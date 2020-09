Los seis candidatos que aspiran a la gobernación de Puerto Rico presentaron anoche sus propuestas en el debate #Convénceme, en un intento por alcanzar el voto de la juventud puertorriqueña.

Hubo momentos de gloria, pero a los aspirantes les falta terreno por ganar, según coincidieron los licenciados Jay Fonseca y Anabelle Torres Colberg.

Primera Hora conversó con ambos analistas, quienes desmenuzaron la ejecución de los candidatos Carlos “Charlie” Delgado, Pedro Pierluisi, César Vázquez, Alexandra Lúgaro, Juan Dalmau y Eliezer Molina, basada en tres preguntas: ¿en qué brilló?, ¿en qué momento se colgó? y ¿qué debería mejorar?

Carlos “Charlie” Delgado - Partido Popular Democrático

Carlos "Charlie" Delgado.

El todavía alcalde de Isabela sabe canalizar su lenguaje corporal, no obstante, no fue una buena noche para él, opinó Fonseca.

PUBLICIDAD

“Tiene una calma en su lenguaje corporal que, aunque demuestra que no necesariamente está del todo preparado, lo disimula bien. En lo que dice tu notas que no tiene todos los elementos o que no se preparó para darte una contestación de formal tal de que te convenza, pero en su lenguaje corporal le vende una nevera a un esquimal”, comentó.

El analista político agregó que Delgado no se destacó en ninguno de los temas que se discutieron en el debate. “No fue un día de brillo para él”, dijo.

Para Fonseca, el peor momento de Delgado fue al responder si favorecía la educación con perspectiva de género. “Hace un mes dijo que estaba a favor. Ayer dijo que estaba en contra, pero después volvió a decir que está a favor, muestra un problema de que no cree en la perspectiva de género, pero lo defiende porque cree que su partido sí lo defiende como cuestión de principios de partido. Me parece que él en ese sentido no ha logrado decirle a su partido: ‘yo no creo en eso y punto’”, explicó.

“Tiene que prepararse mejor para un futuro debate. Charlie es muy bueno dando discursos, no es bueno en un debate. En estas respuestas cortas él no ha amarrado el nivel de conocimiento y pericia que pueda explicarlo de forma sencilla. Evidentemente, no estaba preparado ayer”, expuso.

Fonseca también mencionó que el líder popular no ha logrado aclarar su posición en cuanto al estatus territorial de Puerto Rico.

“Si yo fuera Charlie diría: ‘yo soy el candidato de una relación permanente con los Estados Unidos sin robarle el dinero, porque el Partido Nuevo Progresista (PNP) lo que se ha dedicado es a robarle el dinero con los contratistas de los fondos federales, yo vengo administrar correctamente esos fondos para que el gobierno federal sepa que cada centavo va a ir al pueblo y no a los contratistas del PNP’. Esa contestación yo creo que Charlie no la ha dado y yo no sé por qué, honestamente”, detalló.

PUBLICIDAD

Pedro Pierluisi - Partido Nuevo Progresista

Pedro Pierluisi.

El aspirante de la Palma brilló en el debate al decir “unión permanente 800 veces”, calificó Fonseca.

“Esa frase es lapidaria porque es el único candidato que habla de una unión permanente con Estados Unidos y yo creo que en el cuatrienio de los fondos federales como nunca, en este cuatrienio sí es importante el tema de esa unión con los Estados Unidos y el electorado lo ve como que es el único que cree en eso, los demás son soberanistas o independentistas”, consideró.

Pierluisi esta vez se proyectó sereno en comparación con el debate anterior, señaló Fonseca.

“No tuvo un mal momento en el debate per se, no te puedo decir que se colgó. No veo un momento donde tuviera un error garrafal. Sí creo que la energía estaba en low. Obviamente, el primer debate fue mucho más efusivo, más peleón. Creo que al PNP le gusta más esa efusividad de un candidato dispuesto a defender su partido y su ideal de forma más vehemente”, dijo.

“Tiene que lograr hablar de las propuestas sin tener que ir a la defensiva. Al ser el candidato de gobierno tiene que estar continuamente defendiéndose, y yo creo que el pueblo ya adjudicó que el PNP en este cuatrienio fue una empresa para dar contratos y para darle beneficios a los amigos”, aseveró.

César Vázquez - Proyecto Dignidad

César Vázquez.

El doctor Vázquez “lució mejor” que en el debate anterior, cuando su forma pausada de responder quizás llamó más la atención que sus mismas palabras, indicó Fonseca.

“Lo hizo tan mal en el primero (debate) que su capacidad de hablar con claridad en este segundo lo hace brillar en el sentido de que no fue el desastre como en el primero. Lució mejor por un asunto de delivery, de capacidad de diálogo, sin tener que esperar dos minutos por una respuesta de 30 segundos”, explicó.

