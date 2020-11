La sacudida electoral que se generó a raíz de los reclamos de cambio y el voto fuera de líneas partidistas provocó que el Partido Popular Democrático (PPD) se preste a liderar a un Senado bajo un gobierno liderado por Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y una Cámara de Representantes debilita, en la que no contarían con una mayoría absoluta.

De hecho, el PNP todavía tiene esperanza de arrebatarle a los populares la Cámara en el conteo de los votos adelantados y ausentes, el cual todavía no ha culminado, según informó el coordinador electoral de Pierluisi, Edwin Mundo.

Con esta reconfiguración legislativa, ambos partidos perderían unos 24 legisladores incumbentes, la mayoría de la Palma. Pero, sobre todo, se les da paso a nuevos legisladores bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD), partidos que dieron la sorpresa al lograr importantes escaños, principalmente bajo acumulación, así como a dos miembros de la comunidad Lgbttiq+, con Jorge Emmanuel Báez Pagan, del PNP, y Ana Irma Rivera Lassén, del MVC.

En la suma y la resta de poderes, la Legislatura que regiría en el próximo cuatrienio se valdría de “procesos de negociación” para poder subsistir, opinó el exrepresentante independentista, Víctor García San Inocencio.

“Van a tener que, en algunos casos, aprender y en otros desarrollar capacidades de diálogo y negociación sin precedentes. Eso es algo que normalmente debe existir, pero en Puerto Rico lo que operaba eran los 26 en la Cámara y los 14 en el Senado, (como mayoría política)”, acotó.

Estos números que expuso García San Inocencia son los que le dan la mayoría absoluta a un partido en la Legislatura para, entre otras cosas, seleccionar un presidente, aprobar sus códigos internos e impulsar medidas legislativas. Serían 26 de 51 legisladores en la Cámara de Representantes y 14 de 27 en el Senado los que configurarían este poder absoluto.

PPD reina en el Senado

Los populares contaban ayer, contabilizado cerca del 95% de los colegios electorales, con 14 senadores. Sin embargo, habrá recuento por el distrito de Arecibo, del cual Mundo guarda la esperanza de que por lo menos gane un penepé.

Con el 95.90% de los votos escrutados, la popular Elizabeth Rosa Vélez lleva la delantera con 54,061 votos, le sigue el popular Rubén Soto Rivera con 53,516, el novorprogresista Ángel “Chayanne” Martínez con 53,095 y el novoprogresista José “Joito” Peréz Rosa con 53,013.

El exrepresentante también habló de la posibilidad de que se gane algún escaño en Humacao, pero la diferencia entre el segundo puesto, con Hill Román Abreu, del PPD, y el tercero, Wanda Soto, del PNP, son alrededor de 1,300 votos.

José Luis Dalmau, quien se perfila como el próximo presidente del Senado, rechazó que pueda existir algún panorama en el que el PPD pierda estos escaños por distrito y así la mayoría absoluta.

“Vislumbramos que, una vez se culmine el proceso, tengamos los 14 votos para ser mayoría en el Senado. Eso no quiere decir que no escuchemos el mensaje de las urnas y se abra el espacio para aquellos nuevos partidos que ocupan un escaño en la Legislatura”, sentenció.

Dalmau expresó que lleva un año trabajando para lograr ganarle al PNP los distritos senatoriales y que sus compañeros le han reconocido su labor. Aceptó que, por el momento, no tiene competencia para la presidencia del Senado y que se ha hecho disponible para ocupar el cuerpo, si así sus compañeros de partido lo avalan.

Expuso que el Senado será “una pieza clave” para cualquier administración, porque tiene el poder de confirmar a los miembros del gabinete. Sin embargo, no quiso hablar de la posibilidad de lidiar con un gobernante del PNP.

“No quisiera contestar esa pregunta hasta que el evento culmine”, expuso el senador, al guardar la esperanza de que el candidato popular, Carlos “Charlie” Delgado, gane la gobernación.

Aun así, Dalmau expresó que promovería un Senado de “puertas abiertas para que el proceso final beneficie a todo Puerto Rico”.

Si los votos que restan por contar no cambian el panorama, Dalmau presidiría el Senado con Thomas Rivera Schatz, quien actualmente es presidente del Senado, en minoría, así como con cinco legisladores de los partidos minoritarios. Estos serían María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño; Joanne Rodríguez Veve, del PD; el senador José Vargas Vidot como independiente, así como con Rivera Lassén y Rafael Bernabe, del MVC.

