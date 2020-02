José Villeneuve, Río Piedras

“La cosa en la política no está como en años anteriores, como cuando yo era adolescente, no. La gente está más recatada, pero está consciente de lo que tiene que hacer. Para mí, estamos más preocupados en el día a día, verdad, los temblores, el huracán María. Todavía estamos sufriendo los estragos de eso. No ha llegado la recuperación que se nos prometió”.

Lydia Rodríguez, Trujillo Alto

“Mucha gente está decepcionada de la política aquí en Puerto Rico por todo lo que está pasando. Ya la gente no está como en años anteriores. Ya eso pasó. Aquí ahora mismo, con todo lo que está pasando en Puerto Rico, la gente está bien desilusionada por los políticos y con todo lo que pasa que sea de política”.

Neftalí Delgado, Cataño

“La gente está más interesada en resolver sus problemas personales, los problemas de Puerto Rico, que en la política. Yo como no creo en los políticos, ya se ha perdido la fe y no creemos que los políticos puedan resolver los problemas de Puerto Rico. Y, lamentablemente, pues, la gente está reacia a votar, sea en primarias o en elecciones generales”.

Víctor Peniston, Santurce

“A mí me está que en estas elecciones va a ir menos (electores). Es que hay mucha gente que dicen que no van a votar, porque es que no vale la pena”.

Maribel Narváez, Río Piedras

“No estoy pendiente a la cosa política. Con tanta gente corrupta, no sé. No me interesa por ahora… Es lo mismo, corrupción, despedidos. Ahora estoy con buscar trabajo… No me interesa más nada”.

Brunildo Ríos Avilés, Río Piedras

“Como hubo dos fenómenos (huracán María y sismos) ahí, que han puesto a este país bien triste, pues es el peor año que yo he visto en la política. En el sentido de ánimo, la alegría en la gente no se ve. Yo no, yo no voto, porque si voto coopero con ellos, con la corrupción y no me agrada en ese sentido la política”.

Francheska De Jesús Cruz, Carolina

“Yo no voy a votar, porque todo el tiempo es lo mismo. Es que todos han sido lo mismo. Todos roban, siempre tienen problema. Nunca he visto un cambio. Siempre votan por lo mismo, ya sea penepé o popular, no cambian y no se ve progreso. Por eso es que se va tanta gente del país”.

Carlos Solís, Fajardo

“Yo no pierdo mi tiempo en eso y creo que va a haber menos gente votando. La gente ya está cansada de lo mismo. No están haciendo las cosas bien (los políticos)”.

Alejandra Morales, San Juan

“Realmente, yo creo que el gobierno debe hacer lo imposible a que el país sobreviva, antes que votar por ‘fulano’, ‘sutano’ o ‘mengano’, porque es necesario y porque la gente es importante y porque sin la gente el país no sería nada. La gente se está yendo”.

José Lugo, Río Piedras

“Estamos cargados de muchos ‘issues’, cuestiones de política, cuestiones de diferencias entre los partidos, criminalidad. Eso nos carga mucho que, ahora que me lo mencionaste, ahora fue que yo realicé que estamos cerca de las elecciones y eso es lo que yo veo de la gente. La mayoría no saben que las elecciones están tan cerca”.

Eduardo Rivera, Morovis

“Ahora mismo yo no estoy pendiente a los políticos. Por decirlo así, yo no presto mucha atención. Porque, si presto atención, termino siendo un ocho. Es mucha vaina, mucho enredo y mucha controversia. No tengo interés de ir a votar. He perdido el interés”.

Ángel Rivera, San Juan

“Sé del proceso, pero tampoco he activado mi tarjeta para votar. Personalmente, no creo que haya esperanza. Es que nada cambia. Todo sigue igual”.

Rafael Delgado, Yabucoa

“En este año electoral es más importante para mí estar pendiente al asunto de los sismos, pero sin dejar atrás que debemos estar pendientes a lo que es el año electoral, porque hemos visto que la administración actual está fallando en la respuesta. Hay que cambiar este sistema, porque vamos de mal en peor”.

Stephany Jaca, Trujillo Alto

“Está flojo comparado con otros años. Bueno, por lo menos en otros años hemos visto caravana desde el comienzo y más presentación de propuestas. Este año no he visto mucho esa motivación, ni nada, probablemente, con todo lo que ha ocurrido, lo del huracán María, los vagones escondidos. Vemos que el gobierno no está funcionando como debe funcionar”.