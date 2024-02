Pese a que el Gobierno Central, así como las estructuras que asocian a los alcaldes, han buscado opciones para atajar la falta de presupuesto en los municipios, muchos ayuntamientos continúan presentando una complicada situación fiscal.

Así lo evidencia un informe de la organización ABRE Puerto Rico, que analiza los estados financieros auditados de cada pueblo, y emite una calificación basada en 13 indicadores que evalúan, entre otras cosas, los ingresos, activos, y la deuda a largo plazo de los ayuntamientos. Este análisis encontró a 10 municipios con “F” en salud fiscal.

Según el informe, los pueblos con peor salud fiscal en Puerto Rico son: Villalba, Naranjito, Las Marías, Maricao, Santa Isabel, Gurabo, Patillas, Yabucoa, Maunabo y Ceiba.

PUBLICIDAD

Villalba

El municipio que lidera Luis Javier Hernández, quien buscará en estas próximas elecciones una silla como senador por acumulación, presentó un déficit de más de $3 millones en su presupuesto para el año 2021, fecha que data el último estado financiero auditado que utilizó la organización ABRE Puerto Rico en su análisis.

“El gobierno de Puerto Rico dejó de pagar su deuda a los bonistas, pero ni un solo municipio dejó de pagar su deuda, porque nuestra deuda está garantizada”, puntualizó Hernández al ser abordado por Primera Hora tras la calificación emitida.

El también presidente de la Asociación de Alcaldes apuntó a que ha “bajado más del 50% del déficit acumulado a pesar de que hemos tenido menos recursos”.

No obstante, según el estado financiero auditado para el referido año, los gastos del Fondo General municipal relacionados a la deuda en Villalba acaparaban solo el 4.4% del total del presupuesto. Pese a eso, se señalan gastos en exceso por $3,605,659.

Otro informe de auditoría, esta vez de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, analizó el periodo de 2014 a 2019, y emitió señalamientos contra Villalba, entre otras cosas, por pagarle salarios a cuatro empleados que tenían una licencia sin sueldo.

Según se desglosa en el documento que firma la contralora Yesmín Valdivieso, para la fecha antes mencionada, Villalba tenía 14 empleados bajo licencia sin sueldo. Los auditores evaluaron una muestra de cinco empleados, y encontraron que el municipio había realizado pagos a cuatro de estos pese a estar bajo la licencia.

PUBLICIDAD

El señalamiento realizado incluye que, a la fecha, el ayuntamiento no había recobrado el dinero que pagó indebidamente.

Naranjito

Otro de los municipios calificados con “F”, Naranjito, presenta un cambio en activos netos de -190.2%.

El alcalde Orlando Ortiz Chevres, quien se expresó en desacuerdo con la calificación, explicó que la baja en activos se debe a que decidió “sacar de los libros de activos” al inconcluso Coliseo.

La estructura para la que se emplearon más de $20 millones bajo la administración del exalcalde popular, Manuel Ortega (2001-2009), permanece abandonado. La obra fue señalada en un Informe de la Oficina del Contralor que data de 2015, por estar llena de maleza e incompleta.

“Este desembolso que no ha tenido utilidad, denota una falta de planificación adecuada y de supervisión”, estableció entonces el escrito, que además indicó que la estructura representa una amenaza a la salud de la comunidad.

Ortiz Chevres entiende que esa baja en activos pudo provocar la mala calificación.

Ángel J. Sierra, director ejecutivo de ABRE Puerto Rico explicó a Primera Hora que retirar un activo de esa magnitud, afecta varios de los indicadores que analizan, por lo que sí pudo haber sido un factor determinante en la calificación.

“Lo que pasa es que tú sacar una obra como esa tan grande, económicamente, te va a afectar más de un indicador, porque hay varios indicadores que utilizan los activos, y los activos a su vez van a afectar el efectivo”, declaró el experto.

El alcalde, por su parte, insistió en que mantiene en orden a su municipio.

