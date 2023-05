El marbete electrónico, que será un sello muy parecido al del AutoExpreso, llegará este próximo verano y será distribuido paulatinamente a las personas a las que les corresponda la renovación, por lo que la transición a esta nueva tecnología durará un año, reveló la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez.

Todavía el DTOP afina muchos de los detalles para comenzar con esta innovación tecnológica, como el mes exacto en que se dará paso a la entrega del sello a los conductores que tengan que pagar los derechos de la licencia del vehículo de motor. Pero, Vélez espera que antes de que culmine el mes se pueda revelar cómo será todo el proceso de implementación.

“Seguimos con el mismo itinerario de verano, como se había anunciado durante el mensaje del señor gobernador (Pedro Pierluisi en marzo pasado). Así que ya nosotros hicimos las pruebas de integración de las agencias, ya se completaron y con éxito. Ahí está DTOP, Hacienda, PRTIS (Oficina de Innovación e Informática de Puerto Rico), la Policía bajo el DSP (Departamento de Seguridad Pública) y ASC (seguro compulsorio). Así que todas las pruebas fueron hechas. Así que estamos ya, por lo menos en esta parte, todos integrados en las pruebas que se hicieron y fueron exitosas”, indicó Vélez en entrevista con Primera Hora.

De los detalles que dio a conocer, trasciende que este sello que constituiría el marbete electrónico permanecerá en el auto aun cuando el mismo sea traspasado a otro dueño. Su adquisición no tendrá un costo adicional para el conductor, pues el DTOP propuso absorber el precio.

No obstante, la secretaria hizo la salvedad que todavía falta que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe que se utilice una partida del presupuesto de la agencia para la compra de estos marbetes electrónicos.

¿Qué es el marbete electrónico?

Según detalló Vélez, “el marbete electrónico es un sellito parecido al sellito del peaje, así que usted no lo va a imprimir en su casa. Eso va a ser un sellito que se le va a proveer una vez usted termine su inspección. En ese momento, usted obtiene su sello. Pero no lo va a estar imprimiendo usted en su casa, ni usted va a estar todos los años sacando la pegatina y moviéndola. Ese es su sellito con la barra que tiene, con el número de código, y ese va a ser su sello siempre, y lo que va hacer cada año es renovarlo de manera electrónica y ya. No tiene que volver a cambiar la pegatina”.

Este sello se podría adquirir en el concesionario de autos al momento en que se realice una compra, en los centros de inspección, en la “Ventanilla Única” de algunos municipios, bancos, cooperativos o colecturías que, por lo general, son entidades que tienen el servicio para adquirir marbetes. Además, podría ser comprado a través de la aplicación del CESCO digital.

La secretaria admitió que todavía no se ha establecido dónde se pegaría el sello electrónico, si en la parte baja del cristal delantero del vehículo en el lado del pasajero, donde en la actualidad se adhiere la pegatina del marbete; detrás del retrovisor del cristal delantero, que es donde se pega el sello del AutoExpreso, o en alguna otra parte.

Una vez pegue su sello donde se disponga, no tendrá que sacarlo, ni siquiera durante el proceso de venta del vehículo.

“Si el sellito se dañara o algo así, ahí es donde nosotros diríamos que entonces habría que reemplazar ese sellito”, comentó Vélez.

Por fases

Asimismo, hizo constar que no todos los conductores recibirán este nuevo marbete de inmediato. Sólo las personas a las que les corresponda la renovación o compren un vehículo después de que entre en vigor esta tecnología podrán adquirirlo.

“La transición sería por fases, porque nosotros empezamos en verano. Así que empiezan las personas que le toquen en verano y así vamos a estar transicionando en el año completo”, señaló.

Añadió que “si usted, por ejemplo, le toca renovar, vamos a decir que en julio o en agosto, pues usted va a ser de esas primeras personas que renuevan su marbete electrónico, luego, entonces así, hasta el próximo año, ahí completaremos esta transición”.

La funcionaria hizo claro que este marbete no lo salvaría de inspeccionar el vehículo. Por ello, aceptó que la mayoría de las personas adquirirían el sello durante este paso.

“Es innovador. Nosotros estamos facilitándole a las personas que no tenga el corre, corre, que había durante los diferentes años buscando la pegatina. Pero, también ahorra tiempo a las personas, porque usted está haciendo su renovación en su CESCO Digital, en la aplicación, y después lo que va es, inspecciona el vehículo, y la transacción está completa. Lo que nosotros queremos es seguir agilizando los procesos y los servicios dentro del DTOP y que usted también tenga ahorro de tiempo para que pueda pasar, en otro momento, haciendo otras cosas”, manifestó.

Cabe destacar que Vélez no pudo ofrecer, de inmediato, cifras relacionadas a gastos o economías relacionadas a esta transición hacia el marbete electrónico. Indicó que el dato podría estar disponible durante el lanzamiento.

Hizo constar que el DTOP siempre debe tener disponible inventario de estos sellos, debido al alto volumen de venta de vehículos en la Isla. Comentó que en el 2022 se adquirieron unos 120,000 autos.

¿Qué es lo próximo?

Tras implementado el marbete electrónico, el próximo paso de modernización que tomará el DTOP es poder integrar la licencia de conducir a la aplicación Apple Wallet. Dijo que el trabajo tecnológico lo realizaría PRITS.

“Algo que sí estamos trabajando, que se anunciará próximamente, es una validación con Apple para esa licencia virtual sea válida para viajar, para poder hacer otras transacciones fuera de Puerto Rico, y eso luego se va estar anunciando. Eso es uno de los proyectos que tenemos trabajando actualmente. Pero, definitivamente, nosotros vamos a continuar todo el tiempo innovando. Mientras veamos la necesidad de cómo están los procesos, ahí, entonces, trabajamos con PRITS para poder implementarla en CESCO Digital. CESCO Digital tiene más de 2.3 millones de usuarios, así que sí, estamos impactando positivamente la vida de millones de personas”, sostuvo.

Además de la licencia virtual, la secretaria del DTOP destacó que el CESCO Digital tienen ya disponible una gama de servicios electrónicos. Enumeró que se puede realizar la renovación de la licencia, efectuar un traspaso de un auto o tomar el examen de aprendizaje.