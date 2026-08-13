Figuras de la política reaccionaron con pesar a la noticia el fallecimiento el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, luego de enfrentar un diagnóstico de mielofibrosis, un tipo de cáncer de la médula ósea.

Una de las primeras personas en reaccionar a la partida el primer ejecutivo municipal fue la gobernadora Jenniffer González Colón, quien resaltó su compromiso de servicio por su pueblo y por el ideal de la estadidad.

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de nuestro querido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vassallo. Julio fue un servidor público comprometido, un compañero de ideales y, sobre todo, un hombre que amó profundamente a su pueblo. Su entrega y vocación de servicio serán recordados con cariño por su pueblo de Cataño”, escribió González Colón en un comunicado oficial que compartió en su cuenta de Facebook.

PUBLICIDAD

“Extiendo mi abrazo solidario y mis más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, equipo de trabajo y a toda la comunidad catañesa. Elevo una oración para que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este momento de inmenso dolor. Descansa en paz, Julio”, agregó la primera ejecutiva del país.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recordó su labor al frente de la poltrona municipal y extendió las condolencias a su familia y todo el pueblo de Cataño.

“Nos provoca mucha tristeza la noticia del fallecimiento del alcalde de Cataño, Julio Alicea. Su partida deja un gran vacío en su municipio y en el servicio público. Durante su trayectoria, dedicó sus esfuerzos al bienestar de los ciudadanos de Cataño y trabajó con el compromiso de atender las necesidades de su pueblo”, sostuvo el líder senatorial.

“En este momento de dolor, extiendo mis más sinceras condolencias a su esposa Bethzaida Rodríguez Torres, sus hijos Julybeth y Felipe, familiares, amigos, empleados municipales y a todo el pueblo de Cataño. Que Dios les conceda fortaleza, consuelo y paz ante esta irreparable pérdida”, añadió.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, también e unió a la pena por la partida del alcalde catañés.

“Lamento profundamente el fallecimiento del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. Gracias por recibirme siempre con tanta cordialidad en tu municipio, por tu compromiso con tu gente y por la disposición de trabajar juntos por Cataño. Mis condolencias están con su familia, seres queridos y con todo el pueblo de Cataño. Que descanse en paz”, compartió en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“Su legado permanecerá en Cataño”

La alcaldesa interina, María de los Ángeles Pérez Ramos, expresó la pena que embarga al municipio e Cataño por la partida de su alcalde.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro alcalde, Julio Alicea Vasallo. Cataño pierde a un servidor público que lideró nuestro pueblo con entrega, compromiso y un profundo amor por su gente”, manifestó mediante comunicado de prensa.

“En nombre de la administración municipal, nuestros empleados y el pueblo de Cataño, expresamos nuestra solidaridad y nuestras oraciones a su familia y nos unimos a su pedido de espacio y privacidad en este momento de inmenso dolor. Su legado permanecerá en Cataño y en el cariño de un pueblo al que sirvió con total dedicación. Que descanse en paz nuestro alcalde”, agregó la alcaldesa interina.

El presiente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, también tuvo palabras de duelo ante la partida de Alicea Vasallo.

“Puerto Rico pierde a un servidor público que dedicó gran parte de su vida a trabajar por su pueblo y que asumió con responsabilidad el reto de dirigir los destinos del municipio de Cataño”, dijo el también alcalde de Camuy.

Hernández también subrayó la labor de Alicea Vasallo al frente de su municipio y con la entereza que enfrentó su diagnóstico sin descuidar el compromiso que ausmió como alcalde de todos los catañeses.

“Quienes servimos desde los municipios conocemos de primera mano la entrega y los sacrificios que exige esta responsabilidad. Por eso, su partida provoca un profundo pesar entre los compañeros alcaldes federados. En nombre de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y del pueblo de Camuy, extiendo mis condolencias y solidaridad a su familia, a sus seres queridos, a los empleados municipales y a todo el pueblo de Cataño. Elevamos una oración para que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este momento tan difícil. Que descanse en paz, Julio Alicea Vasallo”, agregó Hernández Rodríguez.

PUBLICIDAD

Así mismo, el senador Carmelo Ríos destacó su labor al frente de su municipio y su entereza al enfrentar su diagnóstico.

“Me uno a la pena de nuestro querido Cataño por el fallecimiento de su alcalde Julio Alicea Vasallo. Julio fue un guerrero que decidió dar un paso al frente en el momento que más necesitaba su pueblo. Enfrentó la enfermedad que le aquejaba con valentía y el amor de sus seres queridos. Hoy, perdemos a un gran administrador y un luchador que vino de abajo, con su esfuerzo y sudor. Que en paz descanse su alma y que su familia encuentre fortaleza en estos momentos difíciles”, subrayó Ríos.

Mientras, el exaspirante a Comisionado Residente por el PNP, William Villafañe, compartió que “Julio Alicea Vasallo fue un buen amigo, excelente servidor público y gran Alcalde. Hoy su familia, quienes le conocimos de cerca y todo Cataño, lamentamos su partida terrenal. Pido a Dios que brinde sosiego a sus seres queridos, esposa e hijos. Julio, hermano, sembraste y Cataño cosecha el fruto de tu trabajo con obras por doquier. Que descanses en paz, sin dolor ni sufrimiento, junto a nuestro Creador”.

De igual manera, la representante novoprogresista Lourdes Ramos, recordó a Alicea Vassallo como líder municipal, pilar fundamental del ideal estadista y un servidor público de vocación inquebrantable, que nunca escatimó esfuerzos para transformar positivamente la calidad de vida de los catañeses.

“Hoy Puerto Rico pierde a un gigante del servicio público, y yo pierdo a un hermano de luchas, a un amigo entrañable y leal. Julio asumió las riendas de Cataño en uno de sus momentos más desafiantes, demostrando con hechos, transparencia y una sensibilidad humana desbordante, lo que significa amar genuinamente a su pueblo. Su lucha contra la enfermedad fue el reflejo exacto de su vida. La libró con una fe incansable y con férrea voluntad, sin descuidar jamás el bienestar de su gente”, expresó Ramos mediante comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, también se expresó muy sentida por la noticia.

“Todos saben que Julio fue un gran amigo de Loíza, adoptó con cariño la Comunidad Tocones, y en cada ocasión que tuvimos alguna necesidad, Alicea Vassallo estuvo con nosotros”, recodó la alcaldesa del Partido Popular Democrático (PPD).

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario compartió una imagen junto a su homólogo de Cataño, Julio Alicea. ( Suministrada )

La alcaldesa, quien es sobreviviente de cáncer, señaló además que el pasado 24 de julio de 2026 fue el último mensaje que compartieron, “Querido amigo, me mantengo orando…”.

El mandatario municipal dio a conocer en abril pasado un diagnosticó mielofibrosis o cáncer de la médula ósea, y fue sometido a un trasplante el 8 de junio pasado, que se dijo fue exitoso.