PUBLICIDAD

“Un municipio en quiebra no les aumenta el salario mínimo a los empleados. Un municipio en quiebra no les aumenta la aportación patronal del plan médico a los empleados. Un municipio en quiebra no les aumenta el salario a los paramédicos y a los policías. Un municipio en quiebra tendría que reducir la jornada laboral; eso nunca ha pasado en el municipio. Un municipio en quiebra no daría un bono de $1,500 como lo hicimos nosotros”, apuntó el ejecutivo municipal al asegurar que tiene un ayuntamiento “saludable”.

El alcalde Orlando Ortiz Chevres, quien está en desacuerdo con la calificación, explicó que la baja en activos se debe a que decidió excluir el inconcluso Coliseo de Naranjito.

Patillas

Este municipio costero presenta un déficit del fondo general de -14.6%, según ABRE.

Mientras, un informe de la Oficina del Contralor, que auditó el periodo de noviembre de 2018 a junio de 2022, encontró que ese municipio sobreestimó sus ingresos, lo que a su vez provocó la acumulación de déficits en los fondos operacionales correspondientes a los años fiscales del 2017-18 al 2020-21.

Durante gran parte del periodo auditado estuvo en el poder el exalcalde Norberto Soto.

Soto, quien tras su derrota en las pasadas elecciones renunció a su cargo el 31 de diciembre de 2020, ha sido señalado también por un pago en exceso de su licencia por vacaciones.

Según recopila también la Oficina del Contralor, el político tenía registrado un balance de la licencia de vacaciones de 90 días al momento de su renuncia. No obstante, el municipio pagó $10,183 por 45 días de vacaciones, adicional al exceso de los 90 días que tenía registrados.

Es decir, al 7 de enero de 2021 se le pagó al exalcalde $33,342 por la liquidación de 135 días de vacaciones en lugar de realizar una liquidación de vacaciones de los 90 días que tenía acumulados.

PUBLICIDAD

El ayuntamiento es ahora liderado por la alcaldesa Maritza Sánchez Neris, quien reconoció que existe una crisis fiscal en el municipio, pero aseguró que ha tomado las medidas pertinentes para lidiar con ella.

“En el 2021, que es cuando esta servidora toma las riendas del municipio, en términos de administración y el área de finanzas, se comienza a evaluar... Lo que sí puedo dejarles saber es que sí, reconociendo que existe la crisis fiscal económica, el municipio y esta servidora, los planes estratégicos han sido enfocados o dirigidos a buscar alternativas para subsanar o por lo menos minimizar esa crisis económica”, expuso, al enumerar que, entre otras cosas, han optado por pasar las oficinas del ayuntamiento de edificios rentados a espacios municipales.

Sánchez Neris también acotó que han logrado allegar fondos federales a las arcas municipales a través de la Administración Federal de Transporte.

Tabla de deficit acumulado del municipio de Patillas (Fotocaptura de informe de la Oficina del Contralor) ( Fotocaptura )

Yabucoa

La Ciudad Azucarera también presenta un panorama fiscal complicado con déficit fiscales a través de los años, según el informe.

Por su parte, la Oficina del Contralor indicó en una de sus auditorías que este municipio desembolsó $226,249 para un parque de pelota que no se construyó. En el terreno, indican, solo se realizaron labores de remoción de tierra.

“La situación comentada ocasionó que el municipio efectuara desembolsos por $226,249 en un proyecto que no se realizó”, se informó.

Cuestionado sobre este asunto, el alcalde Rafael Surillo Ruiz apuntó que para terminar la obra realizó un préstamo en el Banco Gubernamental de Fomento, pero con la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, no le desembolsaron el dinero que estaría destino al parque.

PUBLICIDAD

“(Los fondos del parque) venían de un préstamo que ya se había aprobado en el Banco Gubernamental. Al quebrar el banco, el préstamo que yo había hecho, no me hicieron el desembolso, pero tuvimos que seguir pagándolo. Porque era una quiebra del gobierno, y el compromiso mío seguía, pero el de ellos de darme el dinero no”, expuso.

