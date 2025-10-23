La gobernadora Jenniffer González Colón activó mediante orden ejecutiva a la Guardia Nacional para ayudar en los esfuerzos de distribución de agua potable, tras la avería registrada en el Superacueducto.

La portavoz de prensa de La Fortaleza, Marieli Padró, indicó a Primera Hora que la orden ejecutiva la firmó ayer. Pero, no fue hasta esta tarde que se dio a conocer.

Dicha orden ejecutiva alude a que la magnitud de los efectos de la avería “exige apoyo adicional para garantizar el acarreo y distribución de agua potable. Resulta indispensable la intervención inmediata y el apoyo adicional para garantizar el acarreo y distribución de agua potable”.

Añade que los miembros de la Guardia Nacional se encargarán de “brindar apoyo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en las tareas de transportación, coordinación, logística y distribución de agua potable, a raíz de la rotura en la línea principal del Superacueducto”.

Fue el martes que se suspendió el servicio de agua potable a 190,000 abonados para comenzar la reparación de una avería del Superacueducto en una tubería de 72 pulgadas en Manatí. La misma afecta a residentes de Arecibo, Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Arecibo, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas.

Padró señaló que la activación no está relacionada a un posible retraso en la reparación de la avería, que se supone concluya hoy.