La empresa LUMA Energy anunció que este fin de semana impactará a varios municipios para realizar mejoras en la red eléctrica, por lo que se pudiese suspender el servicio de energía durante el horario en que se realice la labor.

“Las interrupciones programadas son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, afirmó LUMA en comunicado de prensa.

Añadió que “reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”.

A continuación, las comunidades y obras a realizarse este fin de semana:

Sábado, 6 de diciembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Juncos – Barrio Ceiba Norte, sector Santana II, calle 14, PR-31, ramal PR-935; barrio La Parguera PR-304 km 2.7 interior, calles C, B y A; barrio Costa PR-116 km 9.6; Ceiba Sur, carretera 189 ramal 935 km 1.1 interior ruta 017; Ceiba Sur, Canales, sector Cifuente; carretera 198 ramal 934 km 1.2, ruta 60

Barranquitas – Carretera 771, parcelas Nuevas Barrancas; barrio Palo Hincado PR-143 ramal PR-720 km 2.7, sector Los Muñoz

Lajas – Parcelas Salinas Fortuna, calle Aroma

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Guaynabo – US Army Reserve

Removido de vegetación peligrosa

San Juan – Barrio Quebrada Arenas, camino Los López, camino Los Navarros

Arecibo – Avenida José de Diego; calle Adriano González; tienda Lany Store; calle Manuel Ruíz Gandía; calle Huertas

Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver)

Caguas – Corte Trinidad Riveras, calle Piñeiro

Restauración y modernización de subestaciones

Adjuntas – Cementerio Adjuntas, comunidad Guilarte, escuela Francisco Pietri Mariani, sectores Cerro Novillo, Cuesta Los Hernández, Cuesta Maldonado, El Majagual, El Valle, Helecha﻿les, La Llorosa, Las Casitas, parcelas Título Quinto, Salicetti y Batista, Villa Pérez, Helecha﻿les, Loma Santa, Palo Seco, Yahuecas Arriba

Domingo, 7 de diciembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas – Barrio Sabana, sector Chu Vázquez; Sabana, sector Los Figueroa; PR-771 km 0.1, barriada La Vega

Lajas – Barrio Fortuna, parcelas Salinas Fortuna; Ceiba Norte; parcelas Santana

Juncos – Ceiba Norte, parcelas Santana

Restauración y modernización de subestaciones

Bayamón – Urbanización Industrial Minillas; escuela Diego Torres Vargas; Hospital Regional Ruiz Arnau; urbanizaciones Lomas Verdes 1, 2, 3; Santa Juanita 3, 4, 7, 8, 9; Santa Juanita Apartments; Valle Bello Chalets; Vista Bella; Casa Comerío Salón de Actividades; comunidad Juan Sánchez; escuelas Ángel Millán Huertas y José Andino Amezquita; sector Santa Juanita; urbanización Industrial Minillas

Punto Caliente

Ciales – Barrio Pesas, barrio Pozas, sector La Línea, barrio Cialitos Centro, barrio Cialitos Portón, barrio Toro Negro

Automatización de distribución

Caguas – Barrio Beatriz, parcela Luis Muñoz Grillo