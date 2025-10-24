El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el ingeniero Luis Reinaldo González Delgado, informó que en la noche del jueves, los trabajos de reparación en la tubería de 72 pulgadas del Superacueducto en Manatí culminaron tras completarse exitosamente las labores de soldadura durante la jornada de trabajo.

Durante la tarde del miércoles y todo el día del jueves, las brigadas trabajaron en la soldadura del tubo a vuelta redonda, incluyendo el inferior de este, considerado el más complejo del proceso debido a su profundidad y condiciones técnicas. Además, se reforzó la estructura para fortalecer la línea y prevenir futuras averías en este tramo del sistema.

Se indicó que personal operacional aún se encuentra sellando el área con hormigón, un proceso necesario para lograr la estabilización del terreno y la protección de la reparación realizada. Se proyecta que esta etapa final se concluya durante la madrugada del viernes.

De no surgir inconvenientes, durante el día del viernes se procederá a encender el sistema del Superacueducto, iniciando gradualmente el proceso de restablecimiento del servicio de agua potable a los abonados de la AAA en los municipios que se suplen de este sistema.

Mientras tanto, 154 camiones cisterna continúan con la distribución de agua potable y el sistema de acarreo permanece activo en coordinación con los municipios afectados, para garantizar el acceso al recurso hasta que el servicio sea restablecido en su totalidad.

“El trabajo maratónico de nuestras brigadas ha sido continuo y ejemplar. Gracias a su esfuerzo y compromiso con nuestra gente, hemos logrado culminar los trabajos y podemos dar inicio al proceso de restablecimiento del servicio lo antes posible. Agradecemos también la colaboración de los alcaldes, quienes se han mantenido presentes y en constante comunicación con nuestro personal para suplir el preciado líquido a la mayor cantidad de personas en cada uno de los municipios afectados por la avería. Asimismo, agradezco a la gobernadora, Jenniffer González Colón, por el apoyo brindado al activar agencias gubernamentales, recursos y herramientas necesarias para cumplir con nuestra labor durante estos trabajos”, expresó el presidente ejecutivo mediante declaraciones escritas.

La AAA reitera que los oasis permanecen disponibles para la ciudadanía en los puntos previamente establecidos de los municipios afectados y que se mantendrán hasta que el servicio se restablezca en su totalidad.