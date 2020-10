Las 62 personas que fungirán como observadores de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) durante el proceso electoral del voto adelantado a los confinados, este próximo domingo, 1 de noviembre, fueron debidamente capacitadas y se encuentran listas para velar que el proceso fluya de manera transparente, libre y ordenada en todas las instituciones carcelarias del país.

“Nuestro rol no es ni intervenir ni obstruir, vamos a observar el proceso para garantizar que el mismo se lleve a cabo de manera ordenada y sin violaciones a su derecho constitucional al voto”, adelantó por escrito el director del organismo público, Ever Padilla Ruiz, al subrayar que el voto del confinado, como el del resto de la población, es libre y secreto.

“Los confinados tienen el mismo derecho que las personas en la libre comunidad. Ellos, por estar en confinamiento, no quedan fuera del alcance de la Constitución”, recalcó el funcionario público.

Según explicó, ya todos los observadores fueron capacitados y están claros de su función como entes totalmente neutrales. Se les instruyó sobre los puntos a los que deben prestar atención especial. Entre ellos, documentar la hora en la que abren los colegios de votación, observar el lugar donde están colocadas las casetas de votación en el cual no haya cámaras de seguridad cerca para que no se viola la confidencialidad, que el lugar seleccionado para votar esté libre de propaganda, que no haya personas promoviendo el voto hacia un partido u otro, así como que todos los confinados con intención de votar tengan el derecho de hacerlo, entre otros puntos importantes.

“En las elecciones del año 2016, observamos que en algunos penales hubo confinados votando esposados con restricciones mecánicas cortas. Esta acción dificulta el manejo de las papeletas por lo que funcionarios u oficiales tuvieron que asistirles, violentando la secretividad del proceso. Eso no se puede permitir esta vez y eso lo vamos a estar vigilando también”, apuntó.

Finalmente, Padilla Ruiz hizo un llamado al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, para que instruya a los superintendentes y comandantes de seguridad con medidas uniformes que protejan y garanticen la integridad del derecho al voto de los confinados. "Ya el Secretario tiene conocimiento de que la Comisión estará observando el proceso por lo que esperamos que el mismo se lleve a cabo de manera civilizada y sin violaciones que tengamos que denunciar posteriormente.

Los observadores de la CDC presenciarán el proceso en todos los penales; mínima, mediana y máxima seguridad.