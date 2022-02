El Primer Comando de Apoyo a la Misión (1st MSC, por sus siglas en inglés) de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes permanece atento ante cualquier decisión que tome el gobierno estadounidense o alguno de los 30 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque aclaró este martes que su unidad aún no recibido alerta o comunicación sobre una posible activación relacionada al temor que se genera por las actividades militares de Rusia frente a la frontera de Ucrania y que ha llavado al Departamento de Defensa federal a aprobar la semana pasada un “estado de preparación mayor para 8,500 tropas”.

Así lo puntualizó el oficial de movilización del comando de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico, el mayor Heath Dickinson, a Primera Hora, quien explicó que para iniciar una movilización en la brigada que cuenta actualmente con cerca de 5,000 tropas, la OTAN y sus aliados -que cuentan con alrededor de 40,000 unidades multinacionales- tendrían que autorizar una respuesta para identificar las unidades necesarias que ofrezcan apoyo en una misión en la región de Europa del Este.

“NATO (siglas en inglés de la OTAN) es una alianza defensiva, no es ofensiva, y eso es bien importante, porque no es una amenaza a Rusia. Esas fuerzas son para apoyar a nuestros socios europeos y los aliados del NATO; es para tranquilizar a nuestros socios”, agregó. “Vamos a estar ahí y ese compromiso que tenemos es firme, y por eso el presidente (Joe Biden) y el secretario del Departamento de Defensa (Lloyd Austin) pusieron esas unidades con 8,500 personas en ese estado de preparación mayor”.

Ucrania y sus aliados occidentales han acusado a Rusia de movilizar unas 100,000 tropas en la frontera entre ambos países, por lo que el presidente ucraniano aprobó un aumento del contingente militar de su país. ( The Associated Press (Ukrainian Defense Ministry Press Service) )

Cuando se preguntó sobre qué particularmente significa “alianza defensiva”, el oficial de movilización destacó la importancia de los aliados contar con sus fronteras y territorios “intactos y protegidos”.

Por otro lado, Dickinson también aclaró que, de haber alguna activación de parte de las entidades federales o transatlánticas, no se estarían enviado un número grande de soldados boricuas, dado que hay rotaciones de unidades en Europa del Este a lo largo de los años y ya acontecen otras misiones en la Isla que requieren los esfuerzos de sus tropas.

“Somos parte del Ejército, después de eso es la Reserva del Ejército, y somos partes del 1st Mission Support Command”, indicó, tras puntualizar que una activación no significaría que se enviarán a los cerca de 5,000 soldados alistados al comando.

“Normalmente, lo que pasa es que los comandantes, o NATO, en coordinación con el Departamento de Defensa y los aliados, ellos van a pedir las unidades en las cantidades y los tipos de unidades que necesitan con las capacidades correctas, y tienen un Departamento de Defensas entero para buscar las capacidades”, explicó. “No podemos predecir qué otros países o líderes van a hacer o qué están pensando, y no podemos controlar cómo ellos se están comunicando con el público mundial. Todos tienen sus interpretaciones, pero queremos asegurar que lo que estamos haciendo es para facilitar a nuestros socios europeos y aliados, y para asegurar la alianza defensiva”.

“Seguimos preparándonos para responder a contingencias mundiales”, agregó. “Como siempre, tenemos una historia de 100 años (de la fundación del comando) apoyando dentro y fuera, y no estamos enfocado en una sola parte del mundo. Siempre, 1st Mission Support Command de la Reserva en Puerto Rico, ha apoyado y participado en misiones por el mundo, en cualquier país que el Departamento de Defensa y el gobierno de Estados Unidos nos necesite”.

¿Cuál es el conflicto ucraniano?

En los últimos días, el Kremlin ha insistido en que no tiene intención de invadir Ucrania, incluso, han catalogado que un conflicto bélico es lo menos que necesita el gobierno actual. No obstante, el país continúa realizando maniobras como el destaque de más de 100,000 soldados en las fronteras de Ucrania y Bielorrusia, país que se encuentra cerca de las fronteras de Polonia y Lituania, dos miembros de la OTAN.

