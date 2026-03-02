Esta semana, esperan a todos los estudiantes de las escuelas públicas en los comedores escolares... ¡para desayunar!

El Departamento de Educación, a través de la Autoridad Escolar de Alimentos, anunció la celebración de la Semana Nacional del Desayuno Escolar, que comenzó este lunes.

Bajo el lema “En rescate del Desayuno Escolar” la iniciativa está dirigida a fomentar hábitos de alimentación saludable y aumentar la participación estudiantil en el programa.

Actualmente, en los comedores escolares se distribuyen 37,112 desayunos diarios, cifra que la agencia aspira a aumentar de manera significativa, conscientes de que esa primera comida del día es fundamental para la concentración, la energía y el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, destacó la importancia del programa como parte integral del desarrollo estudiantil.

“Un estudiante que desayuna adecuadamente llega al salón de clases con mayor energía, concentración y disposición para aprender. El desayuno escolar no es solo un servicio de alimentos, es una inversión directa en el rendimiento académico, la salud y el bienestar de nuestra niñez y juventud. Exhortamos a padres, madres y encargados a motivar a sus hijos a participar diariamente del desayuno que ofrecen nuestros comedores escolares”, expresó el titular.

La directora interina de la Autoridad Escolar de Alimentos, Franchesca Reyes Benítez, por su parte, hizo un llamado a respaldar la iniciativa.

“El Programa de Desayuno Escolar ofrece alimentos balanceados que incluyen frutas, leche, cereales integrales y proteínas, siguiendo estrictas guías nutricionales. Nuestro compromiso es continuar promoviendo una sana alimentación desde temprana edad. Invitamos a cada escuela a unirse a esta celebración y a reforzar el mensaje de que comenzar el día con un desayuno nutritivo es clave para la salud y el éxito académico”, indicó Reyes Benítez.

Durante la semana se estará utilizando el documento guía distribuido a las escuelas, el cual incluye iniciativas y dinámicas adaptadas por niveles académicos, desde actividades creativas y educativas para estudiantes de nivel elemental, hasta propuestas de liderazgo, análisis y creación de campañas para los niveles intermedio y superior.

El material educativo destaca los beneficios nutricionales del desayuno y promueve la participación activa de toda la comunidad escolar.

Asimismo, mediante comunicación oficial emitida por la Autoridad Escolar de Alimentos, se exhortó al personal escolar a promover activamente el servicio de desayuno entre estudiantes, padres, encargados y docentes.