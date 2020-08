Varios legisladores novoprogresistas, liderados por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto, denunciaron hoy que mientras los casos del COVID-19 han ido en aumento en el País y mucha gente no tiene acceso a las pruebas para detectar el virus, La Fortaleza dejó perder unos $33 millones del Cares Act (Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act).

Los legisladores de la Palma rechazaron que la denuncia sea una de corte político para afectar la candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez en la contienda primarista que continúa hasta el domingo cuando se completarán las votaciones.

En conferencia de prensa en el Capitolio, Soto detalló que si no se utilizan antes del 31 de diciembre de este año también están en riesgo otros $1,422 millones en fondos federales del Cares Act; y otros, $186 millones del pote local de $787 millones que aprobó la Legislatura en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Una vez más La Fortaleza arrastra los pies con el desembolso de fondos federales poniendo en peligro el uso de estos fondos… Se perdieron $33 millones de algunas partidas y en vez de reasignarse esos dineros para otros propósitos del COVID no se utilizaron, se cerraron las cuentas, no pidieron autorización a la JSF para cambiar el uso de esos fondos y se perdieron”, dijo Soto, acompañado por los representante, Juan Oscar Morales, Víctor Parés, Pedro Julio “Pellé” Santiago y José Aponte Hernández.

Soto detalló que a esta fecha, de los $787 millones del paquete de ayuda local, hay unos $350 millones que no han sido utilizados, de acuerdo con el último informe rendido este mes por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

“Hay partidas de las que no se ha desembolsado un centavo desde abril que se recibieron hasta el mes de agosto. Los casos del COVID han ido en aumento, las restricciones del gobierno han continuado cada vez más rigurosas, sin embargo, teniendo recursos del gobierno federal para pagar nómina del sector privado y que los negocios no cierren, para comprar pruebas de COVID y establecer un sistema de contact tracing, para fortalecer la telemedicina y darle recursos al Departamento de Educación y a otros, desafortunadamente no se ha desembolsado con la eficiencia que amerita la emergencia que amerita”, sostuvo el legislador. Dijo que los fondos del Cares Act asignados a Puerto Rico están disponibles desde finales del mes de abril.

Soto indicó que de los fondos federales, el 63%, más de $1,422 millones están todavía sin utilizar y los fondos federales tienen fecha de caducidad, si no se utilizan al 31 de diciembre hay que devolverlos.

“Lamentablemente, el gobierno tiene el dinero y no lo utiliza. Es un asunto estrictamente de capacidad administrativa y eficiencia gubernamental”, agregó.

Cuando se le preguntó por qué hicieron la denuncia ahora en medio de la contienda primarista y cuando ellos se han identificado con la candidatura de Pedro Pierluisi, Soto indicó que el informe de AAFAF salió hace dos días. “Analizamos la data para poderla ofrecer al pueblo”.

“Queremos separar la cuestión política. No estamos haciendo una conferencia política. No nos podemos sustraer de esta realidad, pero nos estamos basando en información pública que hizo disponible el propio gobierno de Puertos Rico. Estos informes no los preparamos nosotros los preparó AFAF”, sostuvo el legislador novoprogresista.