Surillo Ruiz, además, reclamó haber heredado un déficit de $8.3 millones. Según dijo, en el próximo estado financiero que va a salir, se revelará que lo bajó a cerca de $3.8 millones.

Asimismo, apuntó a que el ayuntamiento que lidera tuvo una reducción de $3 millones en su presupuesto por la eliminación del Fondo de Equiparación. “Una reducción de $3 millones es fuerte, es fuerte para cualquier municipio”, mencionó.

“Hemos ido reduciendo constantemente nuestro déficit presupuestario, y esto lo hemos logrado, que es lo que yo digo, sin sacar un solo empleado, asumiendo responsabilidades que antes estaban contratadas y que llevaron al municipio de Yabucoa a crear esta crisis económica, porque se contrataron compañías para recoger la basura que no se podía pagar”, sostuvo también el ejecutivo municipal, al indicar que ahora el servicio de recogido de basura lo hace el municipio, y que han logrado la aprobación de proyectos con fondos federales.

Déficit fiscal del municipio de Yabucoa según informe de la Oficina del Contralor ( Fotocaptura )

Gurabo

La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, también se expresó insatisfecha con que su municipio esté entre los pueblos con mala salud fiscal, pues según el reporte, ha sido “consistentemente malo” en el manejo de sus finanzas.

En los informes de 2019, 2020 y 2021 fue calificado con F.

PUBLICIDAD

Rivera Santana apuntó a que los problemas fiscales del ayuntamiento que lidera vienen de una deuda que heredó en el 2017 de $45 millones. “Y hoy, al 2023, esa deuda yo la he disminuido a $25 millones”, dijo.

“En el 2017 y desde entonces yo no he endeudado al municipio, porque yo estoy pagando la deuda y ya no hay de dónde coger prestado, porque no existe el Banco Gubernamental Fomento. Así que, lo que yo he logrado para el municipio es no tomar prestado y lo que estoy haciendo es bajando la deuda... Yo no tengo un municipio quebrado, yo tengo un municipio estable. No estoy diciendo boyante, porque no lo está, pero tengo un municipio estable día a día”, expuso al enumerar sus logros, agregando que también han identificado fondos federales.

Oficina del Contralor identifica mal manejo de documentos fiscales en el Municipio de Maricao. ( Fotocaptura )

Las Marías

El municipio de Las Marías repitió por segundo año consecutivo como un pueblo de “F” en salud fiscal. Según el análisis de ABRE Puerto Rico mantuvo un déficit de $815,450 para el 2021.

Pero para el alcalde Edwin Soto Santiago es “injusta” la calificación porque su gestión, según dice, se ha centrado en ofrecer servicios a sus ciudadanos, entre los que enumeró el servicio de amas de llaves para la población de adultos mayores.

Según datos del último Censo, en Puerto Rico el número de hogares que tienen una o más personas de 65 años de edad o mayor, aumentó de 35.1% a 40.6%. Las Marías está entre los pueblos con el mayor incremento en esta característica.

PUBLICIDAD

“Ellos tratan a los municipios como si fueran negocios. Los municipios dan servicios, y hay que mantener unas finanzas al día. Nosotros somos un pueblo pequeño y a veces nos duele cuando hacen estas evaluaciones y no vienen a ver, a evaluar de cerca los servicios y la logística de lo que es nuestro pueblo”, cuestionó.

“Nosotros tenemos un presupuesto pequeño, en el caso mío de $7 millones, para dar servicio a 16 barrios. Deben ver la logística y la situación que tienen los municipios de ingresos, para entonces poder evaluar”, agregó Soto Santiago.

De otra parte, una auditoría de la Oficina del Contralor señaló la gestión de Soto Santiago por nombrar, “sin verificar, conforme a lo dispuesto en ley”, a dos personas exconvictas para ocupar puestos en el municipio.

