radicará legislación para que la Legislatura investigue qué ha pasado con los fondos asignados para la rehabilitación de las plantas generatrices a través del COR-3.

“Este es un nuevo evento muy lamentable. Tenemos que agradecer que no hubo accidentes ni vidas que lamentar de los empleados de LUMA ni de la Autoridad. Lo más preocupante es escuchar a un ingeniero Josué Colón (director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica) con toda la información de primera mano, a los funcionarios del gobierno en la conferencia de prensa con la información y escuchar a la persona de LUMA que no tenía la información necesaria cuando le preguntan cuándo fue la última vez que se le dio mantenimiento a ese breaker. ¿Cómo es posible que la persona que está siendo vocal de LUMA no tenga esa información?, cuestionó el representante del PNP, José “Memo” González.

“Mi llamado es a que se sepa la verdad de por qué falló, porque eso es algo mecánico. Que no se esconda la información y que LUMA diga correctamente cuando fue. Otra cosa que dijo que me gustó es que la investigación va a tardar. ¿Pero cuánto puede tardar esa investigación?, ¿Esa investigación no puede tardar más de dos semanas, no puede ser un mes, un año? Necesitamos información completa y es ya, para poder ejecutar”, sentenció.

González dijo que propondrá en una resolución que se investigue “dónde están los miles de millones de dólares” que se han asignado a través del COR-3 para la rehabilitación y reestructuración del sistema eléctrico de Puerto Rico. “Vamos a ver dónde es que está el desfase, si está en la AEE en COR-3 o si está en LUMA”, indicó el legislador novoprogresista y agregó que la investigación también incluir al Negociado de Energía.

“Por eso quiero investigar a ver qué está pasando porque a un año de que ellos están ahí ya y todavía no se ha hecho y si hubiésemos tenido la interrupción para que no se hubieran ido las otras plantas con esos dineros que hay ya asignados, esto no hubiera pasado y el apagón hubiese sido en un área nada más. Pero como no han ejecutado el plan que se supone que ejecuten, sucedió esto hoy. Ahí es que yo quiero llegar, a la raíz del asunto”, sostuvo González

Por su parte, el representante popular, Luis Raúl Torres anunció que la Comisión de Energía que preside en la Cámara investigará este nuevo apagón y que pedirá a LUMA que rinda cuentas sobre el contrato suplementario de $58 millones que tiene el consorcio energético para el mantenimiento de las centrales eléctricas.

Torres Cruz hizo un recuento de los eventos que han dejado al País a oscuras en los pasados nueve meses de que LUMA Energy obtuvo el contrato para la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico.

Reclamó que el 10 de junio de 2021 “causaron un incendio” en el patio de interruptores de Monacillos dejando a más de la mitad de los clientes sin servicio. “Hablaron de sabotaje, lo que resultó no ser cierto. LUMA estaba a cargo de las operaciones del Centro de Control energético de Monacilos”, dijo para agregar que el 22 de agosto de 2021, “por mala operación de LUMA, se salió de servicio la línea de transmisión que conecta y da salida a la energía de la Central Costa Sur al sistema, causando que la turbina de la Unidad 6 de Costa Sur sufriera daños y requiriera reparación fuera de Puerto Rico.

“Cabe señalar que esa turbina recién había sido reparada y estaba en servicio sin problemas cuando ocurrió esta mala operación de LUMA”, reclamó el legislador del PPD que ha sido consistente en su reclamo de cancelación del contrato al consorcio energético.

Mencionó también que el pasado 16 de marzo de 2022 el patio de interruptores de Aguirre tuvo problemas y causó que la Central Aguirre se quedara sin electricidad mientras tenía la Unidad 1 fuera de servicio y se estaba sincronizando al sistema la Unidad 2. “Esto causó un apagón grande, especialmente en varios municipios del sur. Ese patio de interruptores es responsabilidad de LUMA”, expresó Torres Cruz.

“Ya todos vimos lo que sucedió anoche con el patio de interruptores de Costa Sur, que también es responsabilidad de LUMA.¿Qué esperan el gobernador, Omar Marrero Díaz, Presidente de la Junta de Directores y Fermín Fontanés Gómez, Director Ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas para como mínimo exigirle a LUMA que cumpla con sus responsabilidades contractuales? ¿Qué esperan para exigirle que se adhieran a los presupuestos asignados?, cuestionó.

Otro legislador del PPD, Héctor Ferrer Santiago, responsabilizó al Gobernador por el apagón general que ocasionó una pérdida millonaria en la economía y la paralización de clases y trabajos en el sector público y privado durante el día de hoy.

“La falta de mantenimiento del sistema eléctrico, así como la pobre fiscalización a la compañía LUMA por la administración de Pedro Pierluisi, ha ocasionado una desestabilización de la actividad económica del país. La situación que enfrentan los puertorriqueños es insostenible y la respuesta del gobierno es aumentarle la luz a los consumidores residenciales y comerciales”, sentenció Ferrer Santiago.

El representante por acumulación denunció que a pesar de que el Gobierno ha recibido billones de dólares federales, aún no existe un plan para revitalizar el frágil sistema eléctrico que tenemos. “No solo es frágil, sino que tenemos un sistema eléctrico de los más caros del mundo. Ya es hora que se inicie la reconstrucción de la infraestructura eléctrica y comencemos la transición a la energía renovable. Nuestra economía no se va a fortalecer ni desarrollar mientras no actualicemos el sistema eléctrico del país”, dijo el legislador y añadió que ha presentado medidas legislativas para adelantar una agenda de energía renovable en la Isla.

Reacciona “Charlie” Delgado Altieri

Por otra parte, el vicepresidente del PPD, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, cuestionó el desempeño de LUMA Energy y quienes apoyaron la privatización del sistema de transmisión y distribución de la sistema de energía eléctrica de la Isla tras el apagón general que se produjo desde la noche de ayer, miércoles.

En unas declaraciones escritas, el entonces candidato a la gobernación en las elecciones generales de 2020 preguntas como cuáles son los planes de mejora, cuánto el país se ha economizado con la consolidación y qué disposiciones no se han cumplido de la alianza público privada.

“Son preguntas que nos hacemos los abonados, pero que las tienen que responder los que defendieron el contrato de LUMA y tratan de excusar su ineficiencia”, concluyó.