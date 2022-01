La representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz atribuyó hoy a “un error de juicio” el que la directora de su oficina legislativa no informara que también es la dueña del colegio educativo Kingdom & James Christian Academy, en Carolina, cuando en junio pasado solicitó un salón del Capitolio para celebrar los actos de graduación de la institución docente.

La legisladora anunció esta tarde en su página de Facebook que la empleada, Janise Santiago renunció al puesto efectivo hoy.

Más temprano el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez había ordenado a la Oficina de Capital Humano del cuerpo legislativo que haga una investigación preliminar del expediente de la ayudante Burgos Muñiz, ante alegaciones públicas de que además de trabajar en la Legislatura, la empleada se desempeña como directora de Kingdom & James Christian Academy.

Se alega que, en junio pasado, la graduación Kid’s del colegio se llevó a cabo en uno de los salones del Capitolio y que la solicitud, contó col visto bueno del líder cameral.

La representante Burgos Muñiz no estuvo disponible para atender preguntas de periodistas en el Capitolio.

“Desde mi perspectiva la actividad de graduación se llevó a cabo en cumplimiento con todos los requisitos dispuestos por las reglas y reglamentos de la Cámara de Representantes. Por esto, obtuvo el permiso requerido del Presidente de la Cámara”, indicó la legisladora y anunció que su empleada renunció al puesto.

“No es hasta que la información salió publica que advine en conocimiento de la carta solicitando el permiso para que se celebrara la actividad, no se menciona que la directora de mi oficina es dueña de la corporación que maneja el Colegio en cuestión. Al darme cuenta de dicho error de juicio y hablarlo con la Sra. Santiago, esta decidió voluntariamente renunciar a su puesto para cumplir con los estándares de mayor rigurosidad auto impuestos por los miembros de nuestra colectividad en todo nuestro quehacer público”, informó en la red social.

“Aunque no he recibido una queja formal sobre las alegaciones que han trascendido a la luz pública, en el día de ayer miércoles 26 de enero, solicitamos una evaluación preliminar del expediente personal de la señora Janise Santiago, directora de la oficina de la representante Lisie Burgos Muñiz. Del análisis administrativo demostrar alguna similitud a los patrones de empleados fantasmas de la pasada administración (PNP), no nos temblará la mano para referir los hallazgos a la Comisión de Ética bajo mis facultades como Presidente”, dijo en declaraciones escritas el Presidente de la Cámara.

Las denuncias salieron a relucir en un programa de televisión del comentarista político, Gary Rodríguez, ex representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Si algún miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene evidencia admisible, e interés en presentar una queja formal en torno a este particular, le exhorto a dirigirse a la Comisión de Ética”, dijo Hernández Montañez.

En una carta cursada a la jefa de la Oficina de Capital Humano, Milka J. Cartagena Ortiz, el líder cameral indicó que aunque no ha recibido una queja formal que valide las alegacines ni ha tenido acceso a documentos que acrediten estos eventos, optó por actuar conforme a la Sección 5.2 del Reglamento de la Cámara.

Hernández Montañez le pidió a Cartagena Ortiz que certifique la siguiente el cargo que Santiago Ramos ocupa en la Cámara de Representantes, la fecha de comienzo de sus funciones y si durante la vigencia de su nombramiento ha recibido algún cambio en el puesto así como, la fecha en que entró en vigor. El informe deberá precisar la jornada de trabajo de la empleada y los cambios experimentados, si alguno, proveer un desglose detallado de sus responsabilidades laborales; una exposición minuciosa sobre su horario de trabajo para el mes de junio de 2021 y una relación de los arreglos de horario peticionados y concedidos, si alguno, como empleada de la Cámara de Representantes.

Igualmente, el reporte debe contener la identidad del funcionario responsable de certificar como correcta cada hoja de asistencia correspondiente a junio de 2021, según consta en su expediente de personal, si hay alguna relación profesional entre Santiago Ramos y Kid’s Kingdom & James Christian Academy”, si alguna, según conste en el expediente de personal y la participación directa o indirecta de la empleada en actividades, eventos, simposios, reuniones, graduaciones u otras actividades análogas con el colegio educativo.

El Presidente de la Cámara requirió también como parte del pedido, la reglamentación interna de la Cámara de Representantes, si alguna, que requiera que los empleados divulguen su relación con personas jurídicas con y sin fines de lucro, como condición previa para contratar o mantener su estatus como empleado regular de la Cámara de Representantes y prevenir señalamientos de conflictos de interés o reglamentación interna que requiera que un empleado notifique las actividades lucrativas realizadas después del horario de trabajo.

Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), reaccionaron con cautela a las alegaciones.

“Soy miembro de la Comisión de Ética y soy muy cuidadoso en mis expresiones sobre la conducta y las acciones de cualquier legislador. En este caso en particular no hay nada ante la Comisión de Ética de la Cámara y de llegar algún tipo de asunto lo atenderemos como siempre, pero sí vi en partes noticiosos que se tienen que hacer unas investigaciones internas sobre los asuntos que se han planteado que tienen que ver incluso con empleados de la legisladora. Vi que hay un mandato a Recursos Humanos que se haga una investigación y si el resultado de esas investigaciones llegaran a la Comisión de Ética las atenderíamos como siempre”, dijo el representante del PIP, Dennis Márquez Lebrón.

Añadió que “aquí hay un Código de Ética y la jurisdicción de la Comisión de Ética es en función de lo que se señala ahí y lo evaluaremos si llega algo a la Comisión”.

“Nosotros no tenemos todos los detalles. Vimos que de la Cámara salió un referido, pero no tenemos todos los detalles para formar una opinión”, indicó la representante Nogales Molinelli.