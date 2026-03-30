Los tribunales federales han bloqueado de manera uniforme la orden del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de alguien en el país de manera ilegal o temporal.

El Tribunal Supremo escucha este miércoles los argumentos de la apelación de la Administración Trump al fallo de un juez federal de New Hampshire que concluyó que la orden ejecutiva que el presidente republicano firmó el primer día de su segundo mandato “probablemente viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución” y la ley federal.

La orden de Trump formaba parte de la amplia ofensiva de su administración contra la inmigración, aunque las restricciones a la ciudadanía nunca han entrado en vigor.

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La cuestión es el significado de la primera frase de la 14ª Enmienda, la Cláusula de Ciudadanía, que hace ciudadanos a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.

Entre los jueces que se han pronunciado están los tres miembros liberales del Tribunal Supremo, que han dejado claro que creen que la orden de Trump debe ser anulada. “De un plumazo, el Presidente ha hecho una ‘solemne burla’ de nuestra Constitución”, escribió en junio la jueza Sonia Sotomayor, citando una opinión de 1809 escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall. Sotomayor, junto con los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, desintió de una decisión de los seis jueces conservadores del tribunal que utilizó una ronda anterior de la disputa sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento para limitar el uso de medidas cautelares a nivel nacional por parte de los jueces federales.

Tras la decisión del alto tribunal, los jueces han explicado por qué creen que la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento es inconstitucional, no está en consonancia con la comprensión de la ciudadanía establecida desde hace mucho tiempo, es contraria a una decisión del Tribunal Supremo de hace 126 años y está en desacuerdo con el significado de la 14ª Enmienda en el momento en que se adoptó en 1868.

También han escrito sobre por qué es apropiado prohibir que la orden entre en vigor a escala nacional, incluso después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares.

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He aquí extractos de algunas de las opiniones, así como el caso del Tribunal Supremo de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que los jueces han citado como el precedente más claro de sus sentencias:

El Tribunal Supremo falló en 1898 a favor de un niño nacido en San Francisco de padres chinos

El juez Horace Gray escribió la opinión mayoritaria en la decisión por 6-2 de que Wong era ciudadano por haber nacido en suelo estadounidense:

“El objeto real de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, al calificar las palabras ‘todas las personas nacidas en los Estados Unidos’ mediante la adición ‘y sujetas a su jurisdicción’, parece haber sido excluir, mediante las palabras más breves y adecuadas (además de los hijos de los miembros de las tribus indias, que se encuentran en una relación peculiar con el gobierno nacional, desconocida por el common law), las dos clases de casos: los hijos nacidos de enemigos extranjeros en ocupación hostil y los hijos de representantes diplomáticos de un estado extranjero”.

″... La decimocuarta enmienda afirma la antigua y fundamental regla de la ciudadanía por nacimiento dentro del territorio, en la lealtad y bajo la protección del país, incluyendo a todos los hijos aquí nacidos de extranjeros residentes, con las excepciones o calificaciones (tan antiguas como la propia regla) de los hijos de soberanos extranjeros o de sus ministros, o nacidos en barcos públicos extranjeros, o de enemigos dentro y durante una ocupación hostil de parte de nuestro territorio, y con la única excepción adicional de los hijos de miembros de las tribus indias que deban lealtad directa a sus diversas tribus."

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“La enmienda, en palabras claras y en intención manifiesta, incluye a los hijos nacidos dentro del territorio de los Estados Unidos de todas las demás personas, de cualquier raza o color, domiciliadas dentro de los Estados Unidos”.

En disidencia, el presidente del Tribunal Supremo, Melville Fuller, escribió que Wong no podía ser ciudadano porque sus padres aún debían lealtad al emperador chino y no podían estar plenamente “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos. El juez John Marshall Harlan se unió a la discrepancia.

La opinión de Sotomayor se alinea con las sentencias de tribunales inferiores contra la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump

“Los niños nacidos en Estados Unidos y sujetos a sus leyes son ciudadanos estadounidenses”, escribió Sotomayor.

La administración Trump, señaló, rompió con su práctica habitual de pedir la aplicación a nivel nacional de las restricciones a la ciudadanía. “La respuesta es obvia: para obtener tal alivio, el Gobierno tendría que demostrar que la Orden es probablemente constitucional, una tarea imposible a la luz del texto de la Constitución, la historia, los precedentes de este Tribunal, la ley federal y la práctica del Poder Ejecutivo”, escribió Sotomayor.

La jueza consultó un diccionario de 1865 para ayudar a definir el término clave en cuestión en el caso, lo que significa estar “sujeto a la jurisdicción” de los Estados Unidos. “Estar ‘sujeto a la jurisdicción’ de los Estados Unidos significa simplemente estar sujeto a su autoridad y sus leyes”, escribió, proporcionando la entrada para “jurisdicción” en el Diccionario Americano de la Lengua Inglesa como “poder de gobernar o legislar” o “el poder o derecho de ejercer autoridad”.

