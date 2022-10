A 17 días del paso del huracán Fiona por el suroeste de Puerto Rico y cuando todavía cientos de comunidades siguen a oscuras, el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, acudió hoy ante la Comisión de Energía la Cámara de Representantes, pero no contestó muchas de las preguntas que le hicieron los legisladores sobre el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico.

Stensby, quien no había hecho ninguna comparecencia pública durante la emergencia, reclamó que más de un 95 por ciento de los abonados ya tienen luz y pidió a los legisladores que echen a un lado “las agendas políticas”.

El jefe de LUMA, Wayne Stensby, llegó con un séquito de empleados ejecutivos del consorcio, vestido como celadores. ( Suministrada )

En varias ocasiones durante su testimonio en inglés, asistido por dos intérpretes, el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl Torres le apercibió de someter las respuestas en un plazo de tres días laborales o, de lo contrario, los abogados de la Cámara acudirán a los tribunales en reclamo de la información.

Vestido con ropa distintiva a la que usan los celadores, Stensby compareció a la vista pública con gráficas en rótulos y resguardado de un séquito de cuatro ejecutivos de LUMA, empleados y los abogados del consorcio energético.

En el mismo panel, estaba el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, cuya comparecencia pasó a un segundo plano. Ambos funcionarios prestaron testimonio bajo juramento, y parecían distantes.

“Debemos dejar nuestras diferencias y agendas políticas a un lado y hacer lo que más beneficie a las personas, a quienes tenemos el privilegio de servir”, reclamó Stensby, quien aseguró que LUMA tiene desplegadas 660 brigadas en Puerto Rico.

El ingeniero comparó el restablecimiento de la luz ante el paso de Fiona, que solo tocó tierra en Cabo Rojo y Lajas –como un huracán categoría 1, con vientos de 85 millas por hora–, con el trabajo de recuperación que realizó la AEE ante el paso del destructivo huracán María, que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017.

“LUMA restableció el servicio del 90% de los clientes en 12 días, mientras que, tras el paso del huracán María, los clientes estuvieron sin servicio por casi un año”, dijo Stensby.

El huracán María golpeó a Puerto Rico siendo un poderoso ciclón categoría 4 con vientos de 155 millas por hora y ráfagas entre 180 y 205 millas por hora. En la escala Saffir-Simpson, un huracán categoría 5 son aquellos con vientos de 157 millas por hora o más, por lo que María rozaba esa clasificación.

Según Stensby, al día de hoy quedan 76,250 clientes sin servicio eléctrico en el país y reiteró el rechazo de la empresa a que exceladores de la AEE se integren a las labores de restablecimiento de la luz. “En ninguna parte de los Estados Unidos o el mundo moderno se permite que trabajadores de servicios públicos no certificados y sin la debida capacitación lleven a cabo reparaciones en una red eléctrica”, alegó.

El representante Torres Cruz refutó la comparacion con el huracán María, pues dijo que el sistema eléctrico quedó en el piso. ”(En aquel momento) los trabajadores no tenían los materiales en el almacén para levantar el sistema ni teníamos los millones que ustedes tienen ahora, así que no comparemos chinas con botellas”, dijo el legislador independiente.

“¿Explíquele al pueblo de Puerto Rico a qué agendas políticas usted se refiere?”, le inquirió Torres Cruz a Stensby.

“Estamos aquí para hablar del huracán Fiona, que fue categoría uno y que trajo mucha lluvia, mucho viento y muchos daños al sistema eléctrico de Puerto Rico”, replicó el presidente de LUMA, mientras el presidente de la Comisión le otorgó tres días para que someta un desglose de las 660 brigadas.

En una maratónica vista que comenzó cerca de las 10:30, y culminó a las 5:10 de la tarde, con un breve receso, el principal ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de LUMA Energy repitió en múltiples ocasiones que el huracán Fiona causó daños al servicio eléctrico, pero no pudo detallar cuántas líneas eléctricas o torres de transmisión fueron afectadas.

