Un hombre contra quien pesaba una orden de protección fue arrestado por el Negociado de la Policía de Puerto Rico en hechos que se remontan al municipio de Barranquitas, luego de que enviara mensajes de texto amenazantes a su expareja.

Según indica el informe preliminar de los hechos, Luis A. González Pagán violó una orden de protección en su contra expedida por la juez Rebecca Vera cuando el pasado 6 de agosto envió varios mensajes con amenazas a su expareja.

Las amenazas que alegadamente remitió a la fémina no fueron descritas en el informe de la Policía. No obstante, por estos hechos fue puesto bajo arresto hoy, lunes, y trasladado a la Cárcel Las Cucharas en Ponce tras no prestar una fianza de $150,000 impuesta.

El agente Edwin Torres Ostolaza, bajo la supervisión del sargento Rivera Maldonado y el teniente Gilberto Delfi Rivas, adscritos a la División de Arrestos Guayama, estuvieron a cargo del diligenciamiento de la orden de arresto.