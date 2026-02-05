El Departamento de Justicia anunció que este viernes, 6 de febrero, llevará a cabo una subasta a viva voz de vehículos de motor confiscados, en el Centro de Subastas Polluelo Auto Corp., ubicado en la carretera PR-1, en Salinas.

El proceso de inscripción y registro de licitadores se efectuará de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., mientras que la apertura oficial comenzará a las 12:00 del mediodía.

Durante el evento se subastarán vehículos confiscados y adquiridos por el gobierno, los cuales se venderán en las condiciones físicas y mecánicas en que se encuentren.

La subasta incluirá autos de marcas como BMW, Mercedes-Benz, Dodge, Acura, Ford, Honda, Nissan y Toyota, entre otras, además de múltiples motoras y vehículos todoterreno.

PUBLICIDAD

“Esta subasta forma parte de un esfuerzo estratégico de política pública dirigido a optimizar el uso de los recursos del Estado, agilizar y simplificar los procesos administrativos y fortalecer la transparencia en la gestión pública. Al disponer de manera ordenada y responsable de la propiedad confiscada, no solo evitamos gastos innecesarios al erario, sino que también promovemos una administración eficiente y accesible, en beneficio directo de la ciudadanía y de la sana administración pública”, expresó en declaraciones escritas la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

Los interesados en participar deberán ser mayores de 21 años o estar legalmente emancipadas, presentar una identificación oficial vigente con foto y un certificado negativo de antecedentes penales expedido dentro de los 30 días previos a la subasta. Cada licitador podrá adquirir hasta dos vehículos, salvo concesionarios o junkers, quienes deberán presentar la licencia correspondiente.

Los pagos se aceptarán únicamente mediante efectivo, tarjetas de débito o crédito autorizadas, cheque certificado, cheque de gerente o giro postal a nombre del secretario de Hacienda, y no se aceptarán cheques personales.

La subasta, identificada como la Subasta Número 2026-02, será organizada por la Junta de Confiscaciones del Departamento de Justicia.