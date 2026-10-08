Porque “no podemos predecir terremotos, pero podemos estar preparados”, varias organizaciones estatales y federales llamaron hoy a participar del Gran ShakeOut de Puerto Rico 2026, que se realizará el jueves, 15 de octubre, a las 10:15 a. m.

La expresión mencionada la realizó la sismóloga Elizabeth A. Vanacore, de la Red Sísmica de Puerto Rico, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La experta demarcó que los movimientos telúricos “son parte de nuestras vidas, como nuestro café, nuestras playas”, por lo que se debe estar preparado para enfrentarlos.

Un terremoto puede sorprender a una familia mientras está en su casa, a estudiantes en medio de una clase o a cientos de personas durante su jornada de trabajo. Por ello, se llamó a las familias, escuelas, comunidades, empresas y entidades públicas a participar del evento, en el que se practicaría el método “Agáchate, Cúbrete y Sujétate”.

El coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, anunció que por las ondas radiales y televisivas se emitirá la alerta para avisar de que se realiza el ensayo anual. También podría llegar el mensaje a los celulares.

“El ejercicio representa, además, una oportunidad para mirar lo que ocurre puertas adentro de cada hogar. No todas las familias enfrentarían una emergencia de la misma manera. Algunas tienen niños pequeños; otras cuidan a adultos mayores o personas con discapacidades que podrían necesitar ayuda adicional. Revisar quién necesita asistencia, conversar sobre qué hacer y contemplar a las mascotas dentro del plan familiar son decisiones que pueden tomarse desde ahora. FEMA (Agencia federal para el Manejo de Emergencias) ha destacado la importancia de considerar esas circunstancias particulares antes de que ocurra una emergencia”, se indicó en un parte de prensa.