Sostuvo que LUMA tiene “sobre 3 mil hombres y mujeres, colaboradores locales y federales, incluyendo al Negociado de Manejo de Emergencias y el Departamento de Energía federal han trabajado en conjunto y sin descanso para responder a los efectos devastadores del huracán”.

Sin embargo, Stensby no pudo precisar cuántos de estos “trabajadores de campo” son celadores de líneas.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez le preguntó a Stensby si había tenido experiencia en manejar un sistema eléctrico en un país tropical por donde pasan con frecuencia huracanes y disturbios climatológicos.

“Tengo 3 mil empleados… esto no es acerca de mí, es sobre los más de 3 mil empleados”, le contestó el empresario.

“Sé que esto es parte de un equipo, pero la cabeza tiene que saber lo que está haciendo”, sostuvo Hernández Montañez, quien también le preguntó a Stensby por el costo semanal de un celador importado, pero tampoco tuvo respuesta.

“El enfoque es hacer la restauración del sistema de la forma más rápida. FEMA nos están brindando ayuda con costos asociados a esta reparación”, dijo Stensby, mientras el líder legislativo le advertía que se trataba de una pregunta puntual que también dejaba sin responder. El empresario también dijo a preguntas del legislador que las reparaciones al sistema eléctricos son temporeras.

El ingeniero indicó a otra pregunta que el daño al sistema eléctrico era de “miles de millones” de dólares.

Hernández Montañez cuestionó además al jefe de LUMA por la bitácora de trabajo sobre las plantas de la AAA que dejaron a muchos sectores del país sin servicio de agua potable porque no tenían energía eléctrica.

“Es evidente que Stensby no tiene ningún tipo de experiencia, que no estaba preparado para manejar un sistema energético en el trópico, que no había una comunicación efectiva ni con los alcaldes ni con Acueductos, que es prioridad. Él habla de un plan, pero no lo ejecutó. No estuvo en el field. Él se quedó en el aire acondicionado velando por otros asuntos administrativos en vez de verificar lo que estaba verdaderamente en Puerto Rico“, sostuvo el líder cameral a preguntas de periodistas fuera de la audiencia.

Stensby no contestó tampoco durante el interrogatorio de los legisladores el costo de la campaña publicitaria del consorcio energético sobre el restablecimiento del sistema ni fue responsivo a las preguntas de con cuántos alcaldes ha tenido contacto durante la emergencia. No dijo también a qué alcaldes, además del de Isabela, Ricky Méndez, LUMA ha radicado querellas por utilizar brigadas municipales para la recuperación de la luz.

En la vista también hicieron preguntas los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli. También asistieron los representantes populares Jesús Santa Rodríguez, Jorge Alfredo Torres Segarra, Lydia Méndez Silva y José “Conny” Varela Fernández.

“Acaban de reconocer que no han podido bregar con la vegetación (desganche)”, dijo el representante Márquez Lebrón. “Desde antes del huracán, el país ya había adjudicado credibilidad. Vienen a generar ganancias, pero ya el país adjudicó la credibilidad de ustedes. No importa que vengan con afiches ni con camisas fosforescentes para que nos vengan a impresionar”, dijo el legislador, quien cerró su turno con la expresión: “Fuera LUMA”.

“Contratar a una compañía que no tiene la experiencia lo que cuesta vidas y sufrimiento, hace rato que el gobernador (Pedro Pierluisi) debió cancelar el contrato”, indicó por su parte, Nogales Molinelli, mientras un activista se levantó del público y exclamó “LUMA miente”.

El representante novoprogresista, Luis “Junior” Pérez fue el único de su delegación en comparecer, aunque por poco tiempo y no hizo preguntas, mientras, la representante Lissie Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad, se excusó. Otros legisladores populares se conectaron vía Zoom.