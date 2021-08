El líder popular Jorge Colberg Toro aseguró esta tarde que la reunión que tiene lugar en la sede del Partido Popular Democrático (PPD) en Mayagüez no tiene nada que ver con una posible renuncia del alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez, quien hace algún tiempo enfrenta un escándalo de mal uso de fondos en el municipio.

“El presidente del Senado (y del PPD, José Luis Dalmau) nos ha solicitado que estemos aquí en representación del presidente y del Partido Popular. Aquí hay un proceso de votación hoy, que es un proceso reglamentario”, comentó. “Hay una convocatoria del señor alcalde, quien es el presidente del Partido Popular aquí en Mayagüez, y hay unas normas y procedimientos para llenar unas vacantes que tiene el comité municipal, y lo que venimos nosotros es asegurarnos que el proceso se lleve de conformidad al reglamento del partido”.

Fue categórico en que no habría ningún tipo de renuncia por parte del alcalde a la presidencia del comité municipal.

“La reunión tiene un solo punto en la agenda que es elegir seis delegados por acumulación que están vacantes en el comité municipal de Mayagüez, no hay ningún otro asunto distinto. No hay vacantes a la presidencia, por consiguiente, no hay aspirantes a ninguna posición”, indicó.

Agregó que el reglamento del PPD establece que los 41 alcaldes que salieron electos en las pasadas elecciones son automáticamente reelectos como presidentes del comité municipal por el resto del término.

“Aquí no hay candidaturas de nada que no sea las que se han convocado en el día de hoy para los seis puestos por acumulación que dispone el Comité Municipal, el reglamento del Partido Popular, y el señor alcalde como presidente del Comité Municipal convocó como es su prerrogativa el pasado lunes, quiere decir que excede el término que establece el reglamento de 72 horas”, reiteró.

Explicó que otros alcaldes, como los de Isabela y Caguas, también han hecho convocatorias similares para llenar vacantes y reorganizar y agregó que se han llenado 15 posiciones de legisladores municipales vacantes en otros municipios y se han designado 30 delegados presidenciales.

“Quiere decir que el Partido Popular, de conformidad al reglamento, está inmerso en un proceso de reorganización, y lo que está ocurriendo en Mayagüez es parte de ese proceso. Todo lo demás es especulación”, insistió.

No habría renuncia del alcalde

Negó que pudiera ocurrir alguna solicitud de renuncia al alcalde Rodríguez por parte de la legislatura municipal, porque dicha legislatura ni siquiera estaba citada allí.

“El alcalde de Mayagüez, como han hecho otros alcaldes, ha pedido solamente para el día de hoy que se llenen seis posiciones del Comité Municipal por acumulación. Eso es un procedimiento que va a haber nominaciones, es un voto secreto en urnas, tampoco es improvisado. Hay un procedimiento reglamentario, lo vamos a explicar, para que no haya dudas, y las personas que sean nominadas y acepten esas candidaturas se someten a un proceso de votación, como Dios manda y como establece el reglamento”, explicó una vez más.

Colberg Toro dijo que el vicepresidente del PPD en Mayagüez, el exrepresentante Charlie Hernández, estaba invitado a la reunión, aunque no sabía si acudiría. Agregó que el resto de los miembros del Comité Municipal también estaban invitados.

Cuestionado sobre si era conveniente para el PPD que continuará al frente del partido en Mayagüez el alcalde Hernández, quien está inmerso en una controversia por mal manejo de fondos públicos, Colberg Toro dijo que “no toman decisiones apresuradas, ni prejuzga las circunstancias, ni llega a conclusiones”.

Agregó que desde el 1940, cuando el PPD fue por primera vez a elecciones, no ha perdido nunca la alcaldía de Mayagüez.

“La capital de La Pava se llama Mayagüez, y no es simbólico ni es un adorno. Es que hay una historia de Mayagüez, y nuestra función es asegurarnos que el Partido Popular gane Mayagüez como lo ha ganado desde el 1940”, afirmó.

“Los asuntos que tienen que ver con el alcalde, que él ha expresado y ha expresado el presidente del partido, quien ha señalado que hay unos procesos que se tienen que atender, que ha dado unas explicaciones, va a continuar su curso. En lo que refiere al futuro político del alcalde, le corresponde al alcalde, como le corresponde a cualquier otro funcionario electo, determinarlo”, sostuvo.

“Nuestra función aquí es asegurarnos que estén las condiciones y poner al partido para ganar una elección y eso es lo que vamos a hacer, empezando hoy, con este proceso”, insistió.