La gobernadora Wanda Vázquez se reúne esta mañana con líderes sindicales del sector público y privado, que en esencia le expresarán su malestar por haber excluido a los trabajadores del desarrollo de protocolos y planes de salud durante toda la emergencia causada por el coronavirus, en especial durante la apertura económica.

Además, reclaman formar parte de los task force que evalúan cada proceso de reapertura del país, así como la realización de pruebas moleculares para todos los empleados públicos que comenzarían a reintegrarse a funciones a partir del próximo 1 de junio o los que ya se han incorporado.

El encuentro con la gobernadora se realiza en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González en Miramar.

Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, fue uno de los primeros en llegar al encuentro.

Sostuvo que, “al unísono, todos los líderes sindicales estamos, primero, disponibles para la colaboración, pero para hacerla efectiva nos tienen que dar participación real y directa en las diferentes agencias. La comunicación directa es fundamental y, por supuesto, la protección de los trabajadores que van a estar brindando servicio bajo las actuales condiciones, que se le provean los equipos necesarios, los materiales de desinfección necesaria, que se tomen todas las medidas que se tienen que tomar para evitar que se contagien con el coronavirus”.

Por su parte, Emilio Nieves, presidente interino de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, también reclamó participación de los trabajadores en todo el proceso de reapertura del país que ha comenzado.

Enfatizó que esta reunión es “tardía”, pues desde antes de que se decretara la cuarentena obligatoria, reclamaron que los trabajadores fueran escuchados.

“Hay un incumplimiento con los planes de riesgo y se ha estado excluyendo a las organizaciones obreras. No se está cumpliendo con orientar a los empleados con que sean parte de este protocolo, en la elaboración del mismo”, enfatizó.

Asimismo, Yaphet Torres, representante internacional de la United Steelworker of America, tronó por la exclusión de los trabajadores públicos y privado en toda esta emergencia de salud pública.

“Una de las mayores preocupaciones que tenemos es que entre todos los task force no hay un task force que representa a la clase trabajadora y le traiga a la gobernadora las inquietudes de la clase trabajadora. Una de las inquietudes más importantes que tenemos es la salud y seguridad de todos los empleados de Puerto Rico, tanto unionados, como no unionados”, manifestó.

Le preocupó la medida tomada por el gobierno para que los patronos se autocertifiquen ante el Departamento del Trabajo para comenzar operaciones, pues no permite que haya “un ente neutral” que valide las mismas y que estos protocolos se cumplan. Sobre todo, le preocupó que se deje en manos de los trabajadores las denuncias contra su patrono.

“Entendemos que el gobierno no tiene la capacidad para investigar cada una de las avalanchas de querellas que se han levantado, preocupaciones que se han levantado por los trabajadores. A parte de eso, tenemos el miedo de trabajadores que no tienen quienes los representen, que a la hora de traer y denunciar a su patrono, pues obviamente tiene unas condiciones que el sector unionado no tienen”, expuso.

En esencia, los reclamos de los líderes sindicales se repetían. Aludían a los problemas a los que se enfrentan los trabajadores para protegerse del coronavirus en sus trabajos.

Las coincidencias se repitieron hasta cuando el representante de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (Utier), Walberto Rolón, y el presidente de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcción Eléctrica (Uitice), Héctor Reyes, hablaron de las condiciones laborales en la Autoridad de Energía Eléctrica. Aludieron a que se han llamado a trabajar empleados no esenciales sin habérsele hecho pruebas moleculares y sin las áreas de trabajo preparadas.

Rolón indicó que esta situación ha provocado que dos empleados resultaran la semana pasada positivo al COVID-19.

“La mayoría de las áreas de la Autoridad (de Energía Eléctrica), por lo menos en lo que a mí respecta de transmisión y distribución, pues la mayor parte de los lugares para recibir los empleados no están preparados ni en optimas condiciones para recibir al personal”, añadió Reyes.

Se espera que, al finalizar el encuentro, en el que participan unos 30 líderes sindicales, algún funcionario de gobierno atienda a la prensa. Ya se ha adelantado que la gobernadora no haría ninguna expresión.