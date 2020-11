Aunque la Comisión Estatal de Elecciones todavía se encuentra contando los votos del proceso electoral celebrado hace una semana, ya la estrella de la lucha libre boricua, Savio Vega, piensa en una candidatura para las elecciones del 2024.

Juan Rivera, su nombre de pila, anunció hoy a través de las redes sociales que en el 2024 buscará alzarse con la alcaldía del municipio de Vega Alta como candidato independiente.

“Vega Alta tiene una persona ya pendiente a que su pueblo eche hacia adelante, a que esté como se supone, bien”, dijo el luchador en un vídeo publicado en YouTube.

“Me voy a estar tirando como candidato independiente. No tengo colores porque yo no soy político. Yo soy un ciudadano que ha estado como hemos estado todos, en las altas y en las bajas, y hay más bajas que altas y necesitamos hacer un cambio y hay que hacerlo ya. En este momento, no lo hago como Savio Vega, lo hago como Juan Rivera. Esto es serio, esto no es un juego, esto no es lucha libre, esto no es ninguna clase de deporte donde estemos haciendo cualquier cosa diferente”, manifestó Rivera, al tiempo que destacó que Vega Alta es “el pueblo que me vio nacer, el pueblo que me vio criar, el pueblo donde resido”.

El actual alcalde de Vega Alta, el popular Oscar (Can) Santiago Martínez, perdió las elecciones este pasado 3 noviembre ante la candidata del Partido Nuevo Progresista María Vega. Santiago Martínez obtuvo 5,747 votos (46.7%), mientras que la ahora alcaldesa electa logró 5,943 (48.3%).