La empresa LUMA Energy advirtió este sábado de la posible activación de relevos de carga, debido a “una situación crítica de generación”.

En una comunicación pública, señaló que “aunque nuestra operación se centra en la transmisión y distribución de la energía que llega a tu hogar, queremos mantener a nuestros clientes informados sobre el estado actual del sistema y las posibles implicaciones para el servicio. En estos momentos, las unidades Costa Sur 5, Costa Sur 6 y AES 1 se encuentran fuera de servicio, por lo que existe una alta probabilidad que se produzcan relevos de carga durante las horas pico de consumo”.

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Las horas picos de mayor consumo suelen ser de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

LUMA no especificó qué sectores pudiesen afectarse con estos apagones selectivos, ni la cantidad de clientes que podrían afectarse.

Sí, precisó datos preliminares de la situación energética del país para este sábado. Detalló que hay una capacidad disponible de 2,495 megavatios y una demanda proyectada de 2,950 megavatios.

“El programa CBES+ está activo y se espera que aporte cerca de 100 megavatios adicionales, lo que elevaría la capacidad disponible a 2,595 megavatios y reduciría la reserva negativa a -355 megavatios. Sabemos la preocupación que puede generar cualquier situación que pueda afectar el servicio eléctrico. Estamos en comunicación y coordinación con las compañías generatrices para procurar que el impacto a nuestros clientes sea el menor posible”, concluye la comunicación.

Mientras tanto, la empresa a cargo de la generación de energía, Genera PR publicó la condición del sistema para las 10:00 a.m.

Explicó que la ausencia de las unidades 5 y 6 de Costa Sur, así como la unidad de AES “representa aproximadamente 975 megavatios fuera de servicio, una capacidad sustancial dentro del sistema de generación de la Isla”.

“Con estas unidades fuera de servicio, existe la posibilidad de que la capacidad máxima del sistema no sea suficiente para cubrir la demanda total durante el pico de esta tarde y noche”, aceptó.