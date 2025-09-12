( Carlos Rivera Giusti/Staff )

La empresa LUMA Energy realizará durante este fin de semana mejoras en 10 municipios, lo que podría generar interrupciones en el servicio eléctrico.

Los municipios afectados son: Barranquitas, Caguas, Canóvanas, Guánica, San Juan, Guayama, Guaynabo, Corozal, Ciales y Barceloneta.

Entre las obras a realizarse se destaca el reemplazo de postes y trabajos de mantenimiento en subestaciones.

“Las interrupciones programadas son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, estipuló LUMA en comunicado de prensa.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, añadieron.

A continuación las mejoras programadas:

Viernes, 12 de septiembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas - Barrio Cañabón, carretera 772 km 8.6 interior, barrio Botijas sector I, barrio BarrancasCaguas - barriada Bunker calle Argentina, López, Honduras, Brasil y BoliviaCanóvanas - carretera 953 Quebrada Prieta Arriba, barrio Lomas, sector Quebrada Prieta.

Restauración y modernización de subestaciones

Guánica - Comunidad La Montalva, condominio Playa Santa Aeela Centro Vacacional, condominio Plaza El Batey, sector Caletas de Salinas, sector La Joya, sector La Loma, sector Magüeyes, urbanización Bacó, urbanización Playa Santa, urbanización Plaza El Batey, urbanización Valle Tania, barriada Esperanza, comunidad Bélgica, comunidad Extensión Alturas de Bélgica, comunidad Extensión Bélgica, comunidad Fraternidad, comunidad La Mafafa, comunidad María Antonia, comunidad Santa Juanita, comunidad Santa Rita, condominio Pitirre, parcela Arena, residencial Jardines de Guánica, sector Abras, sector Fuig, sector La Luna, sector Tumbao, urbanización Bahía, urbanización Estancias de María Antonia, urbanización Extensión María Antonia, urbanización Reparto Oasis, urbanización Sagrado Corazón, barriada Esperanza, residencial Jardines de Guánica, residencial Luis Muñoz Rivera, urbanización Bahía, y urbanización Vista Mar.

Caguas - Carretera PR-7784, km 2.0 interior, barrio Cañaboncito, sectores Turabo Arriba y Santa María I.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan - Las Cumbres Shopping, en calle Santa Rosa.

Guayama - Urbanización Costa Real, barrio Carite, Las Villas, Cambrene, Palmasola, Los Cafeítos, y Los Casianos.

Sábado, 13 de septiembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas - Barrio Barrancas sector Corozal, barrio Honduras carretera 156 km 16.8 interior, sector El Portón calle Barceló, y barrio Barrancas.

Restauración y modernización de subestaciones

Guaynabo - Subestación 1998 Molinos, subestación 1982 NutrimiX Feed, subestación 1976 Molinos, subestación 1978 Panamerican Grain, comunidad Amelia, condominio Miradores de Sabana, escuela Luis Muñoz Rivera 1, escuela Luis Muñoz Rivera 2, parque industrial Amelia, parque industrial Centro Mercantil, sector barrio Sabana, urbanización Villa Elsie, sector casco urbano, comunidad Amelia, escuela Rosalina C. Martínez, residencial Zenón Díaz Valcárcel, sector Jerusalén, urbanización Villa Elsie, sector barrio Sabana, sector Vietnam, urbanización Villa Concepción 3, sector casco urbano, sector La Puntilla, comunidad Amelia, urbanización Villa Concepción 1, y urbanización Villa Concepción 2.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Corozal - Barrio Padilla y Dos Bocas.

Ciales - Comunidad Ortega, camino Los Paganes, camino Villalobos, sector El Ocho, escuela Cristóbal Vicens, parcelas SeguÍ, sector Las Cruces, sector Villalobos, barrio Frontón, comunidad Ortega, camino Los Paganes, camino Villalobos, sector El Ocho, escuela Cristóbal Vicens, parcelas SeguÍ, sector Las Cruces, sector Villalobos, y barrio Frontón.

Domingo, 14 de septiembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas - Barrio Cañabón Abajo, carretera PR-772 km 7.4, carretera PR-772 km 7.1 interior, barrio Cañabón, barrio Cañabón sector Cuba, barrio Helechal carretera PR-719 paseo Toño Vélez, sector Hoya Honda y Villa Universitaria, carretera PR-149, y calle Santa Clara.

Barceloneta - Carretera PR-140, y parcelas Búfalo.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Ciales - Comunidad Ortega, camino Los Paganes, camino Villalobos, sector El Ocho, escuela Cristóbal Vicens, parcelas SeguÍ, sector Las Cruces, sector Villalobos, barrio Frontón.