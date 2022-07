Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y legisladores independientes se expresaron a favor de ir por encima del veto en el Proyecto de la Cámara 1383 que busca recortar en un 75% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas.

La medida recibió un veto expreso del gobernador Pedro Pierluisi, quien se lo comunicó ayer martes a las Cámaras Legislativas.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, así como varios senadores y representantes se expresaron a favor de ir por encima del veto mientras participaban hoy en la marcha contra LUMA Energy, que partió del Capitolio hasta La Fortaleza. En la manifestación, que bajo un sol candente unió a cientos de manifestantes disgustados con los apagones y el alza en las tarifas de luz, se hizo notable la ausencia del presidente del Senado y también presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago. Tampoco hubo representación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Proyecto Dignidad (PD).

Hernández Montañez dijo, mientras tanto, que el liderato legislativo evalúa ir por encima del veto de Pierluisi, pero reconoció que la Legislatura necesita de las delegaciones del PNP para lograr las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras.

“La medida se aprobó abrumadoramente en los dos cuerpos, por encima de las dos terceras partes que hacen falta en cada uno de los cuerpos. Hay que ver si la delegación del Partido Nuevo tiene la voluntad de hacer el contraste. Eso lo vamos a dialogar, pero esas son cosas que no se reclaman”, dijo Hernández Montañez cuando se le preguntó si le pedirá al cuerpo ir por encima del veto.

“Estoy de acuerdo, creo que en principio tenemos los votos”, indicó, por su parte, el senador popular Juan Zaragoza Gómez mientras marchaba junto al presidente de la Cámara y otros legisladores de la colectividad.

“Lo importante es enviarle un mensaje al gobernador y a LUMA, de que hay un pueblo hastiado y vigilante, que estamos cansados de los abusos, especialmente del comportamiento de LUMA, que se comporta con toda inmunidad, que tienen este sentido de que no tienen que rendirle cuentas a nadie, que están haciendo las cosas bien y de que, contractualmente, no hay quién le meta mano. Hace falta voluntad política para meterle mano a LUMA y espero que haya alguien en Fortaleza que esté dispuesto a halar el gatillo porque si no así va a seguir operando con impunidad”, sostuvo Zaragoza Gómez.

Al ser preguntado por la ausencia de Dalmau Santiago, el senador indicó que “esta lucha se hace desde diferentes ángulos”.

“Debería estar, pero no sé qué gestiones está haciendo. Me imagino que es algo importante y no está aquí”, sostuvo el senador. Dijo, sin embargo, que en el caucus de ayer, el presidente del Senado “nos recordó la actividad y nos instó a que estuviéramos aquí”.

“Estamos en el mismo apoyo con el pueblo”, expresó, por su parte, la senadora por Humacao, Rosamar Trujillo Plumey.

El presidente de la Cámara añadió que el líder senatorial votó a favor del P. C. 1383, “buscó los votos, hizo las gestiones para aprobar la medida con votos obviamente más allá de la delegación del PPD, incluyendo votos del Partido Nuevo Progresista”.

“Es lamentable que el gobernador haya decidido continuar con su gesta como abogado de LUMA, de los grandes intereses y de la misma Junta (de Supervisión Fiscal), en vez de utilizar la misma Constitución de la que él está hablando que sustenta su decisión de defender los contratos para utilizar el poder del Estado para defender a los abonados, declarar una emergencia y poder reestructurar la deuda”, sostuvo Hernández Montañez.

El senador y presidente de la Comisión de Gobierno, Ramón Ruiz Nieves, indicó que en el Senado solo faltaría un voto para rebasar el veto de Pierluisi. “Ayer empecé a hacer el sondeo en el Senado y ya tengo 17 votos, necesitamos 18 votos para lograrlo”, indicó Ruiz Nieves.

En la Cámara, el senador independiente Luis Raúl Torres Cruz dijo que necesitarían cuatro votos de la delegación novoprogresista.

“Estoy seguro que los populares, la delegación de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el PIP, junto a este legislador independiente, votaríamos a favor de irnos por encima del veto, que serían 30 votos y se necesitan 34″, abundó Torres Cruz.

La senadora del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, dijo, por su parte, que el gobernador “tuvo la oportunidad de hacer algo por el pueblo de Puerto Rico, firmar el 1383, pero lo vetó”.

“Ahí había soluciones a corto y a largo plazo. Sin embargo, prefirió seguir las órdenes de la Junta (JSF) y darle a espalda al pueblo de Puerto Rico”, agregó Rivera Lassén.

“Vamos por encima del veto”, sentenció, mientras tanto, la representante a la Cámara del MVC, Mariana Nogales Molinelli.

El senador independiente José Vargas Vidot subrayó, a su vez, que ir por encima del veto en el PC 1383 “es un deber, eso describiría y caracterizaría la verdadera decencia política de los cuerpos (legislativos).

“Si llega ese momento, me sentiría más que orgulloso de hacerlo”, expresó Vargas Vidot.

La senadora del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón, sostuvo que tras el veto de la medida legislativa, al pueblo “lo que le queda es la calle”.

“Cuando se agotan las vías estructuradas del derecho, que en este caso sería rescindir del contrato, lo que no va a pasar, porque ninguna de las partes lo quiere hacer, y quien tiene el poder de hacerlo es el Estado, descartada esa vía y descartada con el veto del gobernador en la vía legislativa, lo que queda es la calle, la protesta”, indicó la legisladora, quien vio pocas posibilidades a que la Legislatura logre ir por encima del rechazo de Pierluisi.

“La experiencia hasta ahora ha sido que aún en medidas que han tenido en la votación original el número suficiente de votos como para ir por encima (del veto) a la hora de la hora, no aparecen. No es lo mismo llamar al veto que verlo venir”, sostuvo Santiago Negrón.

“Aquí el Estado asumió la actitud de manos arriba y prefirió entregar un servicio esencial antes de hacer lo que tenía que hacer, que era proceder con la despolitización de la Autoridad, con la modernización de la Autoridad y en lugar de eso, mira dónde estamos ahora, atrapados en un contrato onerosísimo, sin ninguna voluntad del Estado para rescindirlo, pagando unas facturas insostenibles para mucha gente con los apagones que producen pérdidas a familias a comercios, a industrias es una situación desastrosa”, indicó la senadora independentista..