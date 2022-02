El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo que sometió formalmente hoy una querella ante la Comisión de Ética contra la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz por mantener como directora de su oficina en el Capitolio a una empleada que, a la misma vez, dirigía y era dueña de un colegio en Carolina.

El líder legislativo indicó que el referido no incluye a la empleada Janise Santiago Ramos porque al renunciar al puesto que ocupaba en la Legislatura, el pasado 27 de enero, la Comisión de Ética no tenía jurisdicción sobre ella. No obstante, Hernández Montañez declaró que la investigación “comienza ahora”.

“En la tarde de hoy radicamos formalmente la querella ética a la portavoz del PD, Lisie Burgos Muñiz para que este organismo evalúe la evidencia y todo lo que se ha evaluado en los procesos administrativos en la Oficina de Recursos Humanos y las comunicaciones que se han hecho entre este servidor y la legisladora. Esperamos que este cuerpo analice respetuosamente los procesos y tome una determinación la cual nosotros acogeremos”, anunció desde el hemiciclo de la Cámara.

En declaraciones a periodistas, Hernández Montañez dijo que la falta es que la renunciante empleada “esté trabajando en los dos lados, que esté facturando al erario público mientras está haciendo alguna actividad desde un punto de vista privado, en una nueva versión de empleados fantasmas”. Agregó que también incurriría en una falta cualquier persona que trate de adelantar las causas personales de alguna empresa o institución a la que pertenece, pero obviamente eso se tiene que probar”.

BANCA LISIE BURGOS ( Nydia Bauzá )

Anunció también que había emitido dos órdenes administrativas nuevas para establecer requisitos mínimos para actividades con fines pecuniarios fuera de las labores legislativas y reglas claras para evitar cualquier irregularidad futura. Agregó que la otra orden establece un reglamento de cómo se van a hacer los trabajos remotos porque la pandemia vino para quedarse.”

“Tenemos que continuar elevando nuestra vara, manteniendo los procesos de forma justa y responsable. Esta cámara ha demostrado con acciones que no hay doble vara, que se hacen las cosas bien y que se atienden. No se están desviando, se están atendiendo, algunas tendrán sanciones y algunas obviamente, Dios quiera y no ocurra, requerirán la expulsión, esperamos que ese no sea el caso en este cuatrienio, pero no nos va a temblar la mano si hay una decisión final por parte de los foros como la Comisión de Ética”, sentenció el Presidente de la Cámara.

Hernández Montañez sostuvo que la Comisión de Ética no tiene jurisdicción sobre Janise Santiago Ramos, pero indicó que “esto es una querella y ahora comienza el proceso de investigación”.

“La Comisión determinará si más allá de lo que nosotros hemos solicitado hay otro tipo de elementos que ellos pueden identificar. Esto acaba de comenzar”, puntualizó el líder cameral.

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) Gabriel Rodríguez Aguiló tomó un turno para decirle a Hernández Montañez que había hecho “lo correcto” con el referido formal de Burgos Muñiz a la Comisión de Ética. “Lamentamos que la licenciada Burgos no haya actuado como la compañera (Mariana) Nogales que se hizo un auto referido a la Comisión para que se evaluara en el foro pertinente”, sostuvo Rodríguez Aguiló.

Sin expresarse

La representante Burgos Muñiz no estuvo presente en el hemiciclo de la Cámara y más temprano, cuando fue abordada por periodistas, guardó silencio.

“Yo no voy a hacer declaraciones de absolutamente nada en este momento. Con mucho gusto después de este proceso haré las declaraciones”, dijo de forma escueta Burgos Muñiz luego de esquivar a la prensa cuando salía de una reunión de la Comisión de Ética en la que se dilucidaron otras querellas.

La legisladora no ha estado disponible para contestar preguntas de periodistas en el Capitolio desde que el pasado jueves trascendió a los medios de comunicación que la directora de su oficina legislativa, Janise Santiago Ramos, no informó que era la dueña del colegio educativo Kid’s Kingdom & James Christian Academy cuando solicitó un salón del Capitolio para celebrar en junio pasado los actos de graduación de la institución docente. Ese mismo día, la legisladora anunció en las redes sociales que su empleada renunciaba al cargo que ocupaba en la Casa de las Leyes.

Antes de que el presidente de la Cámara anunciara el referido formal, el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García, dijo que “si todo madura como pinta, y se logra demostrar que había una dualidad de labores, en las ocho horas confinadas a una exclusividad con la Cámara”, la Comisión tiene jurisdicción sobre la controversia.

Matos García indicó que la querella contra Burgos Muñiz será atendida en la próxima reunión de la Comisión de Ética, pautada para el 15 de febrero.