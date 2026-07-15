El Legend of the Seas, el nuevo barco de la clase Icon de Royal Caribbean y que está catalogado como el crucero más grande del mundo, tiene dos paradas programadas para el muelle de Ponce en su itinerario inaugural.

Las fechas en que llegaría el barco son el 31 de marzo y el 14 de abril de 2027, según anunció este miércoles la Compañía de Turismo.

El Legend of the Seas, cuya entrada en servicio está programada para 2026, cuenta con capacidad de hasta 7,000 huéspedes, además de una tripulación de aproximadamente 2,350 personas. Se estima que las dos paradas en Ponce generarán un impacto económico aproximado de $1 millón, beneficiando al comercio, la gastronomía, los operadores turísticos y los pequeños y medianos negocios de la Ciudad Señorial y de toda la región sur.

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Según manifestó la gobernadora Jenniffer González Colón, “la llegada del crucero más grande del mundo a Ponce representa un importante voto de confianza en Puerto Rico y en el enorme potencial turístico de la región sur. Continuamos impulsando iniciativas que fortalecen nuestra industria de cruceros, generan actividad económica para nuestros municipios y consolidan a la Isla como el principal destino del Caribe”.

Además, la selección del muelle ponceño posiciona a la Isla como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe, opinó la directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel.

“Evidencia el interés de las principales navieras en continuar ampliando sus operaciones en la Isla. Estas dos paradas representan un importante impulso para la economía de Ponce y de toda la región sur, al tiempo que fortalecen nuestra estrategia de diversificar el turismo y continuar desarrollando nuestros puertos regionales”, expresó.

De paso, destacó que estas visitas son el resultado del trabajo continuo que realiza la Compañía de Turismo junto a sus aliados de la industria para ampliar las oportunidades de crecimiento del turismo de cruceros y llevar sus beneficios económicos a más regiones de Puerto Rico.

Se especificó que las dos paradas del Legend of the Seas están programadas para el 31 de marzo y el 14 de abril de 2027, con llegada al puerto de Ponce a las 10:00 a.m. y salida a las 6:00 p.m., permitiendo que miles de visitantes disfruten de los atractivos históricos, culturales, gastronómicos y naturales que distinguen a la Ciudad Señorial y a los municipios del sur de la Isla.