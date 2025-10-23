Si la lluvia no afecta a la zona en Manatí donde se realiza la reparación de un tramo del Superacueducto, los trabajo deben culminarse durante el día de hoy, informó el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo.

Informó que se comunicó con el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, previo a comenzar una conferencia de prensa en La Fortaleza y que este “me indica que durante el día de hoy ya han completado la primera etapa de la reparación”.

“Ahora están soldando la segunda capa de acero alrededor de la junta” y trabajando en el interior del tubo, que alegó es el tramo más complicado. Tras completar esta etapa mencionada, faltaría “revertir la sección en concreto y completarían”, precisó el funcionario.

Añadió que “la reparación debería concluir en algún momento en el día de hoy”.

No expuso, sin embargo, cuándo podría iniciarse las funciones de la planta en la que se filtra el agua del río Grande de Arecibo para enviar por el Superacueductos el preciado líquido a más de 15 pueblos.

Desde horas de la mañana del martes unos 190,000 abonados de la AAA están sin servicio de agua potable, debido a la avería que se surgió en una tubería de 72 pulgadas en Manatí. La misma afectó a residentes de Arecibo, Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Arecibo, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas.