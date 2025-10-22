La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó esta noche que, con el fin de acelerar los trabajos de reparación en la tubería de 72 pulgadas del Superacueducto en Manatí, se procederá al cierre temporal del sistema principal para agilizar el proceso de drenaje y facilitar las labores.

El cierre del sistema está programado para las 11:00 p.m. de hoy, y se estima que durante la madrugada del miércoles inicien los trabajos los cuales se extenderán durante todo el día de mañana miércoles.

CIERRE DEL SUPERACUEDUCTO: Apagarán planta del Superacueducto que viene de Arecibo, aseguró el Pdte de AAA.

Como consecuencia más abonados de AAA se verán afectados. De 165 mil sube a 190 mil clientes sin agua. pic.twitter.com/QTQNxjKRId — Milly Méndez (@MillyMendezpr) October 22, 2025

Una vez el sistema salga de operación completamente, la cantidad de abonados sin servicio de agua potable aumentará de 165,000 a aproximadamente 190,000, incluyendo ahora a clientes del municipio de Arecibo, que se verán afectados por el cierre del sistema. Esto constituye la totalidad de los abonados que se suplen del Superacueducto.

Los municipios impactados son: Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Arecibo, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas.

“Agradezco a todas las brigadas y al equipo técnico y de apoyo de la AAA que ha trabajado sin descanso desde el inicio de esta emergencia. Su compromiso, esfuerzo y sentido de urgencia han sido claves para avanzar en los trabajos según lo planificado. También reconocemos la colaboración de los alcaldes y de las agencias que han estado apoyando este esfuerzo conjunto para garantizar el acceso al agua potable de nuestras comunidades”, expresó el presidente ejecutivo de la AAA, Ing. Luis Reinaldo González Delgado, mediante declaraciones escritas