Según se indicó, ambas personas nombradas, para trabajar en Recreación y Deportes y Obras Públicas del referido pueblo, fueron convictos por delitos graves, por lo que eran inelegibles a esos puestos. La auditoría establece que la situación ocasionó que se pagaran indebidamente sueldos y beneficios marginales” por $23,098.

“Esto puede tener consecuencias adversas para el municipio y ocasionar que dichos nombramientos se declaren nulos. Además, los funcionarios que autorizaron las transacciones de personal y los pagos pueden estar sujetos a penalidades”, indica el informe que también firmó Valdivieso.

Soto Santiago defendió por su parte las contrataciones indicando que se hicieron tras los huracanes Irma y María, relacionadas a labores por los ciclones, y dijo que los contratados cumplieron a cabalidad con sus funciones.

PUBLICIDAD

“Aquí se cogieron más de 300 personas para dar servicios tras Irma y María... y esas personas hicieron su trabajo. No es que hubo un mal uso de fondos públicos, porque ellos trabajaron”, acotó también el alcalde.

Prefieren no responder

El municipio de Maricao, cuyo alcalde Wilfredo Ruiz Feliciano,

presenta, según el análisis de la organización, un exceso en gastos del fondo general de más de $1.6 millones.

Asimismo, en el último informe que auditó la Oficina del Contralor sobre ese municipio, que recogió el periodo de julio de 2017 a diciembre de 2020, se abordaron varios señalamientos de esa oficina relacionados, entre otras cosas, al manejo de documentos y a la emisión de los estados financieros auditados.

Sobre el manejo de documentos, el Contralor expuso que el ayuntamiento no contaba “con un archivo general ni un área donde, de forma segura y ordenada, mantengan los documentos inactivos generados en las diferentes dependencias”. Se indicó que es responsabilidad mantener al día y bajo estrictos cuidados los documentos de naturaleza fiscal. La referida oficina encontró cajas de documentos en vagones abandonados.

Pese a que el problema de los documentos comenzó con la pasada administración del alcalde Gilberto Pérez, persistió hasta el actual ejecutivo municipal.

Otro de los señalamientos al municipio de Maricao apuntó a un atraso en el otorgamiento del contrato para realizar la auditoría de los estados financieros del pueblo de 2019-20. Precisamente, en su análisis anual de 2020, la organización ABRE Puerto Rico no calificó la gestión de Maricao porque no tenía información relacionada al estado financiero del pueblo.

PUBLICIDAD

Ceiba presentó dificultades fiscales que incluyen déficits acumulados en el fondo operacional, según ABRE.

Mientras, la Oficina del Contralor también señaló al municipio del este por mantener más de 150 cuentas sin cobrar.

Según precisa la auditoría que analizó el periodo de enero de 2019 a julio de 2021, el municipio “mantenía 154 cuentas por cobrar por $1,932,583 por concepto de patentes municipales ($1,095,154) y arbitrios ($837,429). De estas, 81 por $1,778,717 corresponden a cuentas que tenían más de 5 años”.

Santa Isabel presentó una deficiencia en el fondo general de -$6,065,676, según el análisis de ABRE.

Por su parte, un informe de la Oficina del Contralor que auditó hasta junio de 2021, señaló también al referido ayuntamiento por un atraso de $2,344,955 en el pago de deudas a entidades gubernamentales. Según se desglosó, la deuda incluía a seis entidades.

Maunabo presentó una deficiencia en el fondo general de $505,160, revelaron datos de la organización.

Además, según la última auditoría de la Oficina del Contralor, tuvo señalamientos por invertir recursos en el diseño de planos, estudio de viabilidad y otros servicios que no han tenido utilidad.

El informe de autoría subraya que se solicitaron y pagaron estimados y estudios de viabilidad para convertir las instalaciones del Edificio Industrial existente en un mercado urbano. Posteriormente, se agregó y se volvió a estimar una obra en el lugar que incluyera una bolera y un teatro municipal.

Las obras no se realizaron pese a que se gastaron cientos de miles de dólares.