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La respuesta a la cuestión jurídica es fácil, escribió. “Pocas cuestiones constitucionales pueden responderse recurriendo únicamente al texto de la Constitución, pero ésta es una. La Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento”, escribió Sotomayor.

Su opinión, sin embargo, sólo obtuvo los votos de los tres liberales. La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, señaló el carácter limitado del caso del año pasado.

“El análisis de la disidencia principal de la Orden Ejecutiva es prematuro porque la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento no está ante nosotros. Y debido a que la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento no está ante nosotros, no tomamos posición sobre si el análisis de la disidencia es correcto”, escribió Barrett.

Jueces federales han impedido que Trump ponga en marcha los cambios que propone, al considerar que probablemente violan la Constitución.

El juez de distrito Joseph N. LaPlante de New Hampshire, cuyo fallo está siendo revisado por el Tribunal Supremo, escribió en julio: “La Orden Ejecutiva viola probablemente la Decimocuarta Enmienda de la Constitución” y la legislación federal. LaPlante aplicó su fallo a una clase nacional de niños nacidos de madres que se encuentran en Estados Unidos ilegal o temporalmente. Negar la ciudadanía a esos niños, escribió LaPlante, “convertiría a los niños en no ciudadanos indocumentados o en apátridas por completo. ... Los niños correrían el riesgo de ser deportados a países que nunca han visitado”.

Al mes siguiente, la juez de distrito Deborah Boardman, del suburbio de Greenbelt (Maryland), en Washington, mantuvo su decisión inicial a favor de los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y sus clientes que impugnaban la orden. “El Tribunal reafirma aquí su conclusión anterior de que ‘la Orden Ejecutiva desprecia el lenguaje llano de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, entra en conflicto con precedentes vinculantes del Tribunal Supremo y va en contra de los 250 años de historia de nuestra nación de ciudadanía por nacimiento’. Es muy probable que los demandantes tengan éxito en el fondo de su demanda de que la Orden Ejecutiva es inconstitucional”, escribió Boardman.

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Un panel de apelación en California dictaminó que la orden de Trump era contraria a la historia, a los precedentes del Tribunal Supremo y a la justicia

“Tal vez el Poder Ejecutivo, reconociendo que no podía cambiar la Constitución, redactó su Orden Ejecutiva en términos de una interpretación forzada y novedosa de la Constitución. El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta por la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo”, escribió en julio el juez Ronald Gould, del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Noveno Circuito, con sede en San Francisco, al que se unió el juez Michael Daly Hawkins. El caso se refería a una demanda presentada por varios estados.

La orden ejecutiva, escribió Gould, malinterpreta la historia estadounidense. “La interpretación propuesta por los demandados de la Cláusula de Ciudadanía se basa en una red de inferencias que no están vinculadas a los principios jurídicos aceptados en 1868. ... La Orden Ejecutiva intenta matizar y limitar el lenguaje llano de la cláusula de ciudadanía de la Constitución, que por sus términos sólo dice que una persona nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es un ciudadano, añadiendo la noción de que la persona debe ser hijo de un ciudadano o residente permanente legal. ... Rechazamos este enfoque porque es contrario al lenguaje expreso de la Cláusula de Ciudadanía, al razonamiento de Wong Kim Ark, a la práctica del Poder Ejecutivo durante los últimos 125 años, a la historia legislativa en la medida en que debe ser considerada, y porque es contrario a la justicia”, escribió.

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El juez Patrick Bumatay desintió, diciendo que habría anulado el fallo del tribunal inferior porque cree que los estados que desafiaban la orden ejecutiva no tenían derecho a demandar. Bumatay no se pronunció sobre la legalidad final de la orden de Trump.

El tribunal federal de apelaciones de Massachusetts también falló en contra de Trump, confirmando órdenes de tribunales inferiores.

El juez David Barron, del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, dedicó 100 páginas a exponer su opinión ante un panel unánime de tres jueces en octubre. “Pero la longitud de nuestro análisis no debe confundirse con una señal de que la cuestión fundamental que estos casos plantean sobre el alcance de la ciudadanía por derecho de nacimiento es difícil”, escribió Barron. “No lo es, lo que puede explicar por qué ha pasado más de un siglo desde que una rama de nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo tan concertado como el que ahora hace el Poder Ejecutivo para negar a los estadounidenses su derecho de nacimiento”.

Remontándose a la decisión Dred Scott del Tribunal Supremo, que prohibió a los estadounidenses negros, libres o esclavizados, ser ciudadanos y condujo a la adopción de la 14ª Enmienda, Barron escribió: “La historia de nuestra nación en cuanto a los esfuerzos por restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento... no ha sido una historia de orgullo”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.