La gobernadora Jenniffer González Colón entregó este viernes $9 millones a los municipios para que implementen el tercer turno de los paramédicos.

El dinero estaba asignado en el Presupuesto Certificado del Año Fiscal 2026 y beneficiará a unos 50 municipios, se informó en comunicado de prensa.

“Esta iniciativa permitirá a los municipios fortalecer sus servicios de respuesta a emergencias médicas mediante la contratación de personal paramédico adicional para cubrir un tercer turno, garantizando una atención continua y más eficiente a la ciudadanía, cónsono con nuestro Programa de Gobierno”, explicó la gobernadora, quien estuvo de visita este viernes en Utuado.

Los fondos serán distribuidos entre 50 municipios conforme a criterios basados en datos sobre población, ingresos y capacidad fiscal y en acuerdo de integración con el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1. Estos criterios se desarrollaron a partir del programa de respuesta a emergencias médica implementado durante el Año Fiscal 2025.

“Con esta aprobación reafirmamos el compromiso de la gobernadora, Jenniffer González Colón, con los municipios para mejorar los servicios de emergencia y asegurar que todos cuenten con los recursos necesarios para atender las necesidades de sus residentes de forma eficiente y segura”, explicó el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berríos.

Por su parte, el comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Abner Gómez Cortés, destacó que “esta asignación de fondos representa una inversión directa en la seguridad y la salud de nuestras comunidades. Esta distribución fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en todo Puerto Rico”.

“Los municipios son nuestra primera línea de respuesta ante cualquier tipo de emergencia, y con este apoyo podrán ampliar su cobertura, garantizar una atención continua y salvar más vidas. Desde el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas reafirmamos el compromiso de la gobernadora con los municipios para continuar trabajando juntos por la seguridad y el bienestar de nuestro pueblo”, añadió.