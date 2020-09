El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) discutió detalladamente en la tarde de ayer con la directora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, los esfuerzos investigativos y los resultados de los casos de féminas y menores reportadas desaparecidas durante este año, pero sin delinearse un plan de acción a seguir para llevar esfuerzos concertados del gobierno para atender el problema.

Sin embargo, la procuradora dejó establecido en entrevista con Primera Hora que es a las agencias de seguridad a las que corresponde hacerlo.

“Yo soy una colaboradora… es un asunto que le compete a la gobernadora como jefa del Departamento de Salud, del Departamento de Justicia, del Departamento de la Familia y del Negociado de la Policía”, indicó la licenciada en entrevista con Primera Hora.

PUBLICIDAD

La reunión de emergencia se dio ayer ante la misteriosa desaparición de Rosimar Rodríguez Gómez de 20 años, durante la noche del jueves pasado, mientras estaba frente a la residencia de familiares en el barrio Sabana Seca en Toa Baja y fue obligada a abordar un vehículo blanco.

Al presente, los investigadores continúan analizando las confidencias que se reciben y entrevista a los allegados de Rodríguez Gómez, así como los de su expareja.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) se unió a la búsqueda.

El cónclave virtual en el que también estuvieron los Departamentos de Salud, Familia y Justicia, fue citado por Boria luego de que la gobernadora le solicitara que delineara un plan de acción ante los casos de las desaparecidas, por considerar que no había ejecutado sus funciones como se esperaba.

Ayer Vázquez Garced hizo expresiones en la que la instruía a la procuradora a tomar un rol más vocal en el asunto.

“Tengo que reconocerlo al pueblo de Puerto Rico, no era lo esperado. Hubiese esperado un poco más, que fuera más vocal y que diera la oportunidad de darles más confianza a todas las mujeres y las jóvenes de acercarse a la Oficina de la Procuradora. Por eso anoche (martes) le instruí a ella que necesito que sea más vocal y que diga cuáles son las herramientas para que todas las mujeres se sientan seguras”, expresó la gobernadora, quien fue procuradora.

“Necesitamos saber dónde están nuestras mujeres, dónde están esas jóvenes que todavía no han sido localizadas”, determinó Vázquez Garced.

PUBLICIDAD

Boria, por su parte, recalcó que las agencias mencionadas “está cada una trabajando de manera separada, no tienen ningún tipo de coordinación”. Incluso, denunció que el Departamento de la Familia “no me pudo proveer estadísticas y son ellos quienes trabajan con los menores. No estaban preparados para la reunión”, añadió. Entre las preguntas que le realizó se encontraban: cuáles son los protocolos de la agencia para estos casos, en qué etapa se encuentran las investigaciones, cuál es la comunicación con las demás agencias y qué ocurre con el hogar sustituto. La procuradora le dio 10 días a Familia para que contestara sus requerimientos.

“Aquí hay mucho silencio y cuando hay mucho silencio no es que no están pasando las cosas. Hay niños sufriendo en silencio”, aseguró.

Recordó que desde el 2018 presentó propuestas a las agencias que ayudarían a eliminar los actos y comportamientos agresivos contra las mujeres, pero no las han acogido. “No tienen ni tan siquiera que implementar o crear algo… no lo han implementado, a pesar de la reuniones interagenciales. No ha pasado nada, nadie ha hecho absolutamente nada y la oficina de la Procuradora no puede seguir cargando a los jefes de agencia en la erradicación de la violencia”.

La procuradora resaltó que a pesar del recorte de $1 millón a la agencia que dirige y con una plantilla de 17 empleados “no me siento a quejarme”.

“No soy de enfocarme en disputas con nadie. Soy de trabajar y hablar menor. Tengo 17 empleados. No tengo tiempo de estar tuiteando y haciendo conferencias de prensa. Solamente hay unos pocos que estamos trabajando con la erradicación de la violencia, no tengo tiempo para dimes y diretes”, dijo.

PUBLICIDAD

Seguido, puntualizó: “La prevención nadie la está trabajando en el gobierno. No es un asunto de unos pocos, es un asunto de un país completo. Necesitamos fondos para erradicar la violencia”.

Boria añadió que la gobernadora "sabe la dificultad que hemos pasado para la erradicación de la violencia y lo necesario, que ya estamos tarde, de invertir en nuestras niñas, mujeres y en nuestra sociedad”.

Invitó a todas las mujeres que se encuentren enfrentando violencia, a testigos y familiares a comunicarse al 787-722-2977.

Estado de las investigaciones

La teniente Aimeé Alvarado, coordinadora de las divisiones de Violencia Doméstica del NPPR, indicó a Primera Hora que en la reunión de ayer la procuradora “tenía la preocupación de conocer de primera mano de las investigaciones de la Policía, si el listado que estaba circulando por las redes sociales era real y el estatus de estas investigaciones. En esa gestión el coronel Rolando Trinidad les explicó el estatus de cada una de las investigaciones”.

De su lado, el teniente Julio de Jesús, adscrito a la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC), indicó que de la revisión de un listado de 21 mujeres y menores desaparecidas que ha estado circulando por las redes sociales se desprende que identificaron tres casos de menores de 14 a 17 años de los cuales no se han radicado querellas en el NPPR, cinco permanecen sin localizar y 13 fueron encontradas.

“Estuvimos, básicamente, todo el tiempo hablando de las gestiones investigativas que se habían hecho y el resultado de las mismas”, agregó el teniente.

PUBLICIDAD

De enero al 22 de septiembre se reportaron 118 mujeres desaparecidas de las cuales 110 han sido localizadas, para un 92% de esclarecimiento, mientras que en los casos de menores fueron reportadas 120 querellas y 107 fueron encontradas.

Solo en el mes de septiembre 13 menores fueron reportadas desaparecidas, una de ellas evadida de un hogar sustituto y tres fueron halladas. En muchos de los casos no es la primera vez que se van de su hogar.

Al presente, no se han identificado casos de pandillas dedicadas al secuestro de mujeres o adolescentes.

Sobre un supuesto “carjacking” ocurrido en la noche del martes en Cayey, en el que presuntamente una querellante indicó que mientras estaba detenida en su vehículo fue interceptada con por personas en un auto negro, resultó ser falso.

La mujer, que según el informe de la Policía “tuvo la oportunidad de escaparse” y llamó a un familiar, confesó que se lo había inventado.