Peligra la Cámara

El panorama del PPD en el Cámara de Representantes es más complicado. Contado el 95% de los colegios de votación, los populares tenían 25 escaños dominados, con uno a favor del PNP que iría a recuento y otros cuatro precintos en los que perdía por un margen de 400 a 600 votos.

De no registrarse un cambio en los votos que faltan por contar, el PPD no tendría la mayoría. Necesitaría, al menos, un voto prestado de la minoría, ya sea del PNP, el PIP, el MVC o el PD para elegir a un presidente, aprobar sus reglamentos e impulsar medidas legislativas.

Sin embargo, Mundo espera que este panorama se vire y el PNP sea el que cuente con 25 escaños. Guarda la esperanza de que su candidato por el precinto 18 de Aguada, José “Che” Pérez gane finalmente ante al candidato popular, Jossie Cortés, a quien aventajaba ayer por un margen de apenas 40 votos.

Los otros escaños “peleados” que espera el PNP adjudicarse y que presentan derrotas entre 400 a 600 votos son los de los precintos 2 y 3 de San Juan, el 23 de Ponce, así como el 21 de Lajas.

Entre estos escaños se destaca el del precinto 3 de San Juan, en la que la candidata del MVC, Eva Prados, lleva la delantera contra el actual legislador Juan Oscar Morales.

Los representantes electos Jesús Manuel Ortiz, quien coquetea con la presidencia de la Cámara, y Héctor Ferrer Santiago, quien fue el popular que más votos sacó en este cuerpo, aceptaron que están a la expectativa de ver lo que acontece con el conteo de votos.

Ferrer Santiago puntualizó que “yo creo que es importante que el país sepa que todavía los resultados no son oficiales. Así que tenemos que esperar que tengamos la certeza de qué candidatos han salido electos para después dialogar por posiciones de liderato”.

La afirmación la hizo cuando se le cuestionó sobre su interés en algún puesto de poder, así como los alegatos de que uno de sus compañeros interesados en la presidencia de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, ha comenzado a repartir presidencias de comisiones.

Hernández no respondió ayer las múltiples llamadas de Primera Hora en búsqueda de una reacción.

Aun cuando dentro del PPD se vislumbre una disputa por la presidencia, si es que llegan a retener los 25 escaños, tanto Ortiz como Ferrer Santiago establecieron que será el consenso y el diálogo lo que debe prevalecer.

“Yo creo que el mensaje es claro y la política tiene que hacerse de manera distinta. Aquí lo más prudente es esperar la composición de la Cámara, que todavía no ha concluido el proceso, y cualquier movida y acción debe ser motivada para trabajar por el país. La agenda particular no puede predominar. Hacer eso, es no entender el mensaje que el país envió ayer (el martes) y yo estoy bien claro de ese mensaje”, afirmó Ortiz, al reiterar que no era momento de hablar de sus intenciones de lograr la presidencia cameral.

En medio de la incertidumbre sobre el control que el PNP y el PPD tendría en la Cámara, lo cierto es que el que logre una mayoría no sería absoluta y tendría que conseguir consensos de los cinco legisladores que se perfilen de los partidos minoritarios: Denis Márquez, del PIP; Mariana Nogales, José Bernardo Márques y Prados, del MVC, así como Lisie Janet Burgos Muñiz, del PD.

Un reto para Pierluisi

Contar con una Legislatura tan diversa y principalmente controlada por el PPD será un reto para Pierluisi, si finalmente resulta vencedor de la contienda electoral.

El exalcalde de San Juan por el PPD, Héctor Luis Acevedo, planteó que bajo este panorama “los partidos tienen que hacer una introspección y buscar las causas grandes sobre las personales y encaminar la sintonía de sus principios con la de sus mensajes”.

Recordó que el electorado exigió un cambio y que ese cambio se da mediante “una evaluación seria y profunda antes de tomar cualquier acción”.

García San Inocencio fue más drástico en su opinión.

“Si prevaleciese como gobernador Pierluisi, va a ser el gobernador que va a pasar a la historia como el que dio un golpe de estado antes y fue expulsado de La Fortaleza por el Tribunal Supremo y como un gobernador sin timón y sin vela para poder gobernar y con toda la carga que supone la Junta (de Supervisión Fiscal) y el desdén del presidente (Donald) Trump, que a esta hora parece ser reelecto. ¿Te puede pasar algo peor?”, puntualizó.