“La situación comentada ocasionó que el Municipio incurriera en gastos por $200,410 en servicios que no habían tenido utilidad ni se había beneficiado el interés público”, lee el documento al indicar que las obras no se construyeron entonces.

PUBLICIDAD

Los datos financieros de Maunabo no pudieron ser evaluados en comparación entre 2021 y 2020, porque no estuvo disponible a tiempo su estado financiero auditado relacionado al 2020.

Los alcaldes de Maricao, Ceiba, Santa Isabel y Maunabo no estuvieron disponibles para reaccionar.

Deuda del municipio de Santa Isabel que señala la Oficina del Contralor. ( Fotocaptura )

No todo es negativo

El índice de salud fiscal reveló que, aunque varios ayuntamientos siguen mostrando dificultades económicas, muchos también mejoraron en el manejo de sus finanzas.

Una comparación entre los estados financieros auditados de 2020 y los de 2021 demostró una baja considerable en la pérdida de activos, así como en los municipios que dependen en más de 40% de fondos del gobierno central.

En esa línea, en 2020 un 40% los ayuntamientos recibía más de 40% de sus ingresos del gobierno central. Esa cifra se redujo a 27% en el 2021. Aunque la disminución significativa en el número de pueblos que dependen del gobierno central pudiera atribuirse inicialmente a la eliminación del Fondo de Equiparación, otros indicadores dan también muestra de mejoría.

El exceso de gastos del fondo general disminuyó de 60 a 55%. También se encontró una merma de 3% en los municipios que terminaron con déficit.

Los pueblos que fueron “consistentemente buenos” en el manejo de sus finanzas entre 2019, 2020 y 2021, son: Aibonito (A), Barranquitas (A), Culebra (A), Fajardo (A), Humacao(A), Isabela (B), Orocovis (B), Quebradillas (B) y San Sebastián (A).

Entre los municipios que mostraron la mayor mejoría en el manejo de sus finanzas, según el análisis, se dio especial mención a Carolina y Dorado. Ambos pueblos pasaron de una calificación de “D” en 2020 a “B” en el 2021.

PUBLICIDAD

Alternativa para los municipios

Como alternativa para lidiar con los problemas fiscales de los municipios, la Asociación de Alcaldes anunció recientemente la puesta en marcha del Fondo de Servicios Esenciales, que busca subsanar la falta del Fondo de Equiparación, que anteriormente se nutría, entre otras partidas, de ingresos de la Lotería Electrónica y suministraba más de $200 millones para la operación de los ayuntamientos.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estableció tras su llegada el fin del referido fondo y los alcaldes, anticipando graves problemas para continuar ofreciendo servicios esenciales, promovieron el Fondo de Servicios Esenciales, que ahora suministrará $30 millones.

Los $30 millones del nuevo fondo serán distribuidos entre los 40 ayuntamientos más necesitados. No todos los pueblos que reciban el fondo tendrán la misma cantidad de dinero asignado.

Una mirada a la lista de pueblos que se beneficiarán reveló que seis de los nueve municipios calificados con “F” recibirán asignaciones presupuestarias. Esos son: Villalba, Naranjito, Las Marías, Maricao, Patillas y Yabucoa.

De estos pueblos, Villalba y Naranjito tendrán las mayores partidas, con más de $1 millón asignados.

Entre los calificados con “F” en salud fiscal quedan fuera del Fondo de Servicios Esenciales Gurabo, Ceiba y Santa Isabel.

Los otros municipios que se beneficiarán del fondo, son: Adjuntas, Aguadilla, Aguas Buenas, Arroyo, Barranquitas, Cabo Robo, Ciales, Coamo, Comerío, Corozal, Florida, Guánica, Guayama, Guayanilla, Hormigueros, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Lares, Loíza, Maunabo, Moca, Morovis, Naguabo, Orocovis, Peñuelas, Quebradillas, Sabana Grande, Salinas, Utuado, Vega Alta, Vega Baja y Vieques.