Bajo la lluvia, líderes del Movimiento Victoria Ciudadana realizan una protesta frente a los predios del Tribunal Supremo en reclamo de transparacencia y para que se les entregue las listas de los electores que votaron de forma adelantada en las elecciones generaldes del 3 de noviembre.

Más temprano, los líderes de esa colectividad, Alexandra Lúgaro, Manuel Natal y los legisladores electos, Ana Irma Rivera Lassen, Rafael Bernabe y Mariana Nogales ofrecieron una conferencia de prensa desde el lugar para informar que habían cumplido con el término del alto foro judicial para contestar el recurso de certificación que radicó el Partido Nuevo Progresista mediante el cual se elevó al máximo foro judicial del país, el reclamo de la colectividad en torno a las listas electorales.

Bajo la lluvia, el Movimiento Victoria Ciudadana @VictoriaPorPR realiza protesta simbólica frente al Tribunal Supremo @primerahora pic.twitter.com/jtkbVGyHQh — Nydia Bauzá (@nydiabauza_ph) November 22, 2020

“Estamos aquí bajo la lluvia en unos reclamos justos, no hay duda alguna de que esto ha cambiado. Ya no estamos hablando de un candidato sino del reclamo del un pueblo y tenemos que unirnos. Este movimiento no hay quién lo pare”, exclamó la excandidata a gobernadora del MVC, Alexandra Lúgaro.

La protesta ha provocado un ataponamiento en los predios del Estadio Sixto Escobar en Puerta de Tierra. Muchos de los traseúntes se detienen y otros tocan bocina en apoyo a la manifestacion espontanea donde se enarbola la bandera puertorriqueña de luto.

“Victoria Ciudadana esta comprometida ante el Tribunal Supremo en reclamo en que cada voto se cuente y en apoyo a la transparencia y a los procesos democráticos”, expresó por su parte el excandidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal Albelo.

El comisionado del MVC, Olvin Valentín indicó que la Comision Estatal de Elecciones “ha sido un obstáculo, incluso, habiendo una orden judicial para que se ns entreguen las listas”.

Valentín sostuvo que han reclamado las listas desde hace varias semanas y tuvieron que recurrir al tribunal de primera instancia de San Juan “para hacer nuestro trabajo adecuadamente en el escrutinio y poder fiscalizar los votos emitidos”.

Tanto Natal como Lúgaro se han mantenido mojandose bajo la lluvia saludando a los conductores. Todos utilizan mascarillas como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19.

Mientras, un grupo de policías se mantiene en los portones del Tribunal Supremo vigilando la manifestación.