A la vez, varios oficiales rusos acusan a Estados Unidos y a sus aliados de instigar los ánimos militaristas con los suministros de armamentos.

La crisis que enfrenta Ucrania se despendre de una fijación particular que ha establecido el presidente ruso Vladimir Putin, quien, desde que asumió el poder desde en 2000, ha trabajado de forma constante y sistemática para revertir la ruptura de la Unión Soviética hace 30 años, según destacó The Associated Press.

El presidente Putin dijo el martes que aun estudia la respuesta de Estados Unidos y la OTAN a las demandas de seguridad planteadas por Rusia. ( Yuri Kochetkov )

La OTAN, por su parte, ha dicho que las demandas rusas -que exigen que la organización no incorpore a Ucrania- son inaceptables y que unirse a la alianza es un derecho de cualquier país y no una amenaza a Rusia. Por otra parte, los detractores de Putin alegan que lo que de verdad le preocupa no es la OTAN, sino la emergencia de una Ucrania demócrata y próspera que pueda ofrecer una alternativa al gobierno cada vez más autoritario de Putin, que podría resultar atractiva para los rusos.

Las actuales demandas de Rusia se basan en la antigua percepción de agravios de Putin y su rechazo a que Ucrania y Bielorrusia sean países soberanos y realmente independientes en lugar de formar parte de una patria rusa lingüística y ortodoxa, unidos o al menos afines a Moscú.

Por otro lado, Putin comentó este martes, por primera vez, que Estados Unidos y sus aliados han ignorado las principales demandas de seguridad de Rusia.

Igualmente, el líder del Kremlin indicó que estaba claro que Occidente ha ignorado las demandas rusas de que la alianza militar no se expandirá a Ucrania y otras naciones exsoviética, y que se abstendrá de desplegar armas ofensivas cerca de Rusia y retrocederá los despliegues de la OTAN en Europa del Este.

Por su parte, el gobierno estadounidense ripostó que las amenazas de Putin forman parte del “manual de estrategias” ruso para crear el pretexto de atacar el territorio ucraniano.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, reaccionó a las advertencias proferidas por Putin en una rueda de prensa en el Kremlin, donde avisó que la adhesión de Ucrania a la OTAN puede llevar a un conflicto armado entre Rusia y la Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea.

Kirby precisó que las palabras de Putin forman parte de la estrategia de Moscú de lanzar información “diseñada intencionadamente para engañar o intentar crear excusas o pretextos para justificar un acto injustificable”.

El portavoz estadounidense subrayó que corresponde a Ucrania decidir con quién se asocia.

“Cualquier membresía en la OTAN tiene que ser una decisión entre el estado soberano y la OTAN”, añadió Kirby. “No es algo en lo que el señor Putin tenga un veto. No funciona así”.

El pasado lunes, durante un acalorado debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, Moscú acusó a las potencias occidentales de “agitar las tensiones” en torno a Ucrania y dijo que Estados Unidos había puesto “nazis puros” en el poder en Kiev.

La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield replicó que la fuerza militar creciente de Rusia a lo largo de la frontera de Ucrania era “la mayor movilización” en Europa de las últimas décadas, y añadió que había un aumento brusco de ciberataques y desinformación.

Moscú intentó en vano impedir la reunión del Consejo de Seguridad, donde los duros intercambios reflejaron el abismo que separa a las dos potencias nucleares. Fue la primera sesión abierta en la que hablaron públicamente todos los protagonistas de la crisis ucraniana, aunque el organismo más poderoso de la ONU no tomó medidas.

Se espera más diplomacia de alto nivel en los próximos días.

En tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, decretó el martes la incorporación de 100,000 efectivos adicionales al ejército, elevando el total a 350,000.

Zelenskyy dijo que firmó “este decreto no porque hay una guerra”.

“El decreto es para que haya paz próximamente y más adelante”, aseguró.