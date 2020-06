Los presidentes interinos de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández y Nelson Torres Yordán, llegaron este martes a La Fortaleza cargados de preocupaciones sobre la realidad de los preparativos que el gobierno alega ha realizado para la temporada de huracanes y agobiados por la realidad fiscal que atraviesan los pequeños y medianos municipios tras la eliminación de la Ley 29.

Pero, más que todo, el alcalde de Villalba, Hernández, demarcó que “estamos cansados de que se nos excluya en las decisiones más importantes”, por lo que espera una mayor apertura de parte de la gobernadora Wanda Vázquez tras el encuentro.

Según la convocatoria emitida por La Fortaleza, la reunión con los representantes de los alcaldes del Partido Popular Democrático es para conversar sobre la temporada de huracanes.

Sobre el particular, Hernández expresó a su llegada a la Mansión Ejecutiva que “a nosotros nos preocupa, queremos ver si a la gobernadora le han planteado la situación real. Pudo haber sido que le hayan dado unos datos incorrectos. La realidad es que la mayoría de las escuelas no están funcionando sus generadores, la realidad es que la mayoría de las escuelas no están preparadas, ni para terremotos, ni para huracanes, ni para recibir los estudiantes. Así que una de las cosas que queremos ver es cuál es plan, si ya se repararon las escuelas que tuvieron daños con el terremoto, si ya se arreglaron los generadores que estaban dañados desde el huracán María. Recordemos que para el huracán María muchos de los refugios no tenían generadores y los municipios tuvimos que darle generadores a Vivienda para poder dar los servicios”.

Los líderes de la mayoría de los alcaldes de la Isla también quieren saber si se llegará a algún convenio para limpiar las carreteras, así como aclarar todo punto en el que el ayuntamiento tenga injerencia.

“Que podamos tener todo claro”, estipuló el villalbeño.

Sin embargo, planteó que el asunto fiscal es igual de importante que los preparativos para los huracanes. Por ello, informó que también tocarían el tema con Vázquez.

“(Hay) un asunto fiscal que están atravesando los municipios, tras la eliminación de la Ley 29 y que el gobierno al día de hoy no ha presentado una sola alternativa para poder paliar esa crisis a la que ha sido inmerso gran parte de los pequeños y medianos municipios. Hacia esa dirección vamos a exhortar a la gobernadora que aproveche, que ahora la Junta de Control Fiscal, la Legislatura y el gobierno pueden evaluar el presupuesto y añadir partidas para asignarle los fondos suficientes a los municipios para que puedan operar, reconociendo que estamos en temporada de huracanes y estamos en plena pandemia”, sostuvo.

Añadió que “nosotros queremos saber si la gobernadora tiene ya una alternativa. El compromiso de la gobernadora fue ayudar a cumplir con la responsabilidad y el compromiso que había suscrito el gobierno estatal con la Ley 29 y obviamente al cambiar el panorama, todos los municipios hemos tenidos que realizar nuestro presupuesto con una merma considerable en ingresos. Eso va a traer unas consecuencias presupuestarias y operacionales en medio de la temporada de huracanes y en medio de la pandemia. Así que nuestra razón de la reunión es escuchar a la gobernadora para ver si ella tiene un plan”.

Finalmente, Hernández aludió a que a los municipios se les siguen añadiendo responsabilidades gubernamentales sin presupuesto.

“Queremos saber si podemos contar con la gobernadora, dada a la circunstancia en que en su mensaje de presupuesto habló de que creía en la descentralización y creí en el fortalecimiento de los municipios. Y si la gobernadora cree en la descentralización y cree en el fortalecimiento de los municipios, pues debe poner eso en el presupuesto del gobierno, porque ahora este presupuesto es un presupuesto histórico. Vamos a estar enfrentando una temporada de huracanes, junto a una pandemia, y todo el mundo sabe que los gobiernos municipales somos los que respondemos inicialmente”, puntualizó.