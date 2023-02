En medio de un ambiente de efervescencia y con reiterados llamados a la unidad, miles de delegados y simpatizantes del Partido Popular Democrático (PPD) celebraron este domingo su asamblea general, en la que además quedaron oficialmente sorteadas las posiciones en la papeleta para los tres candidatos oficiales para la elección del presidente de la colectividad.

Según el sorteo, en la elección que llevará a cabo el PPD el 7 de mayo próximo para escoger su presidente, la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del partido, Carmen Maldonado, tendrá el número 1, seguida por el representante por acumulación Jesús Manuel Ortiz, y el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, quien pareció ser el favorito de los presentes, a juzgar por las ovaciones que recibió.

Durante toda la actividad, se hicieron repetidas menciones a la necesidad de unidad en las filas de la organización, independientemente de cuál fuera el candidato de preferencia. Asimismo, la asistencia que llenó la mayor parte del Coliseo Rubén Zayas Montañez, en Trujillo Alto, y el fervor que exhibían los presentes, en su mayoría vestidos de algún tono de rojo, fueron resaltados como señal de que el PPD estaba en posición de ser una alternativa real en las próximas elecciones generales de 2024.

Esa idea fue además reforzada con el mensaje de que el partido había escuchado los reclamos de su base y había ampliado la cantidad de sus delegados, para incluir a representantes de las regiones y 14 sectores de la sociedad civil.

“Hoy venimos aquí, a cumplir nuestro deber de seleccionar los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de nuestro partido y de ratificar, además, a los 560 nuevos delegados, representantes de los sectores de la sociedad civil, que ahora se integran y forman parte de este movimiento de justicia social, que fundó don Luis Muñoz Marín”, resaltó el actual presidente, y también presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Resaltó que la inclusión de los nuevos delegados daba “mayor diversidad a nuestra institución y se le brinda espacios a los valores y principios que representan organizaciones y movimientos sociales”.

Destacó, asimismo, que el PPD también estaba abriendo espacio a “40 nuevos asientos a la mujer y 40 nuevos asientos a nuestros jóvenes, delegándole a las nuevas generaciones el proyecto político de la renovación de ideas y el reclutamiento de futuros líderes”.

Enumeró que se habían escogido “delegados representativos de 14 sectores de nuestra sociedad”, entiéndase: las mujeres electas en los distritos; los jóvenes electos; los 16 delegados de las regiones; los representantes de los retirados; los líderes comunitarios; los representantes de empresarios y de los pequeños y medianos comerciantes; los trabajadores y líderes sindicales; los empleados públicos; el liderato ambientalista; los representantes de las organizaciones de base de fe; los representantes de la comunidad LGBTTIQ+; las organizaciones y las personas con diversidad funcional; los inmigrantes; y los veteranos.

35 Fotos Se celebran votaciones para elegir la directiva de la colectividad.

Dalmau reclamó que, “ante la debilidad del primer ejecutivo (Pedro Pierluisi) y la debacle del PNP (Partido Nuevo Progresista) como gobierno, en el Partido Popular crece la esperanza y se abre ante nosotros la gran posibilidad de ganar las próximas elecciones del 2024″.

“Compañeras y compañeros, el llamado es a la unidad y la convocatoria es al trabajo arduo e incesante. Y nos corresponde hacerlo porque Puerto Rico necesita recuperar su fe y porque nos corresponde a cada uno de nosotros asumir nuestra responsabilidad ante la historia”, reclamó el presidente del partido. “Unamos nuestras mentes y corazones en la noble tarea de devolverle a cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña el orgullo patrio y la esperanza hacia el futuro”.

Mientras, en sus discursos de presentación como candidato a la presidencia del PPD, el trío de aspirantes tuvo la oportunidad de hablar de algunas de sus ideas y posturas.

La alcaldesa Maldonado, retomando el tema de la unidad, subrayó que en las pasadas elecciones generales 160,000 populares, 5 de cada 10 populares, no salieron a votar, lo que “laceró la democracia”. Asimismo, aseguró, “se está lacerando la confianza en los partidos políticos, y el nuestro no es la excepción”.

Arremetió contra los “movimientos con mensajes populistas y extremistas allá afuera, que lo único que lograron fue la división de un país”, y condenó la unión del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en “una mogolla que próximamente le declarará la crisis a este partido y este país”. Llamó a crear “un frente común” contra ellos, y otros “que no creen en el Estado Libre Asociado (ELA)” como el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quienes se perfilan como aspirantes a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Agregó que tanto Pierluisi como González y el PNP, habían abandonado la educación, la salud y la seguridad de Puerto Rico, “que hoy se cae en cantos”.

Aseguró que, en contraste, su gobierno no permitirá más corrupción ni más inversionismo político, pues, luego de una gestión de sana administración pública como alcaldesa, “hoy puedo caminar con la frente en alto, hoy puedo fiscalizar sin miedo porque no tengo trapos sucios escondidos”, y reclamarle a Pierluisi y González “que no le roben más el dinero al pueblo”.

En tanto, Jesús Manuel Ortiz aseguró que por los pasados años ha estado caminando el país y escuchando a la base popular, recogiendo preocupaciones, frustraciones, sugerencias, “pero también esperanza” de que se pueden reponer de los errores cometidos.

Aseguró contar con la trayectoria política que se requiere para tomar las riendas del partido, y recordó que durante más de 15 años trabajando en el partido “en todas las facetas”, ha sido parte de campañas más grandes y más pequeñas, incluyendo la última que llevó a un gobernador popular. Mencionó también su labor como secretario de Asuntos Públicos, “en el momento más crítico, donde el país se jugaba la vida”.

Ortiz aseguró tener claro que, para lograr retomar la gobernación, “tenemos que tener el foco donde va”, que es “prepara este para ganar”.

Indicó tener un plan para lograr esa meta, que incluye un plan de “acciones inmediatas”, dirigidas a completar la reorganización del PPD, que incluye un plan de reorganización metropolitana para atender San Juan, Bayamón y Guaynabo, zonas metropolitanas en las que el PPD no se ha desempeñado bien “y son claves para la victoria del PPD”. Mencionó además un plan para “el grupo de los 15″ municipios, que comprende municipios “que ganamos en esta elección y no ganábamos hace tiempo y los queremos retener, municipios perdimos y no debimos perder y tenemos que recobrar, y municipios en los que vivimos experiencias terribles” de corrupción.

Además, afirmó que implementaría “un plan que para mí es fundamental”, para comunicarle a la gente “qué significa votar por el Partido Popular”, en el que muestre las prioridades del partido y lo que va a presentar como institución a los electores.

Por último, aseguró que “vamos a abrir las puertas de par en par, para iniciar una necesaria e urgente transición de liderato”, para dar paso a las nuevas generaciones.

En el segmento final de su discurso, relató una anécdota personal para explicar “por qué creo en este partido”. Recordó que la primera actividad del PPD a la que asistió, 20 años atrás, “como un joven desempleado, con un hijo que venía de camino, a vender seis cajas de agua”.

“Y 20 años después, yo soy electo dos veces por este partido; 20 años después, voy a ser el presidente de este Partido Popular. Y ese es en el partido que yo creo, un partido de oportunidades, que defiende a los trabajadores y la dignidad de todo ser humano”, afirmó.

Finalmente, Hernández, el más ovacionado de los candidatos, tuvo un extenso discurso en el que aseguró que “la nueva ruta ha comenzado”.

Insistió en que, desde el principio, ha pedido “cambio, unidad y victoria” para su partido, y agregó que, por meses, antes de culminar en la asamblea, estuvieron escuchando la base, sus preocupaciones e ideas, que hoy están convertidas en el nuevo reglamento.

“Hoy el país mira al Partido Popular como un partido de mayor inclusión. Esa es la nueva ruta”, afirmó. Aseguró que “vengo de una cuna popular, humilde y decente”, y ha luchado por más de 10 años por Villalba, incluso en los difíciles momentos luego del huracán María, para ayudar a todas las personas a las que “en medio de una emergencia el gobierno no les responde”.

Afirmó además haber conocido “realmente” la desigualdad social, particularmente en el Departamento de Educación, mientras lucha por su familia, con el desafío del padecimiento de perlesía cerebral que sufre su hija Victoria Sofía.

Llamó a un cambio generacional, para “permitir a la nueva generación, de nuevos líderes, que vengamos con nuevas ideas para trazar la lucha del PPD”, al tiempo que le dicen a los populares “cuál es la causa que queremos abrazar, la justicia social”.

De igual forma, llamó a defender “el instrumento” del ELA, que él se encargaría de defender aquí en Puerto Rico, “y en Washington quiero que Pablo José Hernández Rivera sea nuestro defensor”.

Hernández clamó además por acabar con “la pelea y la tiraera” dentro del PPD, pues “para trazar esa nueva ruta, que hemos encaminado hace dos semanas atrás, tenemos que estar unidos, no podemos estar divididos. Pero la unidad no se predica, la unidad se practica de corazón”.

Culminó su discurso pidiendo a los presentes tomarse de las manos para poder mostrar “la imagen de la unidad popular” que quiere se transmita a todo Puerto Rico, de que “si sumamos, ganamos”, para lograr una gran victoria, y que “el Partido Popular sea un instrumento de esperanza para Puerto Rico”.

Se esperaba que más adelante se dieran a conocer los resultados de la votación para elegir a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del PPD, en las que según se anunció, votaron más de 2,000 delegados.