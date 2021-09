Exceso de trabajo por un bajo salario y falta que equipo -entre estos carros para movilizar a atender las querellas de maltrato de menores- son algunas de las “precarias” condiciones laborales que atraviesan los trabajadores sociales en el Departamento de la Familia, según denunció la presidenta del capítulo de ProSol en la agencia, Karimir Torres.

La líder sindical hizo la denuncia a un día de que la secretaria de la Familia, Carmen Ana González, refiriera a un trabajador social y a otros tres empleados al Departamento de Justicia por supuestas fallas cometidas al evaluar el caso del niño Jeiden Elier Santiago Figueroa, un niño de 8 años que murió el 9 de agosto a causa de un severo trauma corporal al que fue sometido en custodia de su progenitor.

“Lamentablemente las condiciones en las que trabajamos diariamente en el Departamento de la Familia no vienen de ahora, es un problema que llevamos años denunciando y que todos los secretarios que pasan por la agencia se hacen de la vista larga y no hacen nada para corregirlos. Echarles la responsabilidad y culpa a los trabajadores de lo que ocurre en el Departamento, cuando la responsabilidad total de lo que pasa es de la propia secretaria, es un acto de cobardía y una falta de respeto”, señaló Torres en declaraciones escritas.

Alegó que los trabajadores de Familia han denunciado por años las malas condiciones labores y que han sido ignorados por los directivos de la agencia.

“En muchas oficinas solo hay un trabajador social y ningún asistente para cubrir el exceso de trabajo. Hay muchos compañeros que tienen que atender hasta el triple de casos que se le debe asignar, porque no hay personal suficiente para cubrir todo el trabajo y casos que llegan. Hay personas haciendo el trabajo de hasta tres empleados, porque no hay quien lo haga. No hay carros, no hay materiales. La secretaria lo sabe y no hace nada. A eso, hay que añadirle que los sueldos en la agencia no son para nada competitivos y muchos de nosotros llevamos más de 13 años sin aumento salarial y cobrando $300 quincenales. El salario base de los trabajadores sociales es de $1,350 salario, casi idéntico al salario de los empleados de ADSEF y Acuden”, enumeró.