PUBLICIDAD

Mientras, para Fonseca el cardiólogo debería aprovechar los valores de su partido para vincularse más con los cristianos.

“Él no logra dar ejemplos que conecten con el día a día de la gente, y si tu eres un candidato cristiano, pues dilo, di que eres creyente en Dios. En Puerto Rico casi todo el mundo tiene creencia religiosa mayormente cristiana, así que úsalo a tu beneficio”, manifestó.

“Debería ser más transparente en que su filosofía es cristiana. Aunque es un partido secular, en el sentido de que no creen en la unión de iglesia y estado, sí creen en los principios de Jesús y él cree que el gobierno debería reflejar los principios de Jesús el de la Biblia”, sostuvo.

Alexandra Lúgaro - Movimiento Victoria Ciudadana

Alexandra Lúgaro.

Responder sin miedo fue la fortaleza de Lúgaro en el debate #Convénceme, destacó la licenciada Torres Colberg.

“Ella brilla en lo que tiene que ver con su proyección en este tipo de evento. Domina el escenario, la parte de alocución, de verse segura, cómoda, que no tiene miedo a contestar ninguna pregunta. Eso es importante en un líder”, dijo.

Torres Colberg opinó que Lúgaro “logró crear empatía de la importancia” en temas como la perspectiva de género y la violencia contra la mujer.

A la única mujer en la carrera electoral le faltó extender su mensaje “más allá de la juventud y grupos liberales” y “empezar a hablar del cómo”, señaló la abogada.

“Necesita tener más profundidad con los temas importantes: cómo va a desarrollar la economía, cómo va a mejorar el funcionamiento del gobierno, cuál es su oído en tierra de la realidad que estamos viviendo con un gobierno quebrado, con una Junta de Supervisión Fiscal, y salirse más allá de los talking points. Hablando del cómo ella muestra que puede tener la capacidad y el conocimiento gubernamental que se necesita para atraer al voto cansado de la política tradicional”, apuntó.

PUBLICIDAD

Juan Dalmau - Partido Independentista Puertorriqueño

Juan Dalmau.

Para Torres Colberg el carisma que distingue a Dalmau fue clave en su ejecución de ayer.

“Es quien mejor conecta y el que más entusiasma como líder a la fibra emocional, de que la gente que quiera votar por él tenga un sentimiento. Y una vez más lo demostró. Fue el único que alertó de una manera más enfática el asunto de la violencia contra las mujeres y demuestra sensibilidad”, expuso. “No solamente es el que mejor lo proyecta, sino el que mejor lo sabe explotar a su beneficio”, añadió.

Al igual que Lúgaro, la licenciada consideró que al candidato pipiolo le faltó salirse de su “base patriótica” y colocarse como una alternativa para los afiliados de otras colectividades y los que buscan nuevas opciones.

“Cuando Pedro Pierluisi le preguntó cómo va a sustituir los fondos federales, la parte de apelar a lo emocional estuvo bien, pero si él quiere salirse de su base patriótica, tenía que desarrollar un plan económico, porque eso es algo que a mucha gente le da miedo”, indicó. “Pruébame por qué no hay que tenerle miedo a la independencia”, agregó.

Torres Colberg también mencionó que Dalmau no consiguió explicar por qué su partido no ha logrado quedar inscrito durante los últimos 20 años.

“Con la misma habilidad que tiene como líder carismático, tiene que poder desarrollar un nuevo discurso del Partido Independentista, desde un plan económico real, de que le dé seguridad a las personas en la calidad de vida, por lo mismo que él dice, que se le ha metido el miedo a los puertorriqueños de que sin Estados Unidos no vamos a sobrevivir”, recalcó.

PUBLICIDAD

“Tiene que decir por qué Puerto Rico puede ser un lugar económicamente estable”, sostuvo.

Eliezer Molina - Candidato independiente

Eliezer Molina.

La frustración genuina que demostró Molina en el debate le suma a su candidatura, indicó Torres Colberg.

Molina “puede ser un ejemplo del puertorriqueño de a pie, el que tiene una frustración acumulada con la política tradicional, con el sistema de gobierno tal cual está diseñado, con las prioridades que ha establecido el gobierno históricamente, ese puertorriqueño cansado de todo lo que hay, y muchos se pueden identificar. Decidió no seguir de espectador y tratar de aportar a un cambio de discurso”, expresó.

No obstante, la licenciada destacó que el candidato independiente lució como el menos preparado y desorganizado, y que no logró explicar cómo va a implementar sus ideas.

“Debería comenzar a proyectar que no solamente tiene una preocupación y frustración de cómo va el rumbo del país, sino que puede tener un plan organizado y quizás escoger tres áreas prioritarias, para que pueda por lo menos influenciar y cambiar la discusión pública hacia esas prioridades. Poder identificar qué son las prioridades que Puerto Rico debe atender de una manera inmediata y cómo lograrlas desde esa perspectiva genuina”, finalizó.