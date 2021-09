Al haber transcurrido cuatro años del devastador paso del huracán María, solo se han completado 328 proyectos de obra permanente de los 6,616 a los que ya la Agencia federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) les ha asignado fondos para lograr la reconstrucción de Puerto Rico, informó el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy.

Sin embargo, estos números todavía están lejos de alcanzar la totalidad de la destrucción reclamada por el mismo gobierno, corporaciones públicas, municipios y organizaciones sin fines de lucro a FEMA.

Laboy detalló que “María tiene 33,363 daños reclamados”. Estos se han convertido en 10,797 proyectos. Unos 1,497 de estos fueron para atender la emergencia, por lo que se realizaron obras temporeras.

Sobre la obra permanente que se aguarda para alcanzar la reconstrucción, solo se han obligado fondos para 6,616 y el resto, que representa un 28% y unos $4,000 millones, todavía son evaluados para determinarse si se les asignan fondos.

Manuel Laboy enumeró varias razones para la tardanza en el proceso de reconstrucción, como la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en el 2019, los terremotos de enero del 2020 y la pandemia del COVID-19, entre otras. ( Teresa Canino Rivera /STAFF )

De esta obra permanente completada y que suman 328 proyectos, no hay ni uno solo de las tres entidades con las sumas más millonarias asignadas para impactar en este proceso de normalización del país: Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como el Departamento de Educación (DE).

“Esto ha tardado y, con razón, es normal que la ciudadanía, el sector privado, el propio gobierno, el gobierno americano, todo el mundo, está exigiendo que esto se mueva. Y se ha tardado, esa es la realidad. Yo solamente quiero poner en perspectiva qué es lo que ha ocurrido para que esas cosas se estén dando, sin descartar que se pudieron haber hecho cosas más ágiles. Pero, esta es la realidad”, aceptó Laboy en una mesa redonda en la que Primera Hora participó.

En la actualidad, FEMA y COR3 han desembolsado el 18% de los fondos asignados para atender la emergencia y para realizar la reconstrucción. Esto representa $4,519 millones, de los $27,510 millones conferidos a la Isla por el gobierno de los Estados Unidos.

Mientras, para mitigar futuros daños que pudiesen causar otros ciclones se han asignado $3,519 millones adicionales.

Laboy reconoció que no se ha realizado ninguno de los 573 proyectos reclamados, que incluyen desde cosas tan sencillas como compra de generadores para los refugios hasta proyectos mas complicados para el control de inundaciones.

Ante tanto retraso, la promesa del gobierno, dada a conocer por Laboy con motivo del cuarto aniversario del paso del huracán María, es que entre el 2022 al 2024 se visualice la construcción de proyectos de obras permanentes y se desembolse unos $8,000 millones.

“Usando las métricas de los contratistas generales se crearían 30,000 empleos de construcción” en estos tres años próximos, dijo.

¿Qué ha pasado?

Fueron múltiples las razones esbozadas por Laboy como las causantes de que a cuatro años del paso del huracán María todavía el proceso de reconstrucción parezca estar en etapas iniciales.

La abrupta salida del gobernador Ricardo Rosselló en medio de multitudinarias protestas en verano del 2019, los terremotos de enero del 2020, seguido de la pandemia del COVID-19, fueron incluidas entre las excusas dadas por el funcionario.

Sin embargo, antes de estos incidentes, en el 2018, FEMA cambió las reglas del juego para poder lidiar con lo que María dejó ese 20 de septiembre de 2017. Esto provocó que el proceso para lograr asignar dinero a las obras demorase hasta la actualidad.

“Cuando FEMA arranca aquí y se crea el COR3, que fue en el 2017, eso no existía. FEMA tuvo que evaluar esto desde otro ángulo, porque la devastación era tan grande, que no tenía comparación alguna. Olvídese de (los huracanes) Katrina, olvídese de Sandy. La devastación de María no tiene precedente en los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque Puerto Rico es distinto. Puerto Rico no es un estado con grandes extensiones territoriales, llanas. No estamos conectado con otro estado. Nosotros somos topográficamente complicados, con la montaña. Aquí hay miles de comunidades aisladas... Eso complicó sobre manera cómo FEMA iba a entender cómo esto se iba a recuperar, al punto que tuvieron que diseñar estrategias y modelos nuevos”, expuso Laboy.

