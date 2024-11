No es de sorprender que el licenciado Pabón Roca @LPabonRoca vuelva a burlarse de mi peso, no es la primera vez porque en una ocasión tuvo que disculparse y no por voluntad propia.



Esto es parte de quienes, con una agenda, promueven comentarios y críticas hacia el cuerpo de… pic.twitter.com/deVM1EntSy