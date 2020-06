El abogado Leonardo Aldridge dijo hoy que cuando el nominado secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago estuvo al frente de la Procuraduría de Menores del Departamento de Justicia “se lavó las manos como Poncio Pilatos” en el caso que se le radicó a la niña negra de 11 años del Programa de Educación Especial, Alma Yariela Cruz Cruz.

Aldridge sostuvo que Rivera Santiago “fue negligente” al no parar el caso.

“La discreción de un procurador de menores máxime un supervisor a cargo de ellos -pudo haber corregido todo este fiasco que consumió a Alma, al País y ahora, francamente a él. Pero estuvo ausente cuando tenía que dar un paso al frente”, expresó Aldridge al testificar en la continuación de las vistas de la Comisión de Nombramientos del Senado que evalúa la nominación de Rivera Santiago.

“El licenciado Rivera Santiago y todos sus subalternos directamente involucrados en este caso mostraron que de procuradores de menores solo tienen el nombre, pues jamás procuraron por la menor que ustedes tuvieron deponiendo ayer. Me niego a llamarle al caso Pueblo en interés de la menor AlmaYariela Cruz porque no fue en interés de la menor sino contra su interés. El caso se llamará siempre Estado vs. Alma Yariela Cruz”, afirmó el letrado, quien asumió la representación pro bono de la niña de escasos recursos económicos cuando se le radicaron las faltas a Alma Yariela en enero de 2017.

Aldridge indicó en su ponencia que un fiscal tiene como herramienta principal su discreción. “La discreción del licenciado Rivera Santiago lo llevó no solo a aplastar a Alma, sino a despilfarrar cientos de miles de dólares y decenas de recursos humanos en un momento en que el gobierno está quebrado. Esas fueron las prioridades del hoy designado, y explorar ese estilo de administración -y sus prioridades en la ejecución- es menester de esta comisión de cara al trabajo para el cual ha sido designado”, sostuvo.

El abogado mostró copia de una carta que le envió el 8 de mayo de 2017 a Rivera Santiago mientras era Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia en la que le solicitó utilizar el proceso de mediación en el caso de Alma Yariela.

“Claro que pudo haber hecho muchísimo más, el deber de supervisión de los procuradores, no invertir los recursos del Estado. La discreción no se empleó a mi juicio”, subrayó.

“La excusa de que el caso estaba corriendo cuando él llegó es la excusa más baladí jamás pronunciada”, agregó el abogado, quien dijo en 2018 el caso fue desistido porque “el Departamento de Justicia se quedó sin prueba”.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz trató de establecer con sus preguntas que Rivera Santiago no intervino de forma directa en el caso y que no ha habido prueba de que mediara el racismo.

“Usted vio a las niñas perjudicadas?, ¿Me las puede describir?, ¿Eran rubias o eran personas de color?, cuestionó Rivera Schatz al abogado.

“La diferencia es que las alegaciones contra mi representada llegaron a ponerla en jaque de perder su libertad y la tuvieron en vilo por 14 meses”, ripostó el abogado.

“Los que están acusando de racista a Carlos Rivera Santiago que me digan cuál es el acto que cometió, si me demuestran a mí que él lo hizo, yo lo cuelgo, pero no puede ser que acusemos con especulaciones a unos y otros no”, dijo Rivera Schatz.

“Yo racista no le he dicho a nadie. Pienso que hay un elemento racial en esto porque con niñas blancas de colegio esto no hubiera pasado”, replicó Aldridge.

