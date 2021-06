Unas 228 personas asistieron hoy, martes, a una feria de empleo organizada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y que buscaba cubrir 4,000 plazas en la industria de restaurantes.

Del total de participantes, 74 fueron reclutados exitosamente, informó en declaraciones escritas el secretario de la agencia, Manuel Cidre Miranda.

“En el DDEC no cesaremos nuestros esfuerzos para estimular a la clase trabajadora a insertarse nuevamente a la fuerza laboral de la isla. El Programa de Desarrollo Laboral continuará uniendo esfuerzos con las diferentes industrias para brindarles todo el respaldo necesario para incentivar a las personas a conseguir empleo y continuar ofreciendo ferias de reclutamiento”, puntualizó el funcionario.

La Feria de Reclutamiento se llevó a cabo de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde en el Centro de Convenciones, en San Juan, y fue una iniciativa entre el Programa de Desarrollo Laboral del DDEC, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

“El compromiso del DDEC es fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico, y junto a nuestros aliados en la empresa privada continuaremos desarrollando herramientas para ayudar a todos esos dueños de negocios que necesitan de recursos humanos para seguir adelante”, señaló Cidre Miranda.

Anteriormente, el presidente de Asore, José E. Vázquez-Barquet, manifestó que la actividad buscaba “normalizar la industria” tras la pandemia de COVID-19 y que había plazas disponibles en todos los niveles, desde distribución, hasta servicio al cliente y gerencia.

Entre los patronos participantes estuvieron: All Around Consultants, Antonino’s Pizza, Barrachina Restaurant, Buns Burger, Casa Mofongo, Cayo Caribe, Chili’s, Church’s, El Mesón Sandwiches, El Yunque Treehouse Restaurant, Ichiban, IHOP, José Santiago Inc., KFC, Katrina Restaurant, Longhorn, McDonald’s, Méndez & Co., Olive Garden, PF Changs, Pio Bello Gelato, Pizza Hut, Pollo Tropical, Popeye’s, Red Lobster, Romano’s Macaroni Grill, Subway, Sweet & Fit Temptations, Taco Bell, The Sand and the Sea y Wendy’s.