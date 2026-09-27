Como parte de su compromiso con impulsar la estadidad para Puerto Rico, el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José ‘Che’ Pérez, se trasladó al estado de la Florida para hacer campaña por el representante demócrata Darren Soto.

Soto, quien está en la Cámara de Representantes federal desde el 2017, representa el Distrito Congresional Número 9, el cual incluye el este de la ciudad de Orlando, la ciudad de Kissimmee, todo el ‘county’ de Osceola, así como partes de Orange y Polk.

“La estadidad para Puerto Rico tiene un aliado incondicional en Darren Soto, quien siempre, repito, siempre ha dicho presente para que los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico tengan los mismos derechos y beneficios que los que residen en los estados. Si queremos continuar avanzado la igualdad de derechos, necesitamos que Darren Soto continúe en el Congreso”, señaló Pérez en comunicación escrita y quien encabezó un grupo de legisladores de la Isla haciendo campaña por Soto. También está el representante Alex ‘Chino’ Roque y el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Luis Dávila Pernas.

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“Hacemos un llamado a los puertorriqueños que residen en el Distrito Congresional 9 a salir el 3 de noviembre y respaldar a Darren Soto. Es importante su apoyo a una persona que ha luchado por la igualdad, por la estadidad. Vamos apoyar a Darren en este proceso que estamos confiados que culminará con su reelección”, añadió el Representante del Partido Nuevo Progresista.

Soto se enfrenta al republicano Dan Green en las elecciones legislativas de medio término pautadas para el 3 de noviembre.

Entre las actividades que participó la delegación de Puerto Rico se encuentra un compartir con ciudadanos en la ciudad de Winter Park, una tertulia en Kissimmee, así como recorridos por la ciudad de Orlando, entre otros.

De acuerdo a los últimos datos disponibles (circa 2022), en la Florida residen alrededor de 1,187,437 puertorriqueños. Esto representa casi el 29 por ciento de los hispanos en el estado y el 5.6 por ciento de toda la población.