La empresa LUMA anunció recientemente el inicio de una nueva iniciativa de concienciación enfocada en educar sobre los riesgos asociados a la electricidad y en promover prácticas seguras para prevenir accidentes en hogares y negocios.

La campaña educativa presenta situaciones cotidianas que a menudo pasan desapercibidas, pero que pueden prevenirse fácilmente con la información adecuada. Entre los temas que se abordan se encuentran:

-Cómo decorar de forma segura durante las festividades

-Qué hacer ante la presencia de cables eléctricos caídos

-Uso seguro y responsable de extensiones eléctricas en el hogar

Cada cápsula educativa ofrece recomendaciones claras y fáciles de aplicar, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y reforzar el mensaje central de LUMA.

“Nuestros clientes están en el centro de todo lo que hacemos. Esta campaña es una extensión de nuestro compromiso con su bienestar, brindándoles las herramientas necesarias para identificar y prevenir riesgos eléctricos en su entorno diario. En LUMA creemos que la educación es clave para proteger lo que más valoran: su hogar, su familia y su tranquilidad. A través de esta iniciativa, buscamos acompañarlos con información clara, accesible y útil que les permita tomar decisiones seguras”, expresó mediante declaraciones escritas Noriette Figueroa, vicepresidenta de Servicio al Cliente.