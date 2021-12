La silla vacante en la Alcaldía de Cataño se ha tornado en eje de una disputa entre catañeses afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) y la plana mayor de la Palma, tras la decisión del directorio de la colectividad de descalificar la candidatura de Gabriel Sicardó y dejar como candidato único a Juan Alicea.

Varios empleados del municipio de Cataño disgustados con la determinación que tomó ayer domingo del directorio del PNP de anular la candidatura de Sicardó y revocar la decisión del comité de evaluación de candidatos, realizaron hoy una protesta frente a la Alcaldía del pueblo en reclamo de una elección especial.

Sicardó, quien no ha respondido llamadas telefónicas, escribió en su cuenta de Facebook que evalúa “todos los recursos disponibles para dar frente a esta determinación sin sentido”. Alicea, por su parte, criticó la protesta en declaraciones escritas y pidió a Sicardó, quien es el alcalde interino, que “ponga orden en el municipio o seguirá siendo cómplice de los que violan la ley”.

“Ya es hora de que el alcalde interino asuma su responsabilidad por los contratos de compañías señaladas por actos corruptos que certificó como correctos y avaló por los gastos extravagantes que justificó, por los excesos que vio en Félix Delgado y calló y por permitir el uso de fondos y propiedad pública para adelantar su candidatura”, reclamó Alicea, quien se desempeña como director regional en la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (ACAA).

Mientras tanto, el secretario general del PNP, Carmelo Ríos Santiago rechazó que en la decisión de descalificar a Sicardó consideró la orientación sexual y raza negra del abogado, quien funge como alcalde interino a raíz de la renuncia del alcalde Félix “El Cano” Delgado, tras declararse culpable de un esquema de corrupción pública.

Ríos Santiago dijo que la determinación del organismo rector del PNP obedeció a información sobre “experiencias previas” del aspirante aunque sostuvo que si el asunto llega a los tribunales y Sicardó prevalece como candidato, la colectividad acatará el dictamen judicial.

Dijo que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló y el alcalde Orocovis, Jesús Edgardo Colón Berlingery presentaron la moción para que se discutiera la candidatura de Sicardó en la reunión celebrada ayer en la sede del PNP. “El Directorio tomó la decisión del cual yo soy el secretario y sería injusto de mi parte y acomodaticio el poder entonces decir estoy en descuerdo cuando yo estuve allí”, dijo al Primera Hora preguntarle si fue justa la descalificación de Sicardó.

Al este medio indagar sobre los reclamos de catañeses novoprogresistas que repudiaron hoy en una protesta la decisión del directorio de la Palma, Ríos Santiago dijo que les garantizaba que “allí no se tomó en consideración la orientación sexual ni el color de la piel”.

“Eso sí se lo puedo garantizar, no se hubiese permitido, no está en la figura del gobernador hacer eso. Nosotros somos un partido de inclusividad y aspiramos a expansión de nuestra base. Fue una decisión difícil para los miembros del directorio basado en información que tenían disponible y que el comité evaluó”, sostuvo.

¿Qué tipo de información se tomó en consideración?, preguntó este diario.

“Información que sabemos y les voy a dar una advertencia ahora y a todos y cada uno de los candidatos de ahora y del futuro, las redes sociales pueden ser sus mejores amigos y sus peores enemigos también. Aunque sea una broma, una de estas cosas que nos tienen acostumbrados quizás otras generaciones, van al carácter de la persona y los que están evaluando las posiciones no tan solo ven planillas, no ven solo las caras, están viendo futuro, carácter y lo que usted pone en las redes sociales se perpetúa para siempre”, dijo sin entrar en detalles.

Indicó que “se está evaluando el carácter de la persona, experiencias previas y no necesariamente los números y el Directorio tomó eso en consideración”, agregó el Secretario General del PNP.

No obstante, indicó que se anticipa que Sicardó impugne la descalificación con un recurso judicial. “Ese proceso se va a dar y si hay una elección y entre hoy y mañana se decide, no se altera el domingo que ya nuestro componente electoral está listo”, dijo refiriéndose a que la elección especial para llenar la vacante en Cataño estaba prevista para el próximo domingo 19 de diciembre.

Preguntado si la decisión del tribunal fuera a favor de Sicardó, Ríos Santiago dijo que “el PNP no me cabe la menor duda que va a acatar esa decisión del tribunal”.

-¿No hubiera sido mejor haber dejado a Sicardó como candidato para que el pueblo penepé de Cataño decidiera?

“Eso es una decisión del directorio del PNP y yo no los voy a desautorizar porque no sería justo”, dijo el Secretario general.

Ayer el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi Urrutia anunció que el directorio de la colectividad acordó en una votación “casi unánime” no dar paso a la candidatura de Sicardó.

Pero, trascendió que varias figuras de la colectividad se abstuvieron de la votación, entre ellas, la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana y el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, así como la comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo, el comsionado alterno, Edwin Mundo y el secretario general, Ríos Santiago.

“Sólo tres personas, (el representante) Pichy Torres Zamora, el representante (Gabriel) Rodríguez Aguiló y el senador Thomas Rivera Schatz determinaron el futuro de nuestro pueblo señalando de dedo al señor Julio Alicea, lo que ocasionó una indignación grande en nuestro pueblo porque lamentablemente tres pesonas no pueden decidir el futuro de Cataño”, denunció Luis Caraballo, portavoz de los empleados municipales que participaron en la protesta.

Caraballo dijo que “es una irresponsabilidad bien grande de parte del partido porque se están afectando los ciudadanos y la excusa que ellos están dando no es válida porque ahora mismo, me acaban de llamar para indicarme que el nuevo presidente de la Federación de Alcaldes (Gabriel Hernández) está diciendo que el directorio no fue claro y tiene que ser claro en las razones por las que descualificaron al señor Sicardó”.

“El Directorio lo que alega es que el señor Sicardó puede ser un tentáculo de toda la corrupción que estado pasando en nuestro municipio. Si esa es la excusa lo están discriminando porque el señor Sicardó y yo estoy consciente, no tiene que ver nada en toda esta controversia, por eso aceptó el reto”, sostuvo para agregar que “si esa es la excusa nuestro ex presidente del Senado, Rivera Schatz no pudo haber corrido en estas elecciones porque a él le acusaron a su sargento de Armas, la mano derecha de él y también cómo es posible que el gobernador no puede correr, si esa es la excusa, porque cuando era Secretario de Justicia acusaron a 40 personas de corrupción bajo su administración y él no lo sabía”.

“Nosotros necesitamos continuar este camino y el camino más correcto es el camino a la democracia, lo que ellos nos han enseñado a nosotros. Incluso tienen cinco congresistas en los Estados Unidos luchando por unos derechos de igualdad de los puertorriqueños, pero ellos tienen que ir a Estado Unidos, lo que tienen es que llegar a Cataño porque aquí nos están violentando nuestros derechos”, reclamó.