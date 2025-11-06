La Gran Jornada de Vacunación de Perros y Gatos tendrá lugar mañana en el Área Recreativa Orlando López Martínez, en Sabana Grande.

El evento será de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

“Con esta iniciativa buscamos promover la salud pública y el bienestar animal en nuestra comunidad, garantizando que nuestros fieles compañeros reciban su vacunación anual de manera segura y accesible”, expresó el alcalde de Sabana Grande Marcos Valentín Flores.

Como incentivo especial, la Administración Municipal informó que los primeros 100 residentes de Sabana Grande que se registren podrán vacunar a sus mascotas completamente gratis.

Para beneficiarse de este servicio, los participantes deberán presentar una identificación con foto, además de un recibo reciente de agua y luz que confirme su residencia en el municipio.

El registro de las mascotas comenzará a las 8:00 a.m., y las vacunaciones se realizarán por orden de llegada.

Para los ciudadanos que no sean residentes de Sabana Grande, el servicio estará disponible a un costo accesible de $5 por mascota (efectivo, giro o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda).

Por razones de seguridad, los perros deberán asistir con correa y bozal, mientras que los gatos deberán permanecer en jaulas adecuadas.

“Queremos apoyar a nuestras familias sabaneñas para que mantengan a sus mascotas saludables. La vacunación es un acto de amor y responsabilidad que también protege la salud de toda la comunidad”, concluyó diciendo Valentín Flores.