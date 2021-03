Pescadores y líderes comunitarios de Vieques llegaron a un acuerdo esta tarde con la Policía y levantaron el bloqueo de embarcaciones en los dos muelles de la isla municipio, aunque ya la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) había cancelado por el día de hoy los viajes a la Isla Nena.

Hilcia Guadalupe Carrasquillo, una de las portavoces de la manifestación, informó que a eso de las 2:00 de la tarde levantaron la protesta, luego que la Policía les dijo que no intervendría con los manifestantes que protestaban en kayaks en los muelles, Isabel Segunda y Rompe Olas.

La líder viequense indicó que a raíz de los incidentes de la protesta de ayer sábado en la isla municipio de Culebra, la Brigada Legal Solidaria envió un observador hoy a Vieques.

“El acuerdo es que ellos no van a intervenir con nosotros y que van a estar verificando que no haya daños a la propiedad, lo que no ha pasado. No ha habido ningún daño”, indicó a Primera Hora, Guadalupe Carrasquillo. Añadió que las conversaciones se dieron a través del teniente Denis Román, del Cuartel de Vieques, con la Unidad de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

Guadalupe Carrasquillo sostuvo que el motivo de la protesta no es nuevo, pues dijo que durante todo el año el sistema de transportación marítima a las islas municipios es deficiente, mientras que en época turística, como en Semana Santa, aumentan los viajes y la situación mejora notablemente.

“En los últimos años con esta malísima administración de la ATM, en Vieques escasean los productos, escasea el pan y la leche, pero mágicamente cuando vienen los turistas en Semana Santa, los viajes aumentan y como mínimo, las lanchas salen a tiempo. Las cosas fluyen bien. ¿Cómo es que lo pueden organizar para una semana y no para el resto del año”, cuestionó la líder comunitaria.

Dijo que el anuncio del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia del nombramiento de Jorge Droz como nuevo director de la ATM también fue “como una bofetada” para los viequenses y culebrenses. “Nos habían prometido que cuando se escogiera al nuevo director se consultaría al pueblo. Tiene que ser una persona que tenga empatía con las islas municipio. Eso se pidió y nos aseguraron que nos iban a consultar, pero no lo hicieron”, expresó.

La líder viequense cuestionó también la forma en que la Policía y la ATM intervino con los manifestantes ayer en Culebra. “La ATM le tiró encima (a manifestantes) un barco de tantas toneladas, como también, las embarcaciones de la Policía, algo que pudo ocasionar muertes”, indicó.

Guadalupe Carrasquillo dijo que después de levantada la protesta estaban a la espera de uno de los manifestantes de Vieques que fue arrestado durante la protesta en Culebra y se le le encontró causa para arresto por un cargo del artículo 240, de sabotaje de servicios esenciales, en el Tribunal de Fajardo.

Ayer, otros dos residentes de Culebra también fueron arrestados en la manifestación en esa isla municipio.

La portavoz agregó que al manifestante se le fijó una fianza de $1,500, que prestó quedando en libertad hasta la vista preliminar que fue programada para el 9 de abril.

Ayer sábado, culebrenses y viequenses bloquearon el muelle de Culebra y en el mar, hubo encontronazos entre la lancha de FURA y algunos manifestantes.

En Vieques, temprano en la mañana de hoy, pescadores y líderes comunitarios paralizaron también los dos muelles de la Isla Nena, exigiendo un mejor servicio de transportación marítima, la cancelación del contrato otorgado el pasado año a la empresa HMS Ferries y participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan a ambas islas municipio.

La embarcación Cayo Blanco, que salió de Ceiba, trató de acceder al muelle Rompeolas, pero tuvo que virar porque los manifestantes bloquearon el paso. Luego, una barcaza también tuvo que regresar a Ceiba, dijo el pescador y líder viequense, Yabureibo Zenón Encarnación.

La barcaza, dijo, transportaba vehículos privados y dos camiones de carga, uno con gasolina y otro con cemento.

“Ayer fue un día indignante para nosotros al ver como las lanchas de FURA (Fuerzas Unidas de Rápida Acción) intervinieron con nuestra gente de Culebra y Vieques. Para rematar hacen el burlón nombramiento de una persona que nadie sabe quién es. Las islas municipio necesitan participación. Nunca se nos escucha, nunca se nos toma en cuenta”, reclamó el pescador, hijo del fenecido líder viequense Carlos “Taso” Zenón.

“El gobernador tiene que entender que en Vieques y Culebra no puede hacer lo que le da la gana. Estamos listos para darle la batalla. Hay un plan para despoblar a ambas islas y entregarle los terrenos en bandeja de plata a los amigos bonistas. Esto es algo que hace años venimos denunciando”, sostuvo Zenón Encarnación.

Explicó que durante la protesta unos 15 pescadores con sus lanchas se encargaron de movilizar a los residentes que necesitaban acceder desde Ceiba a las islas municipio.

“Los pescadores están dando continuamente viajes. Se están encargando de la gente que lo necesite”, dijo para agregar que ayer sábado movilizaron desde Ceiba a ambas islas a más de 60 personas.

Reacciona el DTOP

La secretaria de Transportación y Obras Públicas, Eileen M Vélez Vega confirmó por su parte, que el transporte marítimo a Vieques estaba detenido, pero sostuvo que los viajes a Culebra se llevaron a cabo con normalidad.

En un comunicado de prensa, la funcionaria indicó que “nuevamente” un grupo de manifestantes evitó que la embarcación Cayo Blanco atracara esta mañana en Vieques.

Dijo que Cayo Blanco, transportaba 39 pasajeros y tuvo que regresar al puerto de Ceiba y agregó que la barcaza Marilin H., que transportaba 40,000 galones de combustible, tuvo también que volver a Ceiba.

“Durante la mañana de hoy nos informaron de una manifestación que había impedido la llegada de la embarcación Cayo Blanco, por lo que, salvaguardando la seguridad de nuestros pasajeros, empleados y los propios manifestantes, se tomó la decisión de cancelar las operaciones de transporte a la isla de Vieques hasta que haya una vía libre de acceso. Esta mañana hablé con el alcalde, y él personalmente dialogó con los manifestantes quienes le informaron que hoy no iban a permitir la entrada de embarcaciones al muelle. Nos mantenemos en constante comunicación para monitorear los eventos”, dijo Vélez Vega.

Detalló la ingeniera que la barcaza Marilin H llevaba cuatro camiones de gasolina, transportando 40 mil galones de combustible, camiones con materiales de construcción y varios vehículos de residentes.

Dijo sin embargo, que durante la mañana, las operaciones de transporte para la isla de Culebra se llevaron con toda normalidad. “Continuamos monitoreando la situación y de surgir cualquier cambio, lo estaremos notificando de inmediato, sostuvo.

Indicó que para estabilizar el servicio, ATM integró desde mediados de marzo, una barcaza arrendada con mayor capacidad para asegurar suplidos y se activaron 2 barcazas de la Guardia Nacional. ATM invirtió en 2 embarcaciones nuevas de carga pesada y pasajeros que se encuentran en proceso de diseño y construcción. Por otra parte, cuatro embarcaciones adicionales de carga pesada, propiedad de ATM, se encuentran en reparación para expandir y reforzar el servicio una vez lleguen a Puerto Rico.