Desde julio de 2017 hasta el presente, el Departamento de la Familia ha atendido 5,762 casos de adultos mayores abandonados en hospitales.

En todo este tiempo, fue en el año fiscal que inició el 1 de julio de 2024 y culminó el 30 de junio de 2025 cuando más casos intervinieron, unos 1,018.

Hasta el pasado 24 de abril, la cifra acumulada en los primeros 10 meses del presente año fiscal registra una disminución de esta problemática. Las estadísticas apuntan a unos 675 casos acumulados.

¿Qué ha pasado con este problema de abandono de adultos mayores en los hospitales?

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La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, emitió un informe escrito a Primera Hora sobre esta situación.

Los primeros datos, validan un asunto que ya conocemos hace tiempo: la migración.

Según explicó, los cambios demográficos se han observado con un aumento en la población de adultos mayores y una fuga de la población productiva hacia los Estados Unidos, quienes eran los que “tradicionalmente asumían roles de cuido”.

“Como resultado, el país enfrenta una realidad donde hay una mayor proporción de adultos mayores en comparación con la población joven disponible para brindar apoyo, lo que incide directamente en la necesidad de servicios. A esto se suma que el Gobierno de Puerto Rico ha establecido como prioridad la atención a los adultos mayores, ampliando alternativas de servicio y promoviendo campañas de orientación que han permitido una mayor visibilización de situaciones de vulnerabilidad en esta población”, explicó la funcionaria.

Ese problema de vulnerabilidad se observa en los hospitales, donde los adultos mayores ingresan allí enfermos y sin la asistencia de nadie.

El aumento de la población "senior" y la migración también ha contribuido a esta realidad. ( shutterstock )

Descripción de los casos

Los hospitales refieren los casos a la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la agencia los analiza y certifica si hay algún abandono. De inmediato, intervienen para socorrer al adulto mayor.

“Los referidos hospitalarios corresponden mayormente a adultos mayores en condiciones de alta vulnerabilidad, incluyendo la ausencia de redes familiares o de apoyo, limitaciones económicas para su cuidado, situaciones de abandono en hospitales, adultos mayores a cargo de otros dependientes y casos de maltrato en sus distintas manifestaciones”, describió Roig Fuertes.

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Añadió que, “contrario a la percepción pública, la mayoría de los casos no responde a abandono intencional, sino a situaciones complejas donde los familiares enfrentan limitaciones reales para proveer el cuidado requerido”.

En los análisis de los casos intervenidos por Familia, se ha detectado también que existen mucha complejidad en atenderlos. Va desde lograr identificar al afectado y obtener su documentación. Registran, además, ausencia de redes de apoyo, necesidad de intervención judicial y condiciones de salud que requieren hospitalización prolongada sin pronóstico inmediato de alta.

Por otro lado, aunque en el registro de casos del año fiscal en curso aparecen menos que en el año fiscal anterior, Roig Fuertes no cree que el problema se haya reducido.

“Los referidos provenientes de hospitales continúan de manera sostenida, y no se proyecta una reducción en la demanda de estos servicios. Esta situación responde, principalmente, al aumento en la población de adultos mayores, así como a factores sociales como el envejecimiento en soledad, la falta de redes de apoyo familiar y las limitaciones económicas para cubrir necesidades de cuidado continuo”, aceptó.

Reiteró que lo que han encontrado en los casos analizado son “limitaciones reales” de las familias para poder cuidar al adulto mayor.

Los servicios

¿Qué hace en la actualidad el Departamento de la Familia para intervenir en estos casos?, se le preguntó.

“El Departamento de la Familia cuenta con un proceso estructurado de intervención que inicia cuando se recibe un referido. Este proceso incluye: evaluación social del adulto mayor, considerando su condición de salud, nivel de funcionalidad, entorno familiar y recursos disponibles; investigación del caso, mediante entrevistas, visitas y recopilación de información; coordinación con el personal de trabajo social de los hospitales para evaluar alternativas de egreso seguro, (y) determinación de si el caso corresponde a protección social”, detalló la funcionaria.

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Comentó que la agencia respeta la voluntad del adulto mayor en caso de que quiera irse a su hogar.

“En los casos donde no está capacitado, el Departamento acude al Tribunal para solicitar las autorizaciones correspondientes que permitan garantizar su protección”, puntualizó.

Una vez fuera del hospital, el adulto mayor también puede solicitar ayuda de la agencia para obtener servicio de un auxiliar en el hogar que lo ayude en su cuidado, así como servicio de cuidado sustituto, cuando no es posible garantizar su bienestar en el hogar.

La agencia también puede identificar que el adulto mayor no puede estar solo es su hogar. En estos casos, se coordina su ubicación en un hogar de cuidado sustituto. La agencia pudiese pagar por ese servicio, dependiendo de la situación económica del paciente.

“En situaciones donde el adulto no puede consentir o no tiene red de apoyo, el Departamento, en coordinación con el hospital, recurre al Tribunal para obtener la custodia legal y la autorización para tomar decisiones sobre su cuidado”, informó Roig Fuertes, al identificar una de las medidas extremas que pudiesen tomar.

Asimismo, la funcionaria aceptó que hay casos que estos abandonos que pueden constituir maltrato. Cualquier persona puede referirlos a la agencia para su investigación, comunicándose a la línea de maltrato al (787) 977-8022 (área metro) o libre de costo al 1-888-359-7777.

En estos casos, “el Departamento realiza una evaluación exhaustiva para determinar si existe maltrato. De confirmarse, se activa un proceso de protección y el caso puede ser referido a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia para posibles acciones legales”, detalló la secretaria.

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“Además, cuando los familiares se niegan a colaborar con el cuidado o el apoyo económico del adulto mayor, el caso puede ser referido a la División Legal del Departamento, conforme a lo establecido en la Ley 121-2019, que reconoce la responsabilidad de los familiares en el bienestar de la persona. No obstante, la experiencia operacional demuestra que muchos casos no responden a negligencia intencional, sino a limitaciones económicas y sociales, por lo que cada situación se evalúa de manera individual”, añadió.

La funcionaria destacó que la agencia está comprometida en fortalecer su capacidad de respuesta en estos casos, a través de la orientación para garantizar la protección, dignidad y bienestar de los adultos mayores.

Casos de abandono de adultos mayores en hospitales: