Lino Guerrido fue reconocido este sábado, Día Mundial del Donante de Sangre, por ser un frecuente donador de sangre y plaquetas del Banco de Sangre del Centro Médico de Puerto Rico.

Su llamado público fue a construir una cultura solidaria y constante de donación, ya que por años los abastos en los Bancos de Sangre en la Isla han estado bajo.

“Desde 1995 vengo aquí y dono. Donar es algo que está en mi. Fue mi abuela Cándida Rosa Hernández, la que me que me inculcó esto, ya que fue donante por muchos años y, a todo el que puedo le digo que no hace falta que un integrante de tu familia esté enfermo y necesite un componente, porque yo vengo y dono plaquetas cada cada siete a ocho días y regalo vida a los pacientes”, comentó Guerrido.

Lino Guerrido se muestra contento, mientras dona sangre. ( Suministrada )

Pero, según el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), doctor Regino Colón Alsina, el Banco de Sangre necesita a muchas más personas comprometidas como Guerrido.

“Reconocer la constancia de personas como Lino Guerrido es una forma de agradecer, pero también es una manera de visibilizar el poder transformador de donar sangre y plaquetas. Cada gota cuenta, especialmente en esta época de vacaciones donde las reservas suelen bajar”, expresó el funcionario en comunicado de prensa.

Entre los esfuerzos que realiza la ASEM para promover la donación, durante todo el mes de junio, el oficial de promociones del Banco de Sangre, José Alonso Zayas, explicó que se realiza un sorteo de una estadía en hotel de San Juan, mediante el cual toda persona mayor de 21 años que done sangre, plasma o plaquetas en sus instalaciones en Centro Médico, participa automáticamente. La estadía es en el Hotel Casa Luna, en el Viejo San Juan.

Mientras, la persona que dona por aféresis, que es una forma de donar que consiste en separar los componentes de la sangre, tendrá una participación doble en el sorteo. El premio es una estadía de tres días y dos noches para dos personas.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, doctor Víctor Ramos Otero, reiteró la importancia de este esfuerzo.

“El verano es un periodo crítico. Esta campaña no solo honra a nuestros donantes, sino que busca atraer nuevas personas y reforzar el inventario para los hospitales del Centro Médico”.

Mientras, la doctora María de los Ángeles Muñiz Muñiz, directora médica del Banco de Sangre, recordó que diariamente se necesitan al menos 60 donaciones para mantener un inventario adecuado.

“La sangre no se fabrica. Solo llega a quienes la necesitan gracias a personas comprometidas como Lino. Donar es un acto de esperanza. Agradecemos el apoyo de la Cooperativa Jesús Obrero, cuyo presidente, Aurelio Arroyo González, apoya e impulsa iniciativas comunitarias a favor de la salud”, dijo.

El Banco de Sangre opera de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y está ubicado justo al lado del estacionamiento principal multipisos del Centro Médico de Río Piedras.

Para más información o conocer los requisitos para donar, puede llamar al (787) 777-3844 o escribir a infobancosangre@asem.pr.gov