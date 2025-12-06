En búsqueda de estar en sintonía, líderes legislativos de Latinoamérica que se encuentran reunidos en la Isla llegaron a un acuerdo sobre los parámetros básicos que debe tener una legislación reguladora regional dirigida al uso de algoritmos de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) en las ramas de la justicia y seguridad.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, informó en comunicado de prensa que, entre las estipulaciones alcanzadas, se encuentran que el uso de AI sea cónsono con los derechos humanos, las leyes y regulaciones de cada jurisdicción y la protección de las instituciones y procesos democráticos. También se facilita los trámites de intercambio de datos y la seguridad de los mismos, entre otros.

“Puerto Rico es una de las jurisdicciones líderes en legislación presentada sobre inteligencia artificial y queremos aportar los avances hechos, incluyendo los proyectos radicados, para desarrollar parámetros de cooperación dirigidos a cada jurisdicción en particular”, expuso el líder cameral.

Entre los líderes que acogieron el pacto, reunidos en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos (FOPREL), están el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo y el de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Alfredo Pacheco.

Los acuerdos también fueron avalados por el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Belice, Marconio Leal; la secretaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Elisa Rosales; la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de México, Julieta Villalpando, y los diputados Paulina Ramírez (Costa Rica), Edwin Jarrrín (Ecuador), Mirna Godoy (Guatemala), Jamis Acosta (Panamá) y Luis Vargas (Costa Rica), entre otros.

Además, los participantes acogieron iniciativas sobre la seguridad alimentaria, mecanismos contra la corrupción y la lucha para frenar el uso de drogas sintéticas ilegales, incluyendo la aplicación de nueva tecnología y herramientas científicas.

“El FOPREL se consolida como un espacio indispensable de diplomacia parlamentaria, donde las iniciativas de cada uno de los cuerpos legislativos aquí representados dejan de ser ideas y se convierten en sólidas propuestas dirigidas a crear soluciones reales y directas para nuestra gente. Juntos estamos construyendo un modelo de cooperación transparente, moderno, vibrante y cercano al Pueblo, el soberano en la democracia”, comentó Méndez, vicepresidente de la organización.

Las iniciativas adoptadas forman parte del consenso alcanzado en la treintava segunda (32) Reunión Extraordinaria del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos en el salón Leopoldo Figueroa, localizado en el primer piso del Capitolio.

“Mi llamado hoy es claro: unamos nuestras fuerzas y nuestros corazones para seguir fortaleciendo esta institución que nos pertenece a todos. Pocos son los foros en los que las ideas y conceptos se puedan discutir de manera libre y transparente como sucede en la FOPREL. Puerto Rico se encuentra listo para asumir un rol más activo en la búsqueda de soluciones reales y ejecutables para los problemas que todos enfrentamos en nuestras diferentes jurisdicciones. Estamos, como dicen, ‘abiertos para negocios’. Trabajamos con fe, responsabilidad y dedicación, confiando en que con la ayuda de Dios cada acuerdo que adoptemos traerá bienestar y progreso para nuestros pueblos”, indicó Méndez.

FOPREL es una organización que agrupa a los presidentes de las legislaturas de Centroamérica, la cuenca del Caribe y México, entre otros.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Oficina de Servicios Legislativos y la Organización de Mercadeo del Destino, mejor conocida como DMO por sus siglas en inglés, han apoyado la celebración de esta serie de reuniones.