El exsecretario de Desarrollo Económico también llegó a decir que se han registrado diferencias con el grupo de FEMA en los Estados Unidos que atiende las reclamaciones realizadas desde la Isla. Dijo que las desavenencias han sido por asuntos técnicos y de cumplimiento de reglas impuestas. Señaló que la situación ha provocado que algunas obras se tarden entre un año y año y medio en evaluación.

El que algunas entidades tengan problemas para que los seguros le desembolsen la parte que le corresponde pagar en daños es otro “reto” que ha retrasado el que se realicen obras permanentes en la Isla.

Laboy expuso, a modo de ejemplo, que una agencia de gobierno ha demandado a una aseguradora, porque FEMA le asignó pagar $10 millones de los $20 millones que cuesta reparar un edificio y solo le quieren dar $300,000. Otros municipios y entidades también enfrentan complicaciones similares, dijo.

Falta de preparación de los municipios para lograr cumplir con los requisitos, así como limitaciones económicas para realizar las obras y luego reclamar el desembolso del dinero invertido es otro de los problemas que han limitado la reconstrucción.

“Yo conozco municipios que cobraron el seguro y lo pusieron en una cuenta especial y ahí lo usan para financiar proyectos de reconstrucción... Pero, tienes otros municipios que cobraron el dinero del seguro y no se sabe qué paso”, denunció.

En junio pasado, sin embargo, entró en funciones el fondo de $750 millones que asignó la exgobernadora Wanda Vázquez para ayudar a que los pueblos y agencias pudiesen tener el dinero inicial para realizar la obra. Laboy dijo que solo ocho municipios lo han solicitado. Todavía a ninguno se le ha concedido.

Los fondos no peligran

Pese a la lentitud en este proceso de recuperación, Laboy alegó que la millonaria partida de fondos asignada por FEMA a la Isla no peligran.

Comentó que los fondos de los 6,616 proyectos a los que ya se les ha separado una partida sí tiene un periodo de tiempo para que se realicen. Sin embargo, FEMA concede extensiones de tiempo si así se solicita.

“FEMA lo aprueba cuando hay progreso”, dijo. “La clave es estar vigilante en cada etapa de desempeño para que no se le escape a nadie”.

El funcionario explicó que, a este paso, se augura que el final del desembolso de dinero de FEMA, a través de COR3, a causa del embate del huracán María culmine para el año 2035.

En resumen, Laboy manifestó que “no estoy satisfecho” con que a cuatro años del paso del huracán María se hayan realizado solo 328 de los 6,616 proyectos de obra permanente a los que ya se les ha asignado dinero para realizarse.

“No obstante, yo estoy bien optimista. Yo estoy bien optimista y confío en las estrategias que estamos trabajando. Confío en las estrategias que muchos municipios tienen y muchas de las agencias tienen también. Confío en la colaboración que estamos teniendo muy estrecha con FEMA, una buena colaboración en términos generales. Y, yo creo que los planes que tenemos hoy van a provocar, como ha dicho el gobernador (Pedro Pierluisi), que, a partir de este año, pero realmente más en el 2022 finalmente vamos a poder apreciar una cantidad significativa (de proyectos)”, manifestó.

Estos proyectos incluyen 65 de transmisión y distribución de energía, en el que se utilizarían $2,800 de los $9,500 millones asignados a la AEE; 30 de la AAA, en los que se utilizarían $500,000 de los $3,700 millones asignados, así como se impactarían alrededor de 200 escuelas del Departamento de Educación, agencia a la que se le asignó $2,000 millones para la recuperación y todavía no ha logrado establecer un plan maestro para su uso por problemas en una subasta para contratar a la